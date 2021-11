Servicevalue: Die fairsten Kompositversicherer aus Maklersicht

8.11.2021 – Laut einer aktuellen Studie von Servicevalue sind Haftpflichtkasse, Interrisk, Itzehoer, NV-Versicherungen, Rhion, Volkswohl Bund und Württembergische die fairsten Schadenversicherer. Arag, Deurag, Auxilia und NRV werden von Vermittlern als die partnerschaftlichsten Rechtsschutzversicherer eingeschätzt.

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr zusammen mit der Zeitschrift Focus-Money und dem Focus Money Versicherungsprofi die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen. Das Ziel war es wieder, diejenigen zu ermitteln, die „einen besonders guten Job“ machen.

Die Benchmarkstudie „Kundenurteil: Fairness von Maklerversicherern 2021“ basiert auf einer Stichprobe von 4.375 Urteilen von 1.141 unabhängigen Vermittlern. Sie wurde von Juli bis September als Online-Befragung durchgeführt.

Es wurden Bewertungen zu 48 Versicherungs-Unternehmen aus den Sparten Leben (VersicherungsJournal 2.11.2021), Rechtsschutz, Kranken, Schaden, BAV (2.11.2021) und Gewerbe abgegeben. Zusätzlich gingen Bewertungen zu 13 Maklerpools – und verbünden ein.

30 Aspekte aus sieben Leistungskategorien wurden beurteilt

Um die Wertvorstellung „Fairness“ messbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

Zentrale Vertriebsberatung,

Maklerbetreuung,

Produkte,

Schulungen,

Angebots- und Verkaufssoftware,

Datenlieferungs-Effizienz und

Betriebsablauf.

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Sie reichte von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5).

Servicevalue teilt zum Berechnungsmodell mit: „Das Gesamtergebnis berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen. Die Teildimensionen stellen den ungewichteten Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen dar, transformiert auf eine Skala von 0 bis 100.

Für die Bewertung auf Gesamtebene sowie auf den Teildimensionen gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Sieben Schadenversicherer sind „sehr gut“

In der Sparte Schadenversicherung erhalten in der Gesamtwertung sieben (Vorjahr: sechs) Unternehmen ein „sehr gut“. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge:

Damit ergeben sich einige Veränderungen in der Spitzengruppe im Vergleich zur vorangegangen Untersuchung (16.11.2021). Neu eingestiegen sind gleich drei Akteure: die Interrisk, die Rhion und die Württembergische.

Aus der Liste der „sehr guten“ Maklerversicherer herausgefallen sind dagegen die Dialog Versicherung AG und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die Dialog wird nicht mehr überdurchschnittlich bewertet. Sie taucht in keiner Beurteilung der einzelnen Leistungskategorien auf. Die Nürnberger erhält insgesamt nur noch die Note „gut“, obwohl sie in drei Teilwertungen ein „sehr gut“ und in vier ein „gut“ erreicht.

Schadenversicherer ohne Primus in allen Bereichen

Kein Anbieter erzielt in allen sieben Dimensionen die Höchstnote. Unter den Top-Akteuren schaffen die Haftpflichtkasse (bis auf Maklerbetreuung und Schulungen) sowie die Württembergischen (bis auf Angebots- und Verkaufssoftware und Betriebsablauf) fünfmal die Bestnote.

Den NV-Versicherungen und dem Volkswohl Bund gelingt dies viermal. Die Interrisk und die Rhion gehören dreimal zu den fairsten Anbietern, die Itzehoer zweimal.

Vier Rechtsschutzversicherer erhalten die Höchstnote

Im Gesamtranking der Rechtsschutzversicherer werden in diesem Jahr vier (Vorjahr: drei) Anbieter mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Das Spitzen-Quartett setzt sich zusammen aus:

Nachdem die Deurag im vergangenen Jahr die Liga der besten Rechtsschutzversicherer verlassen musste (16.11.2021), kehrt sie nun wieder zurück.

Auch hier kann kein Akteur in allen sieben Dimensionen überzeugen. Die Auxilia allerdings erreicht sechsmal die Bestnote (bis auf Schulungen). Die Leistungen der Arag werden fünfmal für „sehr gut“ befunden. Die NRV kommt auf vier Spitzennoten und die Deurag auf zwei.

Weitere Informationen zu Inhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten der Studie „Fairste Maklerversicherer 2021“ können Interessenten per E-Mail anfordern.