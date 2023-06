Prozessverschleppung? Vom Recht, Gerichtstermine zu verlegen

8.6.2023 – Kann der Anwalt eines in einem Bußgeldverfahren Beschuldigten wegen einer plötzlichen Erkrankung nicht an dem Termin teilnehmen, besteht in der Regel die Verpflichtung, den Termin zu verlegen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 15. September 2022 hervor (1 OLG 53 Ss-OWi 322/22).

Ein Autofahrer sollte wegen eines Geschwindigkeits-Verstoßes ein Bußgeld von 160 Euro zahlen. Gegen ihn wurde außerdem ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.

Gegen den Bußgeldbescheid legte der Mann, vertreten durch seinen Rechtsanwalt, form- und fristgerecht Einspruch ein. Der daraufhin vom Amtsgericht Neuruppin festgelegte Termin zur Hauptverhandlung wurde auf Antrag des Anwalts verlegt. Denn zu diesem Zeitpunkt befand dieser sich auf einer Fortbildungsveranstaltung.

Mehrfache Verschiebung des Verhandlungstermins

Auch einer zweiten Ladung konnte der Anwalt nicht folgen. Zu diesem Datum musste er einen Termin beim Berliner Landgericht wahrnehmen. Die Hauptverhandlung wurde daher erneut verschoben und auf den 9. Juni 2022 verlegt. Wegen eines grippalen Infekts sah sich der Rechtsanwalt aber auch an diesem Tag nicht dazu in der Lage, seinen Mandanten vor Gericht zu vertreten.

Als er am 8. Juni 2022 um eine erneute Terminverlegung bat, weigerte sich das Amtsgericht jedoch, über diesen Antrag zu entscheiden. Es führte die Hauptverhandlung daher in Abwesenheit des Beschuldigten und seines Rechtsvertreters durch. Dabei wies das Gericht den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid als unbegründet zurück.

WERBUNG

Verstoß gegen die prozessuale Fürsorgepflicht

Zu Unrecht, befand das Oberlandesgericht Brandenburg. Es gab der Rechtsbeschwerde des Betroffenen statt.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts hat das Amtsgericht gegen die prozessuale Fürsorgepflicht verstoßen, als es die Hauptverhandlung ohne den Anwalt und seinen Mandanten durchführte. Denn auch in einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren habe ein Betroffener „als Ausdruck des Anspruchs auf ein faires Verfahren“ das Recht, sich in der Hauptverhandlung durch einen von ihm gewählten Verteidiger vertreten zu lassen.

Die Entscheidung, ob einem Antrag auf Terminverlegung entsprochen werden müsse, liege zwar im pflichtgemäßen Ermessen des Vorsitzenden. Dieser habe dabei aber das Interesse eines Betroffenen an seiner Verteidigung und das Interesse des Staates an einer möglichst reibungslosen Durchführung des Verfahrens gegeneinander abzuwägen. Im Zweifelsfall habe das Verteidigungsinteresse Vorrang.

Keine Prozessverschleppung erkennbar

In dem entschiedenen Fall sei der Betroffene durch den Bußgeldbescheid nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot belegt worden. Darin liege keine vergleichsweise geringe Sanktion.

Außerdem sei keine auf Prozessverschleppung ausgerichtete Verteidigungsstrategie erkennbar. Denn die vorangegangenen Anträge des Verteidigers auf Terminverlegung hätten auf sachlichen Gründen beruht.

Die Entscheidung des Amtsgerichts, nicht über den erneuten Antrag auf Terminverlegung zu entscheiden, habe folglich nicht den Erfordernissen eines fairen Verfahrens entsprochen. Das Urteil des Amtsgerichts wurde daher aufgehoben. Das Gericht muss nun erneut über den Fall entscheiden.