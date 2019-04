Schadenersatzpflicht auch für Unfall ohne Kollision

3.4.2019 – Weicht ein Fahrradfahrer einem entgegenkommenden Auto auf einen Seitenstreifen aus und stürzt beim sich unmittelbar anschließenden Wiederauffahren auf den befestigten Weg, so haftet der Entgegenkommende auch dann, wenn keine Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer stattgefunden hat. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 19. März 2019 entschieden (16 U 57/18).

Der Kläger war mit seinem Fahrrad auf einem circa zwei Meter breiten befestigten Feldweg unterwegs, als ihm der Beklagte mit seinem Personenkraftwagen entgegen kam. Der Radfahrer wich daher nach rechts auf einen unbefestigten, zu diesem Zeitpunkt matschigen Seitenstreifen aus.

Keine Berührung, keine Haftung?

Die beiden Verkehrsteilnehmer kamen zwar berührungslos aneinander vorbei. Der Kläger kam jedoch bei dem Versuch, unmittelbar nach dem Passieren wieder auf den befestigen Weg aufzufahren, ins Straucheln.

Bei dem dadurch ausgelösten Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Außerdem wurde sein Fahrrad beschädigt. Er verlangte daher von dem Halter des Personenkraftwagens die Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes.

Der war sich keiner Schuld bewusst. Denn schließlich sei es zu keiner Berührung seines Fahrzeuges mit dem Mann beziehungsweise mit dessen Fahrrad gekommen. Der Kläger sei daher allein für den Unfall und dessen Folgen verantwortlich.

Doch dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Hanau noch das Frankfurter Oberlandesgericht anschließen. Die Richter beider Gerichte verurteilten den Fahrzeughalter beziehungsweise dessen Kraftfahrzeugs-Haftpflichtversicherer dazu, sich mit einer Quote von 50 Prozent an den Forderungen des Verunglückten zu beteiligen.

Missglücktes Ausweichmanöver

Obwohl es sich um einen berührungslosen Unfall gehandelt habe, sei der Sturz des Radfahrers auch dem Autofahrer zuzurechnen. Er sei nämlich beim Betrieb des von diesem gesteuerten Personenkraftwagens entstanden. Dazu genüge es, dass sich eine von dem Kraftfahrzeug ausgehende Gefahr ausgewirkt habe und das Schadensereignis durch das Kraftfahrzeug mitgeprägt worden sei.

Der Sturz und das Ausweichmanöver seien unter anderem auf die Fahrweise des Beklagten zurückzuführen gewesen. Der Unfall habe sich auch in einem nahen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit der Begegnung des Kraftfahrzeuges und des Fahrrades ereignet.

Das Wiederauffahren des Klägers auf den befestigten Weg sei daher als ein Teil des Ausweichmanövers anzusehen, welches zu Ende geführt werden sollte. „Letztlich liegt ein insgesamt missglücktes Ausweichmanöver vor, das nach Auffassung des Senats der Betriebsgefahr des Personenkraftwagens zuzurechnen ist“ – so das Gericht.

Geschädigter trägt Mitschuld

Die Richter zeigten sich allerdings davon überzeugt, dass der Geschädigte den Unfall in erheblicher Weise mitverschuldet hat. Denn er habe keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht anzuhalten, um das entgegenkommende Fahrzeug passieren zu lassen.

Er habe außerdem beim Wiederauffahren auf den befestigten Weg angesichts der matschigen Verhältnisse nicht die gebotene Sorgfalt walten lassen. Das habe zur Folge, dass er für die Hälfte seines Schadens selber aufkommen müsse.

Das Urteil ist rechtskräftig. Denn gegen die Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.