PKV-Bilanzrating: Map-Report vergibt viermal die Bestnote

4.9.2025 – Die Universa erhielt im aktuellen Map-Report 940 „Bilanzrating private Krankenversicherung 2024“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Bestnote „mmm+“ („hervorragend“) bekamen erneut der Vorjahressieger LVM, die Alte Oldenburger und die Signal Iduna. Aus der Riege der Akteure mit der Bestnote herausgefallen ist die Provinzial Hannover.

WERBUNG

Am Donnerstag hat die Map-Report-Redaktion mit dem Heft 940 zum sechsten Mal nach der Premiere vor fünf Jahren (VersicherungsJournal 31.8.2020) ein „Bilanzrating private Krankenversicherung“ vorgelegt. Die Analysten haben 30 Gesellschaften unter die Lupe genommen.

Nicht berücksichtigt bei der Gesamtbewertung, dafür aber bei Ranglisten zu einzelnen Kennzahlen, wurde neben den nicht (mehr) in der Vollversicherung aktiven Marktteilnehmern die Ottonova Krankenversicherung AG.

So wurden die privaten Krankenversicherer bewertet

Das Gerüst für die Bewertung im Bilanz-Rating bilden zehn Kennzahlen von „A“ wie Abschlusskostenquote bis „V“ wie Vorsorgequote. Sie geben nach Aussage der Analysten „einen breit gefächerten Überblick über die Geschäftsentwicklung der Versicherer im Sinne von Erfolg, Sicherheit und Effizienz“.

Um kurzfristige Einflüsse zu glätten, aber nicht unberücksichtigt zu lassen, wurden Fünfjahresdurchschnitte (2020 bis 2024) gebildet. In den Kennzahlen waren maximal 20, 30 oder 40 Punkte zu erreichen. Die Ergebnisse in den zehn Segmenten wurden addiert und das Ergebnis zu einer Gesamtnote verdichtet. Insgesamt waren 300 Punkte zu erreichen.

Ab 225 Punkten (75 Prozent der Maximalpunktzahl) wurde die Note „mmm“ vergeben, die seit gut vier Jahren nicht mehr die Höchstnote darstellt. Seinerzeit wurde mit „mmm+“ eine neue Bestnote eingeführt. Diese wurde zunächst ab 80 Prozent der Maximalpunktzahl vergeben (19.3.2021), später dann ab 85 Prozent der Maximalpunktzahl – also ab 255 Zählern (29.9.2022).

Universa erklimmt die Spitzenposition im PKV-Rating

Die höchste Punktzahl erzielte erstmals die Universa Krankenversicherung a.G. Sie kam auf 276,5 (2024: 273) Zähler und schob sich um eine Position nach oben. Drei Punkte dahinter folgt die Vorjahressiegerin LVM Krankenversicherungs-AG (5.9.2024), die sich um einen halben Zähler verschlechterte.

Knapp dahinter folgt erneut auf dem Bronzerang die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit 272,5 (272) Punkten. Das Unternehmen hatte es zuvor dreimal auf den Spitzenplatz geschafft (8.9.2021).

Das „hervorragende“ Spitzenquartett komplettiert die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., deren Zählerzahl von 268 auf 264,5 nachgab. Alle vier vorgenannten Akteure bestätigten das „mmm+“ für „hervorragende“ Leistungen aus dem Vorjahr.

Sechs „sehr gute“ Krankenversicherer

Die sechsköpfige Riege der „sehr guten“ Marktteilnehmer wird angeführt von der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die zehn Punkte (auf 245 Zähler) verlor und eine Notenklasse schlechter abschnitt als vor Jahresfrist. Ebenfalls ein „mmm“ erhielten – wie im Vorjahr:

Branchengrößen fehlen in der Spitzengruppe

Auffällig ist, dass von den Branchenschwergewichten (nach Vollversichertenzahl) nur die Signal Iduna und die Allianz eine der beiden besten Ratingnoten schafften. Der Branchenprimus Debeka Krankenversicherungsverein a.G. landete mit 212,5 Punkten („mm“ für „gute Leistungen“) nur an 14. Stelle.

Die Axa Krankenversicherung AG findet sich mit 204,5 Zählern mehr an 18. Position wieder. Die 180,5 Punkte der DKV Deutsche Krankenversicherung AG reichten nur für Rang 25 und ein „m“ für „befriedigende Leistungen“.

Nicht allein Bilanzkennzahlen sind entscheidend

Laut Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages sind für einen vollständigen Unternehmensvergleich „neben Bilanzkennzahlen weitere Faktoren von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel die Dienstleistungsqualität (Service, Beratung und Betreuung) und Beitragsentwicklung“. Hierzu würden in den Geschäftsberichten allerdings keine Daten veröffentlicht, die Faktoren könnten deshalb in den Bilanzanalysen auch nicht berücksichtigt werden.

Der Map-Report Nummer 940 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2024“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 139 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2024) von rund 30 Anbietern.

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2013 bis 2024. Es ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.