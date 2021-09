PKV-Bilanzrating: Map-Report vergibt vier Mal die Höchstnote

8.9.2021 – Die Alte Oldenburger erhielt im aktuellen Map-Report 920 „Bilanzrating private Krankenversicherung 2020“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Bestnote „mmm+“ („exzellent“) bekamen der LVM, die R+V und die Signal Iduna. Dahinter folgen die Provinzial Hannover, die Hallesche und die Universa mit „mmm“ („hervorragend“).

Am Dienstag hat die Map-Report-Redaktion mit dem Heft 920 zum zweiten Mal nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 31.8.2020) ein „Bilanzrating private Krankenversicherung“ vorgelegt. Die Analysten haben 29 Gesellschaften unter die Lupe genommen.

Im Rating nicht berücksichtigt wurden die Ottonova Krankenversicherung AG, die Vigo Krankenversicherung VVaG und die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK). Der Grund dafür: Ihre Geschäftsberichte 2020 lagen bei Redaktionsschluss Anfang August noch nicht vor.

So wurde bewertet

Das Gerüst für die Bewertung im Bilanz-Rating bilden zehn Kennzahlen von „A“ wie Abschlusskostenquote bis „V“ wie Vorsorgequote. Sie geben nach Aussage der Analysten „einen breit gefächerten Überblick über die Geschäftsentwicklung der Versicherer im Sinne von Erfolg, Sicherheit und Effizienz“.

Um kurzfristige Einflüsse zu glätten, aber nicht unberücksichtigt zu lassen, wurden bis auf eine Ausnahme Fünfjahresdurchschnitte (2016 bis 2020) gebildet. Nur bei der Solvabilität wurde ein Dreijahresschnitt (2018 bis 2020) errechnet.

In den Kennzahlen waren maximal 20, 30 oder 40 Punkte zu erreichen. Die Ergebnisse in den zehn Segmenten wurden addiert und das Ergebnis zu einer Gesamtnote verdichtet. Insgesamt waren 300 Punkte zu erreichen.

(Bild: Map-Report)

Ab 225 Punkten (75 Prozent der Maximalpunktzahl) wurde die Note „mmm“ (hervorragend) vergeben, die allerdings nicht mehr die Höchstnote darstellt. Denn bei dem im Frühjahr veröffentlichten „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ wurde mit „mmm+“ („exzellent“) eine neue Bestnote eingeführt. Diese wird ab 80 Prozent der Maximalpunktzahl vergeben (19.3.2021).

Die besten privaten Krankenversicherer

Die höchste Punktzahl erzielte, wie im Vorjahr, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG. Das Unternehmen landete bei keiner der Kennzahlen auf dem Spitzenplatz. Die beste Platzierung wurde mit Position drei bei der Vorsorgequote erreicht. Nur an 20. Stelle rangiert die Gesellschaft in Sachen Nettorendite.

Ebenfalls mit der Höchstnote „mmm+“ für „exzellente Leistungen“ wurden die LVM Krankenversicherungs-AG, die R+V Krankenversicherung AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. belegt. Diese drei Akteure erhielten zwischen 249 und 240 Zähler.

Mit der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG (235 Punkte), der Universa Krankenversicherung a.G. (232 Zähler) und der Halleschen Krankenversicherung a.G. (225 Punkte) bestätigten drei Unternehmen ihre „mmm“-Bewertung aus dem Vorjahr.

(Bild: Map-Report)

Nur um einen Punkt an einem „mmm“ vorbei schrammte die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Die Gesellschaft führt mit 224 Zählern die zehnköpfige Gruppe der „sehr guten“ PKV-Anbieter an („mm“).

Branchengrößen fehlen in der Spitzengruppe

Auffällig ist, dass von den Marktschwergewichten (nach Beitragseinnahmen) mit der Signal Iduna nur die Nummer fünf am Markt die Bestnote erhielt. Der Branchenprimus Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. landete mit 215 Punkten („mm“ für „sehr gute Leistungen“) an zehnter Stelle. Position 13 belegt mit der Allianz Private Krankenversicherungs-AG („sehr gute“ 206 Zähler) die Nummer drei am Markt.

Der zweitgrößte Marktteilnehmer, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, findet sich mit 180 Punkten auf Position 20 wieder. Unmittelbar davor liegt die Axa Krankenversicherung AG (Nummer vier am Markt) mit 187 Punkten. Beide Unternehmen erhielten ein „m“ für „gute Leistungen“.

Nicht allein Bilanzkennzahlen sind entscheidend

Laut Map-Report-Chefredakteur Klages sind für einen vollständigen Unternehmensvergleich „neben Bilanzkennzahlen weitere Faktoren von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel die Dienstleistungsqualität (Service, Beratung und Betreuung) und Beitragsentwicklung.

Hierzu werden in den Geschäftsberichten keine Daten veröffentlicht und deshalb in den Bilanzanalysen auch nicht aufgeführt. Aus diesem Grund erstellt der Map-Report neben diesem Bilanzrating jedes Jahr ein umfassendes PKV-Rating.

Die Neuauflage ist für Ende Oktober vorgesehen. Es berücksichtigt und bewertet sämtliche relevanten Aspekte für einen vollumfänglichen Unternehmensvergleich.“

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 920 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2020“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 129 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2020) von bis zu 35 Anbietern.

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2009 bis 2020 zu 28 Gesellschaften. Es ist als E-Paper ab 305 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.