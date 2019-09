Pflegekosten sind um acht Prozent gestiegen

30.9.2019 – Pflegebedürftige mit Pflegegrad zwei bis fünf müssen aktuell für eine stationäre Betreuung im bundesweiten Durchschnitt fast 1.928 Euro jeden Monat zusätzlich zu den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung selbst tragen. Das sind im Monat fast 150 Euro beziehungsweise 8,3 Prozent mehr im Vergleich zu Mitte 2018. Die Eigenbeteiligung liegt in Nordrhein-Westfalen gut 1.000 Euro höher als in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Das zeigt eine Auswertung des PKV-Verbandes.

In unterschiedlichen zeitlichen Abständen führt der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) eine Datenauswertung über die Kosten der stationären Pflege bei über 11.000 von insgesamt 14.000 vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland durch.

Konkret wird untersucht, wie viel ein Pflegebedürftiger, der eine vollstationäre Pflege in Anspruch nimmt, trotz Leistungen der sozialen (gesetzlichen) Pflegeversicherung, zuzahlen muss. Die neuste Auswertung basiert auf den Daten vom 1. September 2019.

Eigenbeteiligung durchschnittlich 1.928 Euro

Aktuell muss ein Hilfsbedürftiger mit Pflegegrad zwei bis fünf im deutschlandweiten Durchschnitt für die Kosten der stationären Betreuung im Pflegeheim knapp 1.928 Euro monatlich selbst tragen, also zusätzlich zu den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Im Vergleich zur Datenauswertung vom 1. Juni 2018 ist das ein Anstieg um 8,3 Prozent beziehungsweise 148 Euro. Bei diesen Daten sind Unterbringungen in Sonderpflegeeinrichtigen, zum Beispiel für Schwerstdemente, nicht berücksichtigt.

Zuschüsse zwischen 125 und 2.005 Euro

Aktuell erhalten Versicherte als Zuschuss für eine stationäre Pflege von der gesetzlichen Pflegekasse im Monat

125 Euro bei Pflegegrad 1,

770 Euro bei Pflegegrad 2,

1.262 Euro bei Pflegegrad 3,

1.775 Euro bei Pflegegrad 4 und

2.005 Euro bei Pflegegrad 5.

Doch diese Leistungen reichen nicht aus, um die Kosten für eine stationäre Pflege abzudecken.

Eigenanteil für stationäre Betreuung ist unabhängig vom Pflegegrad

Der PKV-Verband erklärt: „Im Gegensatz zur Regelung vor der Pflegereform 2017 ist der zu zahlenden Eigenanteil nicht mehr abhängig vom Pflegegrad. Stattdessen setzt er sich zusammen aus dem einrichtungs-einheitlichen Eigenanteil (EEE) für die pflegebedingten Kosten der Pflegerade 2 bis 5, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie den Investitionskosten.“ (VersicherungsJournal 23.12.2016).

Der vom Versicherten zu tragende gesamte Eigenanteil unterscheidet sich laut Bundesministerium für Gesundheit (BMG) nicht mehr nach Pflegegrad, aber von „Einrichtung zu Einrichtung“.

Große regionale Unterschiede

Zudem unterscheidet sich der Eigenanteil für eine Heimpflege regional sehr deutlich. Das belegt die PKV-Datenauswertung. Die Gründe dafür sind unter anderem der unterschiedliche Personalschlüssel für ein Pflegeheim je Bundesland und die zum Teil regional ungleichen Personalkosten.

Am günstigsten ist die durchschnittliche Selbstbeteiligung bundesweit in Sachsen-Anhalt mit 1.401 Euro, in Sachsen mit 1.350 Euro und in Mecklenburg-Vorpommern mit 1.346 Euro. Wer eine stationäre Pflege in Nordrhein-Westfalen benötigt muss demnach fast 1.060 Euro im Monat mehr bezahlen als in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen.

Pflegekosten unter Berücksichtigung von Härtefällen

Berücksichtigt man bei der stationären Betreuung auch die Sondereinrichtungen, zum Beispiel für Wachkomapatienten oder Schwerstdemente, ergeben sich zum Teil deutlich höhere Kostenbeteiligungen für die Bewohner. Bundesweit liegt der Eigenbetrag im Schnitt dann bei fast 1.982 Euro, und damit rund 54 Euro höher als ohne Berücksichtigung der Sondereinrichtungen.

Vergleicht man die Datenauswertung vom 1. Juni 2018 (13.3.2019), sind es heute rund 151 Euro mehr, die ein Versicherter für die stationäre Pflege selbst aufwenden muss.

Erhebliche regionale Differenzen auch für Härtefälle

Zudem zeigen sich auch hier deutliche Unterschiede bei den Pflegekosten der einzelnen Bundesländer. Und zwar nicht nur hinsichtlich der Gesamthöhe der vom Patienten selbst zu tragenden Kosten, sondern auch zwischen den Eigenkosten mit und ohne Beachtung der Pflegekosten für Sondereinrichtungen.

So muss ein Hilfsbedürftiger in Berlin ohne die Sondereinrichtungen gerechnet im Schnitt 1.931 Euro selbst bezahlen. Rechnet man die Aufwendungen für die Sondereinrichtungen mit dazu, liegt die Selbstbeteiligung hier um fast 265 Euro höher, nämlich insgesamt bei mittleren 2.196 Euro.

Einen hohen Unterschied gibt es zudem in Hessen und Hamburg, hier liegt die Differenz bei 162 Euro beziehungsweise knapp 100 Euro.

In Sachsen-Anhalt ist dagegen der Unterschied zwischen den Eigenkosten eines stationär gepflegten Pflegebedürftigen mit oder ohne Berücksichtigung der Sondereinrichtungen mit einem Differenzbetrag von im Schnitt 18 Euro am geringsten. Bei allen anderen Bundesländern liegt die durchschnittliche Differenz zwischen 29 und 73 Euro.

Unterschiedliche Datengrundlage als bei den Ersatzkassen

Die PKV-Daten berücksichtigen, anders als die vor kurzem veröffentlichten Daten des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (VDEK) mit Stand 1. Juli 2019 (26.8.2019) auch die Ausbildungsumlage sowie die Ausbildungskosten der Pflegeheime, die ebenfalls auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden können.