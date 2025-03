Private Pflegezusatzversicherung: An wen Makler das meiste Geschäft liefern

20.3.2025 – Die Allianz erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt weiterhin den größten Geschäftsanteil in der Pflegezusatzversicherung. Sie hielt die Hallesche und die Ideal, die die Plätze tauschten, deutlich auf Distanz. Um drei Positionen nach oben ging es für den Münchener Verein, um zwei Ränge nach oben für die DKV. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2025“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der Krankenversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Neben der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) (VersicherungsJournal 14.2.2025), der privaten Krankenvoll- (4.2.2025) und der privaten Krankenzusatzversicherung (7.2.2025) stand auch die private Pflegezusatzversicherung auf dem Prüfstand.

Knapp 250 Versicherungsvermittler gaben Antwort

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2025“ ist eine im November und Dezember 2024 unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 246 Personen angegeben.

Rund 91 Prozent der Befragten waren männlich, knapp neun Prozent weiblich. Sie haben 28,5 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,3 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,2 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Methodik der Asscompact-Studie

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für alle abgefragten Produktbereiche angewandt.

Allianz verteidigt Spitzenplatz

Im Geschäftsfeld Pflege, in dem keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen wird, verteidigten die Allianz Versicherungen erneut (23.2.2024) die Spitzenposition. Der Akteur kommt weiterhin auf einen mehr als doppelt so großen Geschäftsanteil wie der ärgste Verfolger.

Dies ist aktuell die Hallesche Krankenversicherung a.G., die nach erneuten Zugewinnen an den Ideal Versicherungen vorbeizog und auf den Silberrang kam. Die Berliner, die vor vier Jahren noch an der Spitze gelegen hatten (16.4.2021), büßten leicht ein.

Dahinter folgen die Hansemerkur Versicherungen (unverändert an vierter Stelle), die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (von sieben auf fünf), die Münchener Verein Versicherungen (von neun auf sechs) und die Signal Iduna Gruppe (von acht auf sieben).

Nicht mehr zu den Testkandidaten gehören die im Vorjahr fünftplatzierten Barmenia Versicherungen, die Continentale Versicherungen (2024 an sechster Stelle) sowie die vor Jahresfrist zehntplatzierten Universa Versicherungen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Konkrete Gründe für die zum Teil deutlichen Veränderungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 413-seitige „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2025“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier abgefragten Produktbereichen auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Weitere Untersuchungen aus Maklersicht in der Sparte

Die Allianz ist ebenfalls der eindeutige Neugeschäftsfavorit der unabhängigen Vermittler, wie die letzten Auflagen der BBG-Studienreihe Asscompact Trends zeigen (28.6.2024).

Die Allianz ist auch der Topanbieter in Sachen Neugeschäft aus Sicht der Partner der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hinsichtlich Pflegetagegeldpolicen. Sie gewann auch die Qualitätswertung, in der die Qualität in den vier Leistungsaspekten Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit auf dem Prüfstand stand (11.10.2024). In Sachen Pflegerente hat jeweils die Ideal die Nase vorn (21.10.2024).