Rating-Agentur ermahnt Versicherer zu mehr Preiserhöhungen

29.3.2023 – AM Best glaubt nicht, dass die aktuelle Bankenkrise zu einer allgemeinen Finanzkrise wird. Die Versicherer stünden besser da als die Kreditinstitute. Die Assekuranz müsse aber die Inflation im Auge behalten und entsprechend Reserven stärken und Preise erhöhen. Das wurde bei einer Veranstaltung des Unternehmens deutlich.

Erst- und Rückversicherer erwarten laut Ratingagentur AM Best Company, Inc. nicht, dass aus der Bankenkrise eine allgemeine Finanzkrise wird.

Risikomanagement der Branche hat sich verbessert

Angela Yeo (Bild: Lier)

„Sie haben die Bankenkrise auf dem Radar, fürchten sie aber nicht als systemisches Risiko“, sagte Dr. Angela Yeo, Senior Director Analytics bei AM Best, am Dienstag bei einer Kundenveranstaltung in Köln.

Yeo stützt sich dabei auf das Feedback, dass sie von den gerateten Assekuranzen erhält. Ihrer Einschätzung nach hat sich das Risikomanagement der Branche gegenüber der Finanzkrise vor 15 Jahren deutlich verbessert, insbesondere bei den großen Gesellschaften.

Da sie im Vorfeld viele Szenarien getestet hätten, hätten sie auf den raschen Zinsanstieg schneller und agiler reagieren können. „Das Risiko Management hat gegriffen“, so die Analystin.

„Das Asset Liability Management der Versicherer ist wesentlich besser als das der Kreditinstitute“, erklärte Konstantin Langowski, Senior Financial Analyst.

WERBUNG

Fehler erst in Jahren sichtbar

Sorgen bereitet den Ratern die Inflation. Während die großen Rückversicherer das Thema sehr ernst nähmen, gebe es kleinere Häuser, die insbesondere spezielle Linien nicht ausreichend reservierten, beobachtet Langowski. Ob dies zu Problemen führe, sehe man erst in einigen Jahren.

Konstantin Langowski (Bild: Lier)

In diesem Zusammenhang berichtete er davon, dass die Preise insbesondere in der deutschen Kraftfahrtversicherung nicht ausreichend erhöht würden.

Die Zeichnungsdisziplin habe inzwischen derart nachgelassen, dass manch ein Versicherer die Combined Ratio für Motor gar nicht mehr separat ausweise, sondern nur die Schaden- und Kostenquote für das gesamte Sachgeschäft. Nach Beobachtung von Yeo sehen die Versicherer Anzeichen dafür, dass sich die Inflation abschwächt und auf einem höheren Niveau einpendelt.

Langowski sagte, dass deutsche Lebensversicherer ihm zunehmend über Nachfragen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zur Stornoquote und dem Liquiditätsmanagement berichteten. Noch sei die „Surrender Rate“ mit zwei bis drei Prozent unproblematisch. Bei einer von sechs oder sieben Prozent könnte dies je nach Marktsegment aber anders werden.

Stabiler Ausblick

Yeo bestätigte einen stabilen Ausblick für die globalen Rückversicherer. Das gilt seit 2018 für dieses Segment.

„Trotz viele Unsicherheiten sehen wir doch, dass sich positive und negative Einflüsse in etwa die Waage halten.“ Man habe den typischerweise im August vorgenommenen Ausblick überprüft, könne ihn „aber jederzeit wieder überarbeiten, wenn sich die Lage ändert“, so die Analystin.

Zu den negativen Einflüssen zählt sie beispielsweise die wegen der Inflation wachsenden Kapitalkosten. Frisches Kapital gebe es in der Branche nur zögerlich wegen der wachsenden Risiken.

Investoren sind schwer zu finden

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag die Eigenkapitalrendite bei den großen Rückversicherern mit 4,4 Prozent unter den durchschnittlichen Kapitalkosten von 8,5 Prozent.

Damit sei es schwierig, Investoren zu finden, zumal diese aktuell angesichts der allgemeinen Unsicherheiten vorsichtig reagierten und nach risikogerechten Preisen suchten. Das Kapital bleibe ein Problem, auch wenn die gemeldeten Schäden bis dato unterhalb der Einschätzungen lägen.

Von Vorteil sieht sie beispielsweise die Preiserhöhungen in vielen Segmenten, die sich positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt hätten. Dieser Trend zur Marktverhärtung habe sich im Januar fortgesetzt.

Grün ist kaum messbar

Anders als Wettbewerber erstellt AM Best kein separates ESG-Rating. Umwelt-, Soziale und Unternehmensführungs-Faktoren fließen vielmehr in die Bewertung zur Finanzstärke ein. Yeo: „Jede Ratingagentur muss darlegen, ob bei Abwertungen ESG-Faktoren ausschlaggebend waren und den Faktor nennen.“

Im Auditorium wurde beklagt, dass es nach wie vor keine einheitliche und standardisierte Bewertung der ESG-Faktoren gibt.