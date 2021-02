Provisionsdeckel: „Lösung in greifbarer Nähe“

4.2.2021 – Aussagen von Dr. Carsten Brodesser von der CDU und Lothar Binding von der SPD zeigen, dass die Regierungsparteien eine dringende Notwendigkeit zur Reform der Riester-Rente sehen. Die Vorstellungen darüber gehen jedoch offenbar weit auseinander. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Gleiches gilt für die Übertragung der Vermittler unter die Aufsicht der Bafin. Neuer Höchstrechnungszins und PKV-Beitragsanpassung lassen ebenfalls auf sich warten. Größere Einigkeit herrscht in Bezug auf eine Provisionsdeckelung. Hier zeichnet sich zumindest bei den Restschuld-Versicherungen eine baldige Entscheidung ab.

„Renten-Hammer. Regierung stoppt Riester-Reform“, titelte die Redaktion von Bild.de vor wenigen Tagen (VersicherungsJournal 26.1.2021). Es würde ein Dokument des Bundes-Finanzministeriums vorliegen. Darin seien alle Gesetzesvorhaben bis zur Bundestagswahl im September aufgelistet. Die Reform der staatlichen Unterstützung zur privaten Vorsorge sei nicht enthalten.

Der Reformbedarf bei der Riester-Rente ist offensichtlich

Dabei ist der Handlungsbedarf nicht zu übersehen. So sinkt die Akzeptanz der derzeitigen staatlich geförderten privaten Altersvorsorge weiter (7.1.2021).

Gleichzeitig fällt es den Anbietern immer schwerer, angesichts sinkender Zinsen noch Policen mit vollständig garantiertem Beitragserhalt anzubieten. Die Bafin warnt sogar davor, den gesetzlichen Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent, der für die Beitragsgarantie wichtig ist, noch auszunutzen (3.12.2020).

Reformvorschläge liegen bereits einige auf dem Tisch. So hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammen mit anderen Branchenverbänden einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt (21.7.2020). Auch die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ hatte Ideen formuliert (30.3.2020).

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hatte zuvor ein „Basisdepot-Vorsorge“ vorgeschlagen (12.3.2020), die FDP ein „Altersvorsorge-Konto“ (5.3.2020), der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - VZBV eine „Extrarente“ (4.3.2020) und die CDU die „Laumann-Rente“ (25.11.2019). Vorschläge wie die „Deutschlandrente“ (30.4.2018) oder das „Vorsorgekonto“ (17.1.2019) waren zuvor von anderen Akteuren vorgelegt worden.

Das Bundesfinanzministerium will weder bestätigen noch dementieren

Die Existenz der von der Bild-Zeitung zitierten Liste will eine Sprecherin des Bundes-Finanzministeriums gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals weder bestätigen noch dementieren.

Sie teilt schriftlich mit, dass sich aktuell „die Bundesregierung zur Weiterentwicklung der privaten Altersvorsorge in einem Austausch mit Anbieterverbänden, Verbraucherschützern und Sozialpartnern befindet.“

Dabei sei noch einmal deutlich geworden, „dass es zur Zukunft der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge sehr unterschiedliche Auffassungen und Vorschläge gibt, die von der Optimierung beziehungsweise Weiterentwicklung der bestehenden Förderung bis hin zu ganz anderen Förderansätzen reichen.“

Vertreter der Koalition bekräftigen Reformwillen

Reformwillen scheint also noch vorhanden zu sein. Jedoch liegen offenbar die Vorstellungen der Koalitionspartner bei der Riester-Rente so weit auseinander, dass eine Einigung derzeit nicht möglich scheint. Das zeigen auch Nachfragen bei zwei Bundestagsabgeordneten, die Mitglieder im Finanzausschutz des Deutschen Bundestages sind.

Dr. Carsten Brodesser von der CDU dementiert die Meldung von Bild.de, die Regierung beschäftige sich nicht mehr mir der Riester-Reform: „Im Gegenteil: Die CDU/CSU-Fraktion fordert nach wie vor notwendige Reformschritte, um die Riester-Rente – gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld – attraktiver zu gestalten.“

Carsten Brodesser (Archivbild: Brüss)

Lothar Binding von der SPD wird deutlich. „Die Riester-Rente weist Defizite auf. Viele Anbieter lassen die Sparenden oft im Unklaren über die Erforderlichkeit der in Rechnung gestellten Abschluss- und Vertriebskosten, so werden die Kosten für Abschluss und Verwaltung als zu hoch empfunden. Deshalb wäre eine Reform wichtig“, sagt er.

„Ich habe aber Zweifel, ob das so kurz vor dem Ende der Legislatur noch gelingt, denn die Union verfolgt eher die Lobbyinteressen der Anbieter von Versicherungsverträgen, die SPD hat stärker die Verbraucherinteressen im Blick. Eine kurzfristige Einigung auf ein Reformkonzept erscheint deshalb nicht sehr wahrscheinlich“, so Binding.

Leider finden die klugen Entscheidungen nicht immer eine Mehrheit. Lothar Binding, SPD

Verhärtete Fronten auch bei der Übertragung der Aufsicht auf die Bafin

Auch bei der angedachten Übertragung der Finanzanlagenvermittler und Honorarvermittler unter die Aufsicht der Bafin liegen die Auffassungen der Regierungsparteien gegenwärtig offensichtlich zu weit auseinander. „Die Übertragung der freien Finanzanlagevermittler ist nach wie vor strittig. Eine Einigung konnte bisher nicht erzielt werden“, teilt Brodesser mit.

„Es wäre klug“, meint Binding unter anderem in diesem Zusammenhang, „die schon lange vorliegenden Gesetzesentwürfe […] zum Abschluss zu bringen […]. Leider finden die klugen Entscheidungen nicht immer eine Mehrheit.“

Lothar Binding (Bild: Susie Knoll)

Neuer Höchstrechnungszins und PKV-Reform lassen auf sich warten

Weitere offene Gesetzesvorhaben mit Bezug zur Assekuranz sind die Festlegung eines neuen Höchstrechnungszinses sowie eine Reform der Beitragsanpassung in der PKV. Brodesser äußert sich dazu nicht näher, man warte auf entsprechende Vorlagen des Bundesministeriums für Finanzen.

Binding sagt zur Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung (PKV): „Ein Konzept, bei dem die Vorsorge wesentlich auch von Zinserträgen abhängt, wie bei den PKV-Kapitalanlagen, gerät naturgemäß in einer Niedrigzinsphase unter Druck.

Natürlich gibt es Produkte in Assetklassen die weniger zinsabhängig sind und doch zeigt sich hier eine gravierende Schwäche der kapitalgedeckten Vorsorge: sinkende Erträge führen am Ende zu höheren Beitragszahlungen. Und so wirken sich die Altersrückstellungen (zur Stabilisierung der Beiträge im Alter) gravierend auf die Berechnung der jeweils aktuell neuen Prämien aus.“

SPD und CDU/CSU streben eine zeitnahe Begrenzung der Provisionszahlungen bei Restschuld-Versicherungen an. Carsten Brodesser, CDU

Entscheidung über Provisionsdeckel in greifbarer Nähe

Größere Einigkeit herrscht offenbar in Bezug auf eine Deckelung der Provisionen von Lebensversicherungen und Restschuld-Versicherungen. Hier zeichnet sich zumindest in Teilen eine baldige Entscheidung ab.

„Auch wenn die SPD-Bundestagsfraktion mit Blick auf den Verbraucherschutz überhöhte Provisionen grundsätzlich ablehnt, ist bei der Begrenzung der Provisionszahlungen, wenigstens bei Restschuld-Versicherungen, eine gemeinsame Lösung zwischen CDU/CSU und SPD in greifbarer Nähe. Hier werden nicht selten Wucherprovisionen verlangt, die ein Einschreiten des Gesetzgebers zwingend erforderlich machen“, sagt Binding.

„Eine generelle Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen lehnen wir nach wie vor ab. SPD und CDU/CSU streben jedoch eine zeitnahe Begrenzung der Provisionszahlungen bei Restschuld-Versicherungen an“, äußerst sich Brodesser gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals.