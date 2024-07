Pflegeversicherung: Lauterbach kündigt Finanzierungskonzept an

4.7.2024 – Die Bundesregierung will nach der Sommerpause ein Gesamtkonzept zur künftigen Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung vorlegen. Dies sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Anschluss an Beratungen im Kabinett zu einem von ihm vorgelegten Papier. Dieser Bericht wird unterdessen von Verbänden zerrissen. Zudem kritisieren sie massiv den Aufschub von Reformen.

Die soziale Pflegeversicherung (SPV) steht vor dem Kollaps. Der BKK Dachverband e.V. erwartet für das laufende Jahr ein Defizit von gut einer Milliarde Euro. Für 2025 prognostiziert er ein Minus von 4,4 Milliarden Euro.

Der Interessenverband der Betriebskrankenkassen spricht von einer „dramatischen Situation“. Wie auch andere Verbände mahnt er schon seit Wochen und Monaten, die Frage der Finanzen zügig zu klären und eine Strukturreform einzuleiten.

Reformvorschläge

Unter den Akteuren, die Vorschläge auf den Tisch gelegt haben, ist auch der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) (VersicherungsJournal 18.4.2023).

Dieser schlägt unter anderem eine verbindliche Zusatzversicherung vor, um den hohen Eigenanteil bei den stationären Pflegekosten in den Griff zu bekommen. Zuletzt lag dieser im Bundesschnitt bei knapp 2.600 Euro im Monat.

Dreiteiliges Gesamtkonzept

Das Bundeskabinett hat nun am Mittwoch dieser Woche über einen Bericht mit dem Titel „Zukunftssichere Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung – Darstellung von Szenarien und Stellschrauben möglicher Reformen“ von Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) beraten.

Die Probleme sind groß, aber lösbar und werden jetzt in Kürze angegangen. Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister

Auf der anschließenden Pressekonferenz wollte Lauterbach einzelne Reformvorschläge nicht kommentieren. Auch über „Einzelheiten der Komponenten“ wolle er nicht spekulieren. „Die Probleme sind groß, aber lösbar und werden jetzt in Kürze angegangen“, betonte er. Die Bundesregierung werde nach der Sommerpause ein „Gesamtkonzept“ vorlegen.

Karl Lauterbach (Bild: Thomas Ecke)

Dieses besteht nach seinen Ausführungen darin, Präventionsmaßnahmen zu stärken, damit erst gar nicht ein Pflegefall durch beispielsweise einen Schlaganfall oder eine Demenz eintritt, den Bedarf an Pflegepersonal zu decken sowie die Finanzierbarkeit der Pflege zu gewährleisten. „Wir werden Vorschläge dazu machen, wie die Pflegeversicherung solidarisch gut bezahlt werden kann“, sagte er.

Ohne Reformen würde die Pflegeversicherung teurer werden, der Beitragssatz würde steigen, weil es auch mehr Pflegebedürftige gäbe. „Darauf werden wir reagieren“, so Lauterbach. Ein Finanzierungskonzept werde in dieser Legislaturperiode noch vorgelegt, kündigte er an.

Belastungen steigen massiv

Nach Berechnungen des WIP - Wissenschaftliches Institut der PKV wird der Beitragssatz im Jahr 2040 mehr als doppelt so hoch sein wie heute, sollten die Ausgaben und die Einnahmen in der sozialen Pflegeversicherung wie in den vergangenen zwanzig Jahren zunehmen (14.5.2024).

Ein SPV-Mitglied ohne Kinder wird den Prognosen zufolge bereits 2030 einen Beitragssatz von 5,9 Prozent entrichten müssen, 2040 dann einen Satz von 9,2 Prozent. Derzeit sind es 4,0 Prozent.

Vier Szenarien

Lauterbachs Bericht thematisiert vier verschiedene Modelle eines künftigen Systems. Ein Vorschlag orientiert sich an der gängigen Praxis. Demnach übernimmt die SPV weiterhin nur einen Teil der Kosten und jeder Versicherte hat die Möglichkeit, ergänzend freiwillig privat vorzusorgen. Der zweite Gedanke sieht eine verpflichtende private Zusatzversicherung vor.

Im dritten und vierten Szenario wird die soziale Pflegeversicherung weiterentwickelt. Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen sollen weitgehender begrenzt und künftig mehr Kosten übernommen werden.

Besonders enttäuschend ist, dass der Bericht jeglichen Handlungswillen vermissen lässt, die dringenden Sanierungsmaßnahmen am Haus der sozialen Pflegeversicherung kurzfristig anzugehen. Anne Kathrin Klemm, Vorständin BBK Dachverband

Keine Lösungen

Scharfe Kritik kommt vom BKK Dachverband. „Der Bericht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Sanierung der sozialen Pflegeversicherung (SPV) enthält wenig neue Erkenntnisse und besticht allenfalls als Sammelsurium von Reformmöglichkeiten und Eventualitäten“, sagt Vorständin Anne Kathrin Klemm.

Besonders enttäuschend sei jedoch, dass das Papier jeglichen Handlungswillen vermissen lasse, die dringenden Sanierungsmaßnahmen am Haus der sozialen Pflegeversicherung kurzfristig anzugehen. Dies werde einer nächsten Bundesregierung überlassen. Diese unnötige Verzögerung sei grob fahrlässig.

Der Bericht enthält keinen einzigen konkreten Reformvorschlag. [...] Dabei drängt die Zeit zum Handeln. Carola Reimann, AOK-Vorstandsvorsitzende

Keine konkrete Haltung

„Bereits zu Beginn der Legislatur war der Ampelkoalition bewusst, dass es dringend Reformen zur zukunftssicheren Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung braucht. Diese ist jetzt schon auf Kante genäht“, kommentiert Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende der AOK-Bundesverband GbR, Lauterbachs Bericht.

Carola Reimann (Bild: AOK-Mediendienst)

Sie erwartet für 2024 ein Defizit von rund 1,5 Milliarden Euro in der SPV und für 2025 von rund 3,4 Milliarden Euro. Mit dem Bericht werde nun der Finanzierungsmehrbedarf bis 2060 deutlich. Klar werde auch, dass die Finanzierungsfähigkeit wegen des demografischen Wandels auch ohne Leistungsverbesserungen gefährdet sei, wie auch, welche Finanzwirkungen sich durch verschiedene Stellschrauben erzielen ließen.

„Was aber fehlt, ist eine konkrete Haltung der Bundesregierung zur zentralen Frage, welchen gesellschaftspolitischen Stellenwert die soziale Pflegeversicherung als wesentliches Element zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land einnehmen soll“, so Reimann.

„Der Bericht enthält keinen einzigen konkreten Reformvorschlag. Er ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Ampelkoalition nicht in der Lage ist, gemeinsame Schritte zur finanziellen Absicherung der sozialen Pflegeversicherung einzuleiten. Dabei drängt die Zeit zum Handeln“, sagt sie.

Pflege der Babyboomer sichern

„Die große und bisher ungelöste Frage der Sozialpolitik lautet: Wie sichern wir die Pflege der heute 60-jährigen Babyboomer? Der sozialen Pflegeversicherung bleiben noch 20 Jahre, bis die großen Jahrgänge der Babyboomer pflegebedürftig werden und die Pflegekosten stark ansteigen. Diese Zeit müssen wir nutzen, um die nötigen finanziellen Reserven aufzubauen“, sagt Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbandes.

Die in dem Bericht der Bundesregierung enthaltenen Vorschläge für eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge gingen dabei in die richtige Richtung. „Wie man es auch dreht und wendet: Es führt kein Weg daran vorbei, kapitalgedeckte Reserven zu bilden, um das umlagefinanzierte System zu stützen. Alles andere wäre nicht generationengerecht“, so Brahm.

Konkrete und durchgerechnete Lösungskonzepte lägen auf dem Tisch. Beispielsweise der „Neue Generationenvertrag für die Pflege“ oder das vom Expertenrat Pflegefinanzierung vorgelegte Konzept für eine generationengerechte „Pflege+ Versicherung“ sowie bereits erfolgreich praktizierte Modelle einer betrieblichen Pflegezusatzversicherung.

„Alle anderen Ideen taugen nicht dazu, das Demografie-Problem der umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung zu beheben. Sie würden das Problem lediglich verschleppen – und damit immer weiter vergrößern. Die Leidtragenden wären die Kinder und Enkel der Babyboomer, die als Beitrags- und Steuerzahler der Zukunft die finanziellen Lasten der versäumten Sozialreformen schultern müssten“, meint er.