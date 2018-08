PKV-Verband: Terminvergabe „unverhältnismäßig dramatisiert“

24.8.2018 – Das Gesundheitsministerium hat eine Verbändeanhörung zum Referentenentwurf für ein Gesetz für schnellere Terminvergabe und bessere Versorgung durchgeführt. Der PKV-Verband sieht den Entwurf mit gemischten Gefühlen, da nach seiner Ansicht die unterschiedlichen Wartezeiten von GKV- und PKV-Versicherten überdramatisiert würden. Die Ersatzkassen erwarten dagegen vom Gesetzgeber, dass künftig Privatversicherte bei der Vergabe von Terminen nicht mehr bevorzugt werden dürfen. Die Diskriminierung von gesetzlich versicherten Patienten müsse als Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten gewertet werden.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat seinen Referentenentwurf für ein Gesetz für schnellere Terminvergabe und bessere Versorgung (TSVG) zur Diskussion gestellt. Er zielt in erster Linie darauf ab, für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) den Zugang zur ambulanten ärztlichen Versorgung zu verbessern.

PKV-Verband: Vorwürfe überzeichnet

Nach Einschätzung des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) werden in der öffentlichen Diskussion die Unterschiede bei den Wartezeiten von PKV- und GKV-Versicherten überzeichnet.

„Das Vorhaben lenkt von der Tatsache ab, dass die Wartezeiten in Deutschland für alle Versicherte zu den kürzesten weltweit gehören“, schreibt der PKV-Verband in seiner Stellungnahme zu der in dieser Woche im BMG abgehaltenen Expertenanhörung.

Beispielhaft belegt dies ein Bericht der irischen Zeitung Irish Independent. Danach mussten zur Jahresmitte gut 10.000 Kinder mehr als 18 Monate auf einen Facharzttermin warten. Dies sei innerhalb von zwei Jahren eine Verzwölffachung, berichtete die Zeitung Mitte Juni.

Nur geringe Differenzen zwischen PKV- und GKV-Versicherten

Bei der Terminvergabe zwischen PKV- und GKV-Versicherten würden die Unterschiede in der öffentlichen Debatte „unverhältnismäßig dramatisiert“, ergänzt der PKV-Verband. Er verweist dabei auf eine Versichertenbefragung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) aus dem vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 12.12.2017).

Danach erhielten innerhalb von einer Woche 91 Prozent der PKV-Versicherten und 88 Prozent der GKV-Versicherten einen Termin bei einem Hausarzt. Bei Fachärzten hätten innerhalb einer Woche 60 Prozent der PKV-Versicherten und 40 Prozent der GKV-Versicherten einen Termin erhalten. Und bei akutem Behandlungsbedarf gebe es keine Anzeichen für unterschiedliche Wartezeiten.

„Quartalsphänomen“ in der GKV

Der Referentenentwurf gehe leider das strukturelle „Quartalsphänomen“ in der GKV nicht an, stellt der PKV-Verband fest. So würden Haus- und Fachärzte immer am Ende eines Quartals weniger Patienten annehmen. Von daher werde der Referentenentwurf kaum eine Änderung der Wartezeiten für GKV-Versicherte bewirken.

Kritisch sieht der PKV-Verband die geplanten Verbesserungen beim Zahnersatz für GKV-Versicherte. „Diese Regelungen stellen einen problematischen Eingriff in das Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität dar.“ Es gebe hier einen funktionierenden privatwirtschaftlichen Zusatzversicherungs-Markt. Rund 15,4 Millionen GKV-Versicherte verfügten über eine private Zahnzusatzversicherung.

Ersatzkassen pochen auf Gleichbehandlung von GKV- und PKV-Versicherten

Der Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK) begrüßte grundsätzlich den Referentenentwurf als guten Beitrag, um die Termin- und Wartezeitensituation in den Arztpraxen und die Versorgung auf dem Land zu verbessern.

Es müsse aber endlich klargestellt werden, dass Privatversicherte bei der Vergabe von Terminen nicht bevorzugt würden, erklärte der VDEK zur Anhörung im Gesundheitsministerium. „Die Diskriminierung von gesetzlich versicherten Patienten muss als Verstoß gegen die vertragsärztlichen Pflichten gewertet werden“, forderte VDEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner.