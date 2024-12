Preisrückgänge bei Immobilien schwächen sich weiter ab

20.12.2024

Die Preise für Wohnimmobilien sind im dritten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal nur noch um durchschnittlich 0,7 Prozent gesunken. Dies zeigt der aktuelle Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Im zweiten Quartal hatte der Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal noch bei 2,5 Prozent gelegen.

Im Vergleich zu den Monaten April bis Juni 2024 sind die Preise für Wohnimmobilien im Zeitraum Juli bis September um 0,3 Prozent gestiegen. Der Zuwachs war allerdings weniger stark als im zweiten Quartal, als gegenüber dem ersten Quartal 2024 ein Plus von 1,5 Prozent notiert wurde.

Steigerungen gegenüber dem Vorquartal gab es laut Destatis in den meisten Gegenden Deutschlands, teils auch im Vergleich zum Vorjahresquartal. So war in den kreisfreien Großstädten für Wohnungen 2,4 Prozent und für Ein- und Zweifamilienhäuser 0,2 Prozent mehr zu zahlen als im dritten Quartal 2023.

In den sieben größten Städten Deutschlands haben die Preise für Wohnungen im Vergleich zu den Monaten Juli bis September 2023 um 0,2 Prozent angezogen, für Ein- und Zweifamilienhäuser blieben sie jedoch mit 5,3 Prozent rückläufig. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen musste für Wohnungen 5,7 Prozent und für Ein- und Zweifamilienhäuser 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr gezahlt werden.