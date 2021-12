Rückholflüge: Keine rechtlichen Bedenken wegen pauschaler Kostenbeteiligung

21.12.2021 – Im Ausland gestrandete Reisende, die im letzten Jahr im Rahmen einer Aktion der Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie von ihren Urlaubsorten nach Deutschland zurückgeholt wurden, müssen sich mit einem Pauschalbetrag an den Kosten der Rückholung beteiligen. Das hat das Kammergericht Berlin mit zwei Urteilen vom 17. Dezember 2021 entschieden (VG 34 K 33.21, VG 34 K 313.21).

WERBUNG

Der Entscheidung lagen die Klagen von zwei deutschen Staatsangehörigen zugrunde, die im Frühjahr letzten Jahres mit ihrem ausdrücklichen Einverständnis und mit Hilfe von Flügen, die die Bundesregierung organisiert hatte, aus Neuseeland beziehungsweise Mexiko nach Deutschland zurückgeholt worden sind.

Die von ihnen ursprünglich gebuchten Flüge waren wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einstellung des kommerziellen Passagierflugverkehrs ersatzlos gestrichen worden.

Rückholflüge: Teilerstattung der Kosten

Insgesamt sind rund 67.000 Personen auf diesem Weg zurück in die Bundesrepublik gekommen. Das hat Kosten in Höhe von etwa 95 Millionen Euro verursacht. Einen Teil dieser Kosten sollten die Betroffenen nach dem Willen der Bundesregierung in Form eines Pauschalbetrages erstatten.

Die Mehrheit der Reisenden zahlte den Betrag. Andere hielten die Forderung jedoch für überzogen und reichten Klage ein. So auch die beiden Reisenden, mit deren Klage sich das Berliner Verwaltungsgericht zu befassen hatte.

Pauschalbetrag: überzogene Forderung?

Der in Neuseeland gestrandete Kläger sollte sich mit einem Pauschalbetrag von 1.000 Euro an den Kosten der Rückholung beteiligen. Jener, dessen regulärer Flug aus Mexiko gestrichen worden war, hatte pauschal 600 Euro zu zahlen.

Obwohl beide Beträge unter den Kosten lagen, die der Bundesrepublik entstanden sind, hielten die Reisenden sie für überzogen. Sie bemängelten insbesondere, dass die zuständige Behörde keine Vergleichsangebote für Charterflüge eingeholt hatte.

Außerdem habe Deutschland einen Anspruch auf Zuschüsse aus EU-Mitteln in Höhe von 35 Prozent gehabt. Dem habe die Pauschalierung nicht in ausreichender Weise Rechnung getragen.

Hilfe ja, aber Ersatz der Ausgaben

Diese Argumente vermochte die Richter der 34. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klagen als unbegründet zurück. Nach Ansicht des Gerichts ist der Anspruch der Bundesrepublik gegen die Kläger gemäß § 5 KonS gerechtfertigt.

Danach sollen Konsularbeamte Deutschen, die in ihrem Konsularbezirk hilfsbedürftig sind, zwar die erforderliche Hilfe leisten, wenn die Notlage auf andere Weise nicht behoben werden kann. Die Empfänger seien jedoch gemäß Absatz 5 des Gesetzes gleichwohl zum Ersatz der Auslagen verpflichtet.

Keine rechtliche Bedenken

Nach Ansicht der Richter begegnet auch die vorgenommene Pauschalierung keinen rechtlichen Bedenken. Denn diese sei aus Gründen der Vereinfachung von Verwaltungsprozessen vorgenommen worden. Sie decke außerdem nicht die tatsächlichen Kosten.

Im Übrigen schließe eine mögliche Ko-Finanzierung aus EU-Mitteln den Rückforderungsanspruch nicht aus. Die Bundesregierung sei auch nicht dazu verpflichtet gewesen, Vergleichsangebote für Charterflüge einzuholen.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Berufung zugelassen. Am Berliner Verwaltungsgericht sind derzeit rund 150 vergleichbare Klagen anhängig.