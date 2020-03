Rentenkommission präsentiert Vorschläge zur Riester-Förderung

30.3.2020 – Am vergangenen Freitag hat die Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ fristgerecht ihren Abschlussbericht vorgelegt. Kernpunkte des Berichts sind das Festhalten an der Rente mit 67 Jahren ab 2031 sowie Vorschläge zur Stärkung der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil will bis Herbst konkrete Umsetzungsvorschläge machen. Die Versicherungswirtschaft lobte die Ideen der Kommission zu Reformen bei Riester. Verbraucherschützer äußerten sich enttäuscht.

WERBUNG

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (VersicherungsJournal 4.5.2018, 16.5.2018) hat nach rund zweijährigen Beratungen fristgerecht ihren Abschlussbericht vorgelegt.

Ihre Zusammensetzung aus Sozialpolitikern der Koalition von CDU, CSU und SPD sowie den Tarifparteien und Wissenschaftlern sowie die Einbeziehung der Deutschen Rentenversicherung hatten eigentlich erkennen lassen, dass es kaum zu konsensfähigen Vorschlägen kommen konnte.

Hubertus Heil (Archivbild: Brüss)

Die Befunde des Gremiums wurden in zwei Bänden mit zusammen über 400 Seiten sowie einer Kurzfassung präsentiert. Darin fanden auch abweichende Voten seitens der Gewerkschaft und der Arbeitgeber sowie aus der Wissenschaft ihren Niederschlag.

Heil: Bis zum Herbst konkrete Vorschläge

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) erklärte am Freitag in Berlin: „Ich bin der Kommission dankbar für die Empfehlungen, die sie uns mit auf den Weg gibt.“ Die gesetzliche Rente müsse wie auch die betriebliche und private Altersvorsorge für alle Generationen langfristig gerecht und zuverlässig sein. Die Vorschläge würden umgehend geprüft. „Ich werde dazu bis Herbst konkrete Vorschläge machen.“

Kanzleramtschef Professor Dr. Helge Braun bezeichnete den Bericht als wertvolle Hilfe für die Bundesregierung. „Wir brauchen auch in Zukunft eine verlässliche Rente, die Lebensleistung belohnt und vor Altersarmut schützt.“

Neue siebenjährige Haltelinien beim Rentenniveau und Beitragssatz

Bis zum Jahr 2025 hatte die Bundesregierung Haltelinien beim Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern) von wenigstens 48 Prozent und beim Rentenbeitrag von höchstens 20 Prozent beschlossen (2.11.2018). Nach Ansicht der Rentenkommission sollte es auch danach weitere Haltelinien für Zeiträume von jeweils sieben Jahren geben. So sollte 2025 entschieden werden, wie die Haltelinien von 2026 bis 2032 aussehen sollen.

Dabei sollten sich die Haltelinien beim Rentenniveau in einem Korridor zwischen 44 und 49 Prozent bewegen. Beim Beitrag wird ein Korridor zwischen 20 und 24 Prozent vorgeschlagen. Der Niveaukorridor beziehe sich auf den Standardrentner mit 45 Entgeltpunkten.

Nach Einschätzung der Rentenkommission soll der bestehende Sozialbeirat zu einem Alterssicherungs-Beirat weiterentwickelt werden, der alle drei Säulen der Altersvorsorge in den Blick nehmen soll. Dieser neue Beirat soll dann 2026 Empfehlungen zu den perspektivischen Haltelinien geben. Er soll auch eine Empfehlung darüber geben, ob und in welcher Weise die Altersgrenze weiter angehoben werden sollte. Darüber sollte jetzt nicht entschieden werden.

Vorsorgepflicht für Selbstständige und Übertragung auf Beamtenversorgung

Die Rentenkommission unterstützt nachdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen, die nicht bereits anderweitig obligatorisch abgesichert sind, einzuführen.

Diskutiert wurde in der Rentenkommission auch, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Um das Niveau der Pensionen zu halten, müssten die öffentlichen Arbeitgeber aber nicht nur den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung übernehmen, sondern auch zusätzliche Beiträge für die betriebliche Altersversorgung (bAV) leisten.

Die Kommission schlägt im Ergebnis vor, alle Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung systemgerecht und wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung zu übertragen. Dabei wurde auch die Einbeziehung von Abgeordneten in die Rentenversicherung diskutiert.

Vorschläge zur Riester-Förderung auf GDV-Linie

Wenn die Menschen auch in der Zukunft ihren Lebensstandard halten wollten, dann wird nach Einschätzung der Rentenkommission auch in Zukunft eine zusätzliche Altersvorsorge notwendig sein. Hier macht die Kommission eine Reihe von konkreten Vorschlägen, die quasi auf der Linie der Forderungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) liegen.

So sollte der Sonderabgabenabzug bei der Riester-Vorsorge auf vier Prozent der Beitragsbemessungs-Grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht werden. Die Grundzulage bei Riester könne erhöht oder dynamisiert werden. Die Kinderzulage sollte vereinheitlich werden.

Auch sollten im Rahmen der Riester-Förderung künftig modifizierte Garantien möglich sein, die ein angemessenes Verhältnis von Renditechancen, Sicherheit und Risiken zulassen. Der GDV erklärte, die Rentenkommission gebe die richtigen Impulse zur Vereinfachung und Verbesserung der Riester-Rente. Dazu zähle auch die Lockerung der Beitragsgarantie.

Enttäuscht äußerte sich Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Bei der privaten Altersvorsorge setze die Rentenkommission auf eine weitere Subventionierung der Finanz- und Versicherungswirtschaft, erklärte Müller. „Nach den schlechten Erfahrungen mit der Qualität heutiger Riester-Produkte brauchen wir nicht alten Wein in neuen Schläuchen, sondern einen mutigen Neustart.“