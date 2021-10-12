Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

PKV-Unternehmensqualität: Ratingurteile klaffen teils weit auseinander

11.12.2025 (€) – Das VersicherungsJournal hat für seine Premium-Abonnenten eine Übersicht zu den Bewertungen verschiedener Analysehäuser (Ascore, DFSI, IVFP, Map-Report und Morgen & Morgen) zur Unternehmensqualität der privaten Krankenversicherer erstellt. Nur Allianz, LVM, Signal Iduna und Universa bekamen 2025 vier Mal die Bestnote. Jeweils zweimal schafften das Alte Oldenburger, Provinzial Hannover und R+V, jeweils einmal Hallesche und Inter.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Mapreport · Private Krankenversicherung · Rating · Scoring
