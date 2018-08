Rentenberater fechten für verbesserte EM-Renten

15.8.2018

Der Bundesverband der Rentenberater e.V. sieht in der angestrebten weiteren Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten) einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Altersarmut. Wenn Arbeitgeber glaubten, erwerbsgeminderte Personen bekämen unter Umständen mehr Rente als ein Altersrentner und diese könnten sich deshalb „krank rechnen“ lassen (VersicherungsJournal 8.8.2018), habe jeden Realitätsbezug verloren, erklärte die Verbandspräsidentin Anke Voss. Altersrentner könnten sich grundsätzlich frei entscheiden, weiter zu arbeiten, um ihre Rente zu erhöhen. Erwerbsgeminderte könnte eben nicht mehr arbeiten; sie seien zudem meist schon lange Zeit krank oder arbeitslos.

WERBUNG

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte seine Rentenpläne noch vor Beginn der Sommerpause vorgestellt (VersicherungsJournal 16.7.2018). Danach soll zu Beginn kommenden Jahres die Zurechnungszeit für erwerbsgeminderte Personen auf 65 Jahre und acht Monate angehoben werden. Wer ab 2019 eine Erwerbsminderungsrente neu bezieht, wird dann so gestellt, als hätte er bis zur regulären Altersgrenze gearbeitet.

Hubertus Heil (Bild: Brüss)

Minister Heil habe einen guten Entwurf vorgelegt, den sollten die Arbeitgeber und die Deutsche Rentenversicherung Bund jetzt konstruktiv begleiten, fordern die Rentenberater. Eigentlich müsste die Reform aber rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt werden. Nur weil die Regierungsbildung so lange gedauert habe, sollten dies jetzt nicht die Erwerbsminderungs-Rentner ausbaden müssen. Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung haben sich bereits die bisherigen Reformen bei der EM-Rente positiv ausgewirkt. So sei der durchschnittliche Zahlbetrag beim Rentenzugang 2017 auf 716 Euro gestiegen. 2016 habe dieser Betrag noch bei 697 Euro gelegen. Gegenüber 2013 hätten sich die EM-Renten um 103 Euro oder 17 Prozent erhöht. Jährlich kommen etwa 170.000 neue Erwerbsminderungs-Rentner hinzu.