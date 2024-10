Pflegeversicherung vor dem Kollaps – Lauterbach beschwichtigt

7.10.2024 – Die Bundesregierung hält laut Medienberichten eine deutliche Anhebung des Beitragssatzes für notwendig, um die Zahlungsunfähigkeit der SPV abzuwenden. Zusammen mit steigenden Beitragssätzen in der Krankenversicherung könnte damit der stärkste Anstieg der Sozialbeiträge seit zwei Jahrzehnten auf die Versicherten zukommen. Die Verbände der Kranken- und Pflegekassen lehnen dies ab und verlangen unverzüglich finanzielle Stabilität. Der PKV-Verband fordert einen Ausbau der privaten und betrieblichen Pflege-Vorsorge.

Die soziale Pflegeversicherung (SPV) befindet sich kurz vor der Pleite, weil die Einnahmen deutlich niedriger ausfallen als die Ausgaben. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RDN) am Montag unter Berufung auf Regierungskreise.

Werde nichts getan, sei die Pflegeversicherung spätestens im kommenden Februar zahlungsunfähig. Das würde bedeuten, dass Pflegeheime, Pflegedienste sowie Pflegebedürftige und deren Angehörigen kein Geld mehr erhielten, hieß es. Man arbeite im Kabinett fieberhaft an einer Notoperation.

Prekäre Finanzlage der sozialen Pflegeversicherung lange vorausgesagt

Karl Lauterbach

Seit Wochen und Monaten warnen die Verbände der Kranken- und Pflegekassen vor der finanziellen Schieflage der sozialen Pflegeversicherung (VersicherungsJournal 4.7.2024).

Vor der parlamentarischen Sommerpause hatte das Kabinett endlich über ein Papier von Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) zur künftigen Finanzierung beraten.

Anschließend wurde ein Gesamtkonzept angekündigt. „Die Probleme sind groß, aber lösbar und werden jetzt in Kürze angegangen“, sagte Lauterbach damals. Ein Finanzierungskonzept werde in dieser Legislaturperiode noch vorgelegt.

Passiert ist bislang jedoch nichts. Inzwischen schätzt die Regierung dem RND-Bericht zufolge die Lage sogar schlechter ein als die „notorisch pessimistischen“ Krankenkassen. Man gehe davon aus, dass die von den Kassen bisher prognostizierte Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte nicht ausreiche. Vielmehr sei ein Bedarf in Höhe von 0,25 bis 0,3 Prozentpunkten notwendig.

Anhebung der Beiträge zur Pflegeversicherung soll bis 2026 reichen

Zur Begründung werde darauf verwiesen, dass nach der Bundestagswahl im Herbst 2025 mit einer längeren Phase der Regierungsbildung zu rechnen sei. Deshalb müsse die Erhöhung so ausfallen, dass das Geld mindestens bis zum Frühjahr 2026 reiche.

Dass die Pflegeversicherung sowohl kurzfristig wie auch strukturell Schwierigkeiten hat, hat Lauterbach mehrfach in der jüngsten Vergangenheit betont. Sprecher des Bundesgesundheitsministerium

Lauterbach nennt drei Gründe für Schieflage

Wenige Stunden nach Erscheinen des RDN-Berichts widersprach Lauterbach. Dass es finanzielle Probleme gebe, sei bekannt, wurde er von Tagesschau.de zitiert. Er wolle „in Kürze" ein Finanzkonzept vorlegen, um die Pflegeversicherung auf stabilere Füße zu stellen, hieß es in dem Beitrag.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) erklärte, man könne den RND-Bericht „so nicht bestätigen." Dass die Pflegeversicherung sowohl kurzfristig wie auch strukturell Schwierigkeiten habe, habe Lauterbach mehrfach in der jüngsten Vergangenheit betont.

Diese beruhten im Wesentlichen darauf, dass die jüngste Pflegereform die Pflegebedürftigen in Heimen erheblich entlaste, Pflegekräfte höhere Löhne bekämen und es mehr Pflegebedürftige als angenommen gebe.

Damit könnten die Sozialbeiträge zum Jahresanfang 2025 so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Tagesschau.de

Stärkster Anstieg der Sozialbeiträge seit zwei Jahrzehnten möglich

Seit der Reform im Sommer 2023 gilt in der Pflegeversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4 Prozent (Medienspiegel 17.6. 2023). Kinderlose zahlen vier Prozent. Für Familien mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren gibt es Abschläge.

Kommt jetzt eine Beitragserhöhung von 0,3 Punkten in der Pflege zusätzlich zur Anhebung des Beitragssatzes in der Krankenversicherung von erwarteten 0,7 Prozentpunkten hinzu, steigen laut Tagesschau.de die Sozialbeiträge zum Jahresanfang 2025 so stark wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.

Kranken- und Pflegekassen machen Druck

In einer gemeinsame Pressemitteilung fordern nun die Verbände der Kranken- und Pflegekassen die Ampelregierung erneut dazu auf, „unverzüglich für finanzielle Stabilität zu sorgen“.

„Dazu gehört zwingend, der SPV die noch ausstehenden Mehrkosten aus der Corona-Pandemie in Höhe von mindestens sechs Milliarden Euro unverzüglich zurückzuzahlen. Die gesetzlich vorgesehene Erstattung pandemiebedingter Kosten ist nicht im vollen Umfang erfolgt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Rechtsgutachten der Juristin Professorin Dagmar Felix im Auftrag der DAK-Gesundheit habe eindeutig gezeigt, dass der Bund zu Unrecht auf die Beitragsgelder der SPV zurückgegriffen habe, um Maßnahmen der Pandemie wie Corona-Tests, Pflege-Boni et cetera zu bezahlen.

Auch die steuerliche Gegenfinanzierung der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige sei längst überfällig, denn auch hierbei handele es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine Versicherungsleistung. Das würde die SPV zunächst kurzfristig entlasten. Gleichzeitig brauche man eine nachhaltige Finanzreform, um die SPV für die Zukunft aufzustellen.

Die Zeit drängt: Die Koalition muss Verantwortung zeigen. Verbände der Kranken- und Pflegekassen

Warnung vor weiterer Erhöhungswelle

Wenn die Regierung nicht handele, stehe die SPV Anfang des nächsten Jahres vor großen Liquiditätsproblemen. Bereits 2024 drohe ein Defizit von 1,8 Milliarden Euro und in 2025 von 3,5 beziehungsweise im schlechtesten Fall von 5,8 Milliarden Euro.

„Wenn die Bundesregierung weiter in der Tatenlosigkeit verharrt, bleibt als einziger Ausweg wieder einmal nur der Griff in die Taschen der Beitragszahlenden in Höhe von 0,2 bis 0,3 Beitragssatzpunkten. Nach Juli 2023 wäre das dann eine weitere Erhöhungswelle“, schreibt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Dies lehne man ebenso wie mögliche Leistungskürzungen oder das Zurücknehmen von bereits versprochenen Dynamisierungen von Leistungsbeträgen ab. „Die Zeit drängt: Die Koalition muss Verantwortung zeigen gegenüber den pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen und den Beitragszahlenden und der SPV als wichtige Säule des Sozialstaates“, heißt es beim Dachverband der Kranken- und Pflegekassen.

Durchgerechnete Konzepte für eine Absicherung zu bezahlbaren Beiträgen liegen auf dem Tisch. Florian Reuther, PKV-Verbandsdirektor

Ausbau der privaten und betrieblichen Pflege-Vorsorge

Florian Reuther (Bild: PKV-Verband)

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) warnt angesichts der dramatischen Finanzlage vor weiteren Leistungsausweitungen. Diese lasse keinerlei Spielraum zu. „Obergrenzen für die Eigenanteile oder gar eine Pflegevollversicherung sind Sozialpolitik mit der Gießkanne – weder zielführend noch bezahlbar“, sagt Verbandsdirektor Dr. Florian Reuther.

Die Kosten würden die Beitrags- und Steuerzahler und vor allem die jüngeren Generationen tragen, während davon auch Menschen mit Privatvermögen profitierten.

„Fast 70 Prozent der Rentnerhaushalte können sich aus ihrem Einkommen und Vermögen einen Platz im Pflegeheim für mehrere Jahre leisten. Für alle anderen garantiert die Sozialhilfe gezielte Unterstützung nach Bedürftigkeit“, so Reuther.

„Die Pflegefinanzierung braucht einen Neustart: nachhaltig und generationengerecht. Dringend nötig ist dazu ein Ausbau der privaten und betrieblichen Pflege-Vorsorge. Durchgerechnete Konzepte für eine Absicherung zu bezahlbaren Beiträgen liegen auf dem Tisch“, betont er.