PKV-Qualitätsrating: Nur zwei Akteure sind sehr gut aufgestellt

31.10.2024 – Im „PKV Qualitätsrating“ von Metzler Ratings – bewertet wurden die Sicherheit und die Ertragskraft – schnitten die Allianz und die Inter am besten ab. Beide schafften es in die zweithöchste Ratingstufe „AA+“. Am anderen Ende der Rangliste finden sich neben dem Schlusslicht Generali auch die Huk-Coburg und die SDK sowie die Axa und die Debeka wieder.

Die Metzler Ratings GmbH ist der Frage nachgegangen, wie gut sich die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) dem abrupt geänderten Zinsumfeld angepasst haben und wie stabil ihre Ertragslage ist.

Stille Lasten statt stiller Reserven bei den privaten Krankenversicherern

Nach Angaben der Analysten hatte die PKV-Branche Ende des Jahres 2021 noch stille Reserven in Höhe von 13,3 Prozent ihrer Kapitalanlagen in ihren Bilanzen schlummern. „Diese entstanden, weil in der Niedrigzinsphase der Wert von Altanleihen mit hohen Zinskupons deutlich über den Kaufwert stieg, mit dem sie bilanziert wurden“, erläutert Dr. Marco Metzler, Geschäftsführer der Gesellschaft.

„Doch bis Ende 2022 – also in nur einem Jahr – waren daraus stille Lasten von 10,6 Prozent geworden.“ Als Grund dafür nennt er, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen von minus 0,5 Prozent auf einen neuen Rekordstand von vier erhöht habe.

Dadurch sank spiegelbildlich der Wert der Anleihen im Bestand massiv. Inzwischen sind die Leitzinsen wieder auf 3,5 Prozent gesunken und mit ihnen auch die stillen Lasten in der PKV. Ende 2023 betrugen sie noch etwa drei Prozent. In Euro ausgedrückt sind das rund zehn Milliarden Euro, so Metzler.

Qualitätsrating zur Sicherheit und Ertragsstärke

Für die aktuelle Auflage der Untersuchung „PKV Qualitätsrating 2024“ haben die Analysten die Sicherheitsmittel und die (künftige) Ertragskraft der 25 größten deutschen privaten Krankenversicherer analysiert. Basis waren die Jahresabschlüsse 2023.

Dabei wurde einerseits auf die Nettorendite abgestellt, andererseits auf die Sicherheitsmittelquote (Summe von Eigenkapital, freie RfB und Bewertungsreserven der Kapitalanlagen dividiert durch den Kapitalanlagebestand).

Zur Bewertungssystematik wird mitgeteilt: „Im Anschluss wurden die Sicherheitsmittelquoten der Gesellschaften in Noten von 1,0 bis 7,0 umgerechnet und diese Note dann in Ratings von AAA (1,0 bis 1,4) bis c (7,0) umgewandelt.“ Genauso wurde bei der Nettorendite verfahren. In die Gesamtnote gingen die beiden Teilratings gleichgewichtet ein.

Zwei PKV-Anbieter mit der Ratingnote „AA+“

Die Bestnote „AAA“ wurde nicht vergeben. In die zweitbeste Notenstufe „AA+“ schafften es die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Inter Krankenversicherung AG mit jeweils der Note 1,5.

Die Allianz kam auf die höchste Nettorendite (3,5 Prozent) und die sechsthöchste Sicherheitsmittelquote. Die Inter lag bei Ersterer an zweiter (3,4 Prozent) und bei Letzterer an erster Stelle (12,1 Prozent). Dahinter folgen sechs Testkandidaten mit der Note 2,5 („A+“). Zu dieser Gruppe gehören

Die Sicherheitsmittelquoten lagen zwischen 11,8 Prozent (Arag) und 7,8 Prozent (Signal Iduna). Die Nettorenditen bewegten sich zwischen 3,1 Prozent (Signal Iduna) und 2,0 Prozent (Arag).

Rote Laterne für die Generali

Schlusslicht ist die Generali Deutschland Krankenversicherung AG. Sie erhielt mit der Note 6,0 nur ein „B“-Rating. Die Nettoverzinsung fiel mit 1,8 Prozent so niedrig aus wie bei kaum einem anderen Testkandidaten. Schlechter schnitten nur die Hansemerkur Krankenversicherung AG (1,8 Prozent) und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH; 1,4 Prozent) ab.

Die Generali gehört zu einem Quintett mit einer negativen Sicherheitsquote (minus 0,3 Prozent). Die anderen vier Gesellschaften sind die Axa Krankenversicherung AG (minus 0,9 Prozent), die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (minus 1,4 Prozent), die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; minus 1,5 Prozent) und die Gothaer Krankenversicherung AG (minus 2,8 Prozent).

Nur ein „B+“ erhielten mit jeweils 5,5 die Huk-Coburg und die SDK, während es für die Axa und den Debeka Krankenversicherungsverein a.G. nur zu einem „BB“ reichte (jeweils 5,0).