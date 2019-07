Schadenmanagement: Kunden sollen beim Sparen helfen

1.7.2019 – Die fortschreitende Digitalisierung in der Versicherungsbranche soll nicht nur das Leben der Kunden erleichtern, sondern auch massiv Kosten senken. Gerade im Schadenmanagement sehen Führungskräfte viel Potenzial für Einsparungen. Bei Kooperationen mit Insurtechs, die hier technologisch vorlegen, zögern die Unternehmen noch. Das sind die Ergebnisse des aktuellen „Branchenkompass Insurance 2019“.

Branchenweit stehen in der Versicherungswirtschaft Investitionen in Automatisierung, Digitalisierung und Kooperationen auf der Agenda. Mehr als jede zweite Gesellschaft will zudem mit durchgehend digitalen Prozessen mehr direkte Onlineabschlüsse ermöglichen und die Schaden-Kosten-Quoten massiv senken.

Als Vorbilder sollten den etablierten Unternehmen hier Insurtechs und ihre Geschäftsmodelle dienen (VersicherungsJournal 27.6.2019). Bei Kooperationen mit den Startups zögern viele Führungskräfte allerdings noch.

Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Branchenkompass Insurance 2019“ von Sopra Steria SE und dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH. Bereits vor zwei Jahren stellten die Versicherer klar, dass sie am Kundenservice schrauben müssen, um mit aktuellen Entwicklungen mithalten zu können (VersicherungsJournal 6.12.2017, 7.12.2017).

Methodik der Studie

Die Auswertung des Branchenkompass erhoben die Studienautoren in zwei Schritten: Sie haben Führungskräfte von Versicherern in einem Think-Tank zusammengebracht und mit ihnen über die Themen diskutiert, die die Branche bewegen. Kundenzentrierung, Vertrieb und Angebotsmanagement mithilfe künstlicher Intelligenz sowie Cloud-Computing standen dabei im Fokus.

Im März und April befragten die Berater darüber hinaus 100 Manager von Versicherern zu den Branchentrends, Herausforderungen und Strategien. Die Online-Befragung wurde mit Führungskräften von Versicherern unterschiedlicher Sparten und Größe durchgeführt.

Hoffnungsträger Digitalisierung

Aus Sicht von 61 Prozent der befragten Entscheider sollte das eigene Unternehmen eine technologische Vorreiterrolle anstreben. Als zentrale Hebel nennen die Manager Robotic-Process-Automation, Beratung mit Unterstützung von Chatbots und Bekämpfung von Versicherungsbetrug mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Cloud-Computing.

Hohes Einsparpotenzial erkennen die Befragten durch Online-Schadenmeldungen. „Branchenkompass Insurance 2019“ von Sopra Steria Consulting

Um Kosten in der Schadenregulierung zu reduzieren, setzen Versicherer auch hier verstärkt auf Digitalisierung. „Hohes Einsparpotenzial erkennen die Befragten durch Online-Schadenmeldungen, durch die Digitalisierung oder das Scannen von Dokumenten und den Upload von Fotos und Videos durch die Versicherten“, schreiben die Autoren der Studie in ihrer Auswertung.

Kostenreduzierung als wichtiges Ziel der Digitalisierung

Für die Entscheider bieten die Digitalisierung von Schadenmeldungen und weitere Self-Service-Angebote viele Möglichkeiten, Ausgaben zu sparen. 64 Prozent der Versicherer und Vermittler sehen in Online-Schadenmeldungen ein sehr großes Potenzial, Kosten zu verringern.

Weitere 62 Prozent der Teilnehmer erkennen diese Vorteile bei der digitalen Übertragung schriftlicher Informationen, wie etwa Arztbriefen. Durch den Upload von Arztrechnungen für die Krankenversicherung oder anderen Dokumenten spart die Klientel den Gesellschaften Zeit und Arbeit (60 Prozent).

Vermittler und Versicherer sind sich in der Einschätzung von Einspar-Möglichkeiten weitgehend einig, wobei in der Assekuranz etwas häufiger Potenziale durch einzelne Maßnahmen gesehen werden als im Vertrieb, so die Studienautoren.

Branchenkompass Insurance (Bild: Sopra Steria Consulting)

Schadenmeldung: Vorbild ist One Versicherung

In der Abwicklung der Schadenregulierung im Backoffice sehen 58 Prozent der Führungskräfte Einsparpotenziale durch digitale Prozesse. Durchgängig automatisierte Abläufe seien auch für die Kunden ein Fortschritt, heißt es im Branchenkompass.

Als Vorreiter für eine schnelle Bearbeitung nennen die Autoren die One Versicherung AG, die zur Wefox-Gruppe gehört. Nach Unternehmensangaben konnte das Insurtech bereits 70.000 Kunden gewinnen (VersicherungsJournal 11.3.2019). Bei dem Unternehmen erfolgt die Schadenmeldung mobil über eine App. Ziel ist es, 60 Prozent aller Schäden in Echtzeit und vollautomatisch zu regulieren.

Bei den genannten Online-Schadenmeldungen rechnen Manager kleinerer Gesellschaften deutlich seltener (55 Prozent) mit Einsparpotenzial als große Anbieter (75 Prozent).

Offen für Kooperationen mit Dienstleistern, nicht mit Insurtechs

Wenn es um die Reparatur von Schäden oder um Prävention geht, arbeiten einige Versicherer mit externen Dienstleistern zusammen: die Huk-Coburg Versicherungen mit Kfz-Werkstätten für Reparaturen und Inspektionen, auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer reibungslos läuft (VersicherungsJournal 22.11.2018). Und die Gothaer-Gruppe kooperiert mit Smart-Home-Anbietern (VersicherungsJournal 16.4.2018).

Auch bei der Schadenbewertung könnten externe Dienstleister und Experten einbezogen werden. 44 Prozent der Versicherer und Vermittler sehen durch solche Kooperationen ein (sehr) großes Potenzial für das Reduzieren von Kosten.

Beim Thema Kooperationen mit Insurtechs zögern viele Entscheider dagegen noch. Nur vier von zehn der befragten Führungskräfte halten die Zusammenarbeit für nützlich. Bei den Vermittlern spricht sich jeder vierte für Partnerschaften aus.

Wachstumstreiber der nächsten fünf Jahre

Versicherer und Vermittler nennen folgende Produkte, die in fünf Jahren Wachstum für die Branche generieren sollen: Cyber-Security-Versicherungen (41 Prozent), Produkt-Bündelungen (39 Prozent), digitale Policen (39 Prozent) und Assistance-Angebote (37 Prozent).

Versicherungen mit verhaltensabhängigen Beiträgen oder Belohnungen räumen nur 31 Prozent der Befragten eine Chance am Markt ein. Auch situative Policen sehen nur 30 Prozent als Wachstumsgarant.