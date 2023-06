PKV-Verband sieht sich in einer Schlüsselposition

16.6.2023 – Das neue Pflegestärkungs- und Entlastungsgesetz reicht nach Ansicht des PKV-Verbands bei weitem nicht aus, um die Pflegeversicherung zu stabilisieren. Die Reform sei nicht nachhaltig und gehe zu Lasten der jüngeren Generation. Man wolle helfen, das Umlagesystem in GKV und SPV mit kapitalgedeckten Elementen zu ergänzen und so zu stabilisieren. Dies sagte Verbandsvorsitzender Thomas Brahm auf der Jahrespresskonferenz.

„Die private Krankenversicherung (PKV) ist für die deutsche Gesundheits- und Pflegeversicherung eine Säule der Stabilität. Wir haben keine Milliarden-Defizite und wir brauchen keine Steuergelder.

Wir haben ein funktionierendes System, das so robust ist, dass es sich selber trägt, andere mitversorgt und auch schwierige Zeiten überstehen kann“, sagte Thomas Brahm, Vorsitzender des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), am Donnerstag auf der Jahres-Pressekonferenz seiner Organisation.

Mit Blick auf die Alterungsrückstellungen, die nach seinen Angaben im vergangenen Jahr um gut vier Prozent auf 314 Milliarden Euro erneut stark gestiegen sind, fügte er hinzu: „Unsere generationenrechte Finanzvorsorge zeigt ganz eindeutig: Wir verstehen etwas von Nachhaltigkeit.“

Finanzielle Nachhaltigkeit fehlt

Thomas Brahm

Demgegenüber werde die finanzielle Nachhaltigkeit bei der jüngsten Pflegereform, dem Pflegestärkungs- und Entlastungsgesetz, schmerzlich vermisst, so der Vorstandsvorsitzende der Debeka Versicherungen. Das Gesetz ist zum 1. Juli in Kraft getreten (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.6.2023, 31.3.2023).

Diese wichtige Zukunftsaufgabe sei unerledigt liegengeblieben. Die Reform habe sogar noch die Leistungsansprüche ausgeweitet, aber ohne eine dauerhafte Gegenfinanzierung.

Man könnte fast den Eindruck haben, dass die Bundesregierung darauf spekuliere, in der sozialen Pflegeversicherung mit der Beitragserhöhung ab Juli „irgendwie bis zum Ende der Wahlperiode über die Runde zu kommen“, so Brahm.

„Das wird unseres Erachtens jedoch nicht gut gehen, schon alleine wegen der demografischen Entwicklung“, sagte der Manager, der am Vorabend in seinem Amt als Verbandsvorsitzender einstimmig bestätigt worden war. Dieses hatte er bereits im Januar übernommen (25.11.2022).

Mehr Stabilität in die Pflege

Um eine gute Pflege nachhaltig und generationengerecht zu finanzieren, sei ein Ausbau der kapitalgelenkten Vorsorge unumgänglich. „Wir müssen die umlagefinanzierte soziale Pflegeversicherung durch eine demografiefestere Säule unterstützen“, forderte er.

Es gebe „viele konkrete und bezahlbare Konzepte“, die mit Hilfe kapitalgedeckter Vorsorge mehr Stabilität in die Pflege brächten. Eigenverantwortliche Lösungen könnte die Politik mit vergleichsweise geringem Aufwand fördern, etwa durch die steuerliche Abzugsfähigkeit der Beiträge für betriebliche und private Pflege-Zusatzversicherungen.

Weil die Uhr in der Pflege auf fünf vor zwölf steht, haben wir einen Expertenrat gegründet. Thomas Brahm, Vorsitzender PKV-Verband

Impuls aufgegriffen

Brahm verwies auf das kürzlich vorgelegte Modell des Pflege-Expertenrats unter Leitung von Professor Dr. Jürgen Wasem (18.4.2023). Der Wissenschaftler habe „ein konkret durchgerechnetes Konzept für eine obligatorische und solidarische Pflege-Zusatzversicherung vorgestellt – sozial, paritätisch, kapitalgedeckt und geschützt vor staatlichem Zugriff“, so Brahm.

Eine solche Zusatzvorsorge habe die Ampel im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt. Dafür sei eine Expertenkommission vorgesehen gewesen. Diese gebe es bis heute nicht.

„Weil aber die Uhr in der Pflege auf fünf vor zwölf steht, haben wir im PKV-Verband diesen Impuls des Koalitionsvertrages aufgegriffen und mit Professor Wasem einen unabhängigen, interdisziplinären Expertenrat gegründet“, berichtete der Verbandsvorsitzende. Auch der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz rate zu mehr Kapitaldeckung für die Pflege.

Lösungsvorschläge vorhanden

Im Übrigen zeige auch die neueste Marktanalyse der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH (17.5.2023), was schon heute im Angebot der Pflege-Zusatzversicherung möglich sei. Mit einer Monatsprämie von rund 50 Euro für einen 35-jährigen Versicherten lasse sich die Pflegelücke komplett schließen – „ein individueller Vollkaskoschutz für den Pflegefall“, so Brahm.

„Es liegen also konkrete Konzepte und Ideen auf dem Tisch, die funktionieren. Wir als PKV sind an der Stelle ein Teil der Lösung. Wir wollen helfen, das Umlagesystem in GKV und SPV mit kapitalgedeckten Elementen zu ergänzen, und so zukunftsfest zu machen – nachhaltig und auch generationengerecht. Nun ist die Politik am Zuge – sie darf die Hände nicht in den Schoß legen!“, warnte er.

Es reicht nicht mehr die Löcher punktuell und nur für einen kurzen Zeitraum zu stopfen. Thomas Brahm, Vorsitzender PKV-Verband

Probleme werden zunehmen

Ähnliches gelte für die gesetzliche Krankenversicherung. „Auch die Finanzprobleme in der GKV haben vor allem mit dem demografischen Wandel zu tun. Wenn in den kommenden Jahren die Baby-Boomer in den Ruhestand gehen, werden die finanziellen Probleme des Umlagesystems noch weiter dramatisch zunehmen“, kündigt der Verbandschef an.

Es reiche nicht mehr, die Löcher punktuell und nur für einen kurzen Zeitraum zu stopfen. Auch Rufe nach immer höheren Bundeszuschüssen auf Kosten der Steuerzahler seien keine tragfähige Lösung. Das brächte die Gesundheitsversorgung nur in eine heikle Konkurrenz mit anderen wichtigen Staatsaufgaben wie Bildung, Klimaschutz oder Verteidigungsfähigkeit.

Auch die von einigen geforderte starke Anhebung der Beitragsbemessungs-Grenze wäre keine Lösung. Sie würde vor allem Facharbeiter und deren Arbeitgeber belasten und wäre Gift für qualifizierte Arbeitsplätze. „Die Arbeitgeber haben schon eindringlich vor den fatalen Folgen einer solchen Erhöhung gewarnt“, so Brahm.

GKV hat ein Ausgabenproblem

„Solche politischen Ideen kreisen vor allem um die Einnahmeseite“, sagte er. Dabei habe die GKV gar kein Einnahmenproblem, sondern eindeutig ein Ausgabenproblem. Nach seinen Angaben sind ihre Beitragseinnahmen in den letzten Jahren stetig gewachsen, aber gleichzeitig die Ausgaben eben viel stärker angestiegen.

„Die Leistungsausgaben der GKV je Versicherten haben binnen zehn Jahren um 50,8 Prozent zugenommen. Zum Vergleich: In der privaten Krankenversicherung waren es im selben Zeitraum 38,6 Prozent“, berichtete der Verbandsvorsitzende.

Unsere Rolle als zweite Säule wird in Zukunft noch wichtiger werden. Thomas Brahm, Vorsitzender PKV-Verband

Bewegte Zeiten

Die Ausgabenschübe in der GKV führte er auf „kostensteigernde Gesetze der Großen Koalition“ zurück, wie zum Beispiel das Terminservice- und Versorgungsgesetz. „Es ist schon kurios, dass SPD und Grüne die eindeutigen Ausgabenprobleme der GKV, die auch die Krankenkassen selber beklagen, nicht Angriff nehmen wollen“, bemerkte er.

„Statt die Ursachen zu beheben, will man wieder an das Geld der Steuer- und Beitragszahler. Doch mit einer solchen Politik wird man das Finanzdefizit von GKV und SPV nicht dauerhaft lösen können – und schon gar nicht eine tragfähige Antwort auf die demografischen Herausforderungen finden“, so Brahm.

Die PKV sei mit ihrem nachhaltigen Finanzierungsmodell, das von Anfang eine finanzielle Vorsorge für die Kosten im Alter aufbaue, im demografischen Wandel viel stabiler aufgestellt. So könne sie ein wichtiger Teil der Lösung sein, um das Gesundheits- und Pflegesystem zu stabilisieren.

„Wir sind dazu bereit, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wie wir in diesen bewegten Zeiten mehr Stabilität schaffen können“, teilte er mit. Und: „Wir sind überzeugt: Unsere Rolle als zweite Säule in der Finanzierung des Gesundheitswesens und in der Pflege wird in Zukunft noch wichtiger werden.“

Versichertenbestand reduzierte sich 2022 leicht

Der PKV-Verband veröffentlichte im Rahmen seiner Jahrestagung aktuelle Zahlen. Demnach ist die Gesamtzahl an privaten Krankenversicherungen im vergangenen Jahr um mehr als 600.000 auf 37,8 Millionen gestiegen. Die Zahl der Zusatzversicherungen erhöhte sich um 2,2 Prozent auf insgesamt 29,1 Millionen.

Das fünfte Jahr in Folge wechselten 2022 mehr Menschen aus der GKV in die PKV als umgekehrt. Im Saldo ergab sich ein Plus von 30.300 Versicherten zu Gunsten der privaten Krankenvollversicherung (Saldo 2021: plus 23.300). 146.500 Personen entschieden sich für einen Wechsel aus der GKV in die PKV, umgekehrt waren es 116.200 Personen.

Der Versichertenbestand in der PKV-Vollversicherung reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 8,7 Millionen nach Abzug der Sterbefälle.

Wachstum bei der betriebliche Krankenversicherung

Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 3,7 Prozent auf 47,1 Milliarden Euro, davon entfielen knapp 42 Milliarden Euro (plus 2,4 Prozent) auf die Kranken- und 5,1 Milliarden Euro (plus 15,3 Prozent) auf die Pflege-Pflichtversicherung.

Die Versicherungsleistungen stiegen um 4,7 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro, in der Krankenversicherung um 4,6 Prozent auf 31 Milliarden Euro und in der Pflegeversicherung um 5,6 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) verzeichnete auch 2022 erneut ein starkes Wachstum, so der PKV-Verband. Die Zahl der Beschäftigten mit einer betrieblichen Absicherung stieg um 12,1 Prozent von 1,58 Millionen in 2021 auf 1,77 Millionen Personen in 2022.