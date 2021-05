Schadenanalyse per Drohne soll Geld und Zeit sparen

19.5.2021 – Die Versicherer möchten die Schadenregulierung stark digitalisieren. In der Corona-Pandemie wurden Regulierungen per Smartphone forciert. Je schneller Schäden abgewickelt werden, desto mehr sparen Versicherer. Belege und Gutachten werden per künstlicher Intelligenz geprüft.

Schadentracking für die Kunden, Schadenanalyse via Videotelefonie oder per Drohnen aus der Luft sind innovative Techniken, die die Versicherungskammer Bayern (VKB) künftig im Unternehmen einsetzen will. Das Schadentracking ist in der Kfz-Versicherung derzeit schon im Roll-out, wie Dr. Thomas Rodewis, Leiter Digitalisierung und Digitale Innovation bei der VKB, auf dem Online-Kongress „Aktives Schadenmanagement 2021“ des Businessforum21 erläuterte.

VKB mit System zum Schadentracking

Der Statustracker ist seit Mitte Dezember 2020 aktiv. Bei Erstkontakt erhalten die Kunden automatisch das Angebot, das Tool zu nutzen, sofern ihre Kontaktdaten – E-Mail-Adresse oder Mobilnummer – und die entsprechende Einwilligungserklärung zu deren Verwendung vorliegen.

Die Kunden können sich daraufhin entscheiden, ob sie aktiv via Push-Meldung über Statusänderungen informiert werden möchten oder sich lieber selbst anhand eines Tracking-Links informieren. Die Ereignispunkte für Statusaktualisierungen sind beispielsweise Schadenanlage, -zahlung und -abschluss oder die Beauftragung einer Werkstatt oder eines Gutachters.

Das System werde intensiv und mit steigender Tendenz genutzt. „Wir bekommen von unseren Kunden sehr positive Rückmeldungen dazu“, heißt es bei der VKB. Das Schadentracking, das an das typische Tracking von Internetshops angelehnt ist, soll die Kundenbindung an den Versicherer erhöhen.

Einsatz von Drohnen bei der Regulierung

Viel Sparpotenzial verspricht sich Rodewise vom Einsatz von Drohnen. „Wir haben beispielsweise viele Kirchen versichert und können nun die Schadenaufnahme per Drohnenflug machen und genau und sofort bestimmen, was repariert werden soll. Dabei kann ein 3-D-Bild erstellt werden“, erläuterte der Versicherungsmanager. So könne auch etwa nach Sturmereignissen entschieden werden, bei welchen Objekten schnelle Vorsorgemaßnahmen erforderlich sind.

Die Versicherungskammer kooperiert seit 2019 mit dem Start-up Fairfleet GmbH. Die Kunden – also Versicherter und Makler – würden bei einem Drohnenflug stets eingebunden, heißt es.

Sofortregulierung auf Basis von Videotelefonie

Bei der Sofortregulierung auf der Basis von Videotelefonie können Schäden bis 2.500 Euro umgehend bezahlt werden. Heute werden Schäden noch klassisch auf das Konto des Kunden überwiesen. Künftig will die VKB laut Rodewise per Paypal bezahlen.

Die meisten vorgestellten neuen digitalen Aktivitäten zur schnelleren und effektiveren Schadenregulierung befinden sich bei der VKB noch im Teststadium. Das gilt auch beim Thema Videoregulierung, die schon seit 2018 im Pilotversuch läuft.

Michael Rodenberg

(Bild: Screenshot Schmidt-Kasparek)

„Im Zuge der Kontaktbeschränkungen aus der Corona-Pandemie haben wir diese Vorgehensweise deutlich ausgebaut. Dies wird von den Kunden sehr gut angenommen“, so die VKB.

Kein langfristige digitale Schadenstrategie

Auch die restliche Branche kommt bei der digitalen Schadenbearbeitung nicht über „fragmentierte Digitalisierungs-Vorhaben im Schadenbereich“ hinaus, wie Michael Rodenberg, Geschäftsführer der Eucon Digital GmbH auf Basis einer Befragung feststellte. Nach der Studie „Insurance Schadenmanagement 2021“ sei eine ganzheitliche Schadenstrategie bei den meisten Versicherern nicht vorhanden.

Für eine gewinnbringende Nutzung von Daten im Schadenprozess, fehle es noch an einem integrierten und vollumfänglichen Datenmanagement. Nur zehn Prozent der befragten Versicherer verfügen über eine langfristige Schadenstrategie mit festen Budgets. Digitaler präventiver Service wäre bei 48 Prozent der Befragten zwar vorhanden, in der Regel aber nur partiell.

Externe Dienstleister häufig genutzt

93 Prozent der befragten Versicherer nutzen externe Dienstleister. Stets wären mehrere Unternehmen involviert. Eine zentrale Steuerung gebe es aber meist nicht.

Konkrete Daten zum Studiendesign, zum Zeitpunkt der Befragung und zur Zahl der untersuchten Versicherer nennt die Studie, die von Eucon und dem Beratungsunternehmen Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH erstellt wurde, aber nicht. Rückfragen dazu bei Eucon blieben unbeantwortet.

Laut Website kooperiert das Unternehmen mit 29 deutschen Versicherern. Rund 1,5 Millionen Schäden, vor allem in der Kfz-Versicherung und der Gebäudeversicherung werden jährlich von Eucon für die Versicherer betreut.

Betrug bei der Schadenregulierung erkennen

Björn Hinrichs (Bild: Screenshot Schmidt-Kasparek)

Rodenberg: „Eine volle Schadenregulierung, die durchaus möglich ist, gibt es bisher mit keiner Assekuranz.“ Eine solche bietet hingegen die 3C Deutschland GmbH an. Das Unternehmen gehört zur Arvato infoscore GmbH, die für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) das Hinweis- und Informationssystem (HIS) betreibt. Es ist Spezialist für die Betrugserkennung.

3C-Geschäftsführer Björn Hinrichs dokumentiert einen Kfz-Standardschadenfall, der über das Onlineportal abgewickelt werden kann. „Der Schaden konnte in nur drei Werktagen abgewickelt werden“, so Hinrichs. Im konkreten Fall sparte der Versicherer durch die Einschaltung des Dienstleisters 1.422 Euro.

System stellt Ungereimtheiten fest

Das System, das auf Basis künstlicher Intelligenz jeden Kostenvoranschlag und jedes Sachverständigen-Gutachten prüft, stellte Ungereimtheiten fest. Der beauftragte Sachverständige konnte dann ermitteln, dass schon lackierte Fahrzeugteile nochmals lackiert worden waren.

„Mehrere 100.000“ Fälle von Betrug bei der Schadenregulierung will 3C für die Versicherer jährlich erkennen. Im Schnitt soll aber laut Hinrichs die Ersparnis bei rund 150 Euro liegen. Das System erlaube es, medienbruchfrei Kfz-Schäden zu regulieren. „Wir können jeden Versicherer innerhalb von zwei Monaten anbinden“, so Hinrichs. Derzeit kooperiert das Unternehmen mit 16 deutschen Versicherern.