Nur treue Kunden halten fremde Wettbewerber auf Abstand

23.4.2019 – Reibungsloser Service, Mehrwerte und eine unkomplizierte Abwicklung: So machen deutsche Versicherer aus ihrer Klientel loyale Kunden. Spitzenreiter ist hier im deutschen Markt die Huk-Coburg. Die jüngere Generation ist allerdings auf dem Absprung und offen für Angebote branchenfremder Unternehmen wie Amazon & Co. Das sind die Ergebnisse des „Deutschen Versicherungsreports“ von Bain & Company.

WERBUNG

Fast drei Viertel der unter 35-jährigen Deutschen würden auch bei branchenfremden Unternehmen Versicherungen abschließen. Favoriten dieser Klientel sind Technologieunternehmen wie Amazon Inc., die in den USA das Geschäftsfeld bereits sondieren.

In anderen europäischen Ländern wie Italien, Großbritannien (jeweils 91 Prozent) oder Frankreich (80 Prozent) ist die Bereitschaft der jungen Generation, Versicherungen von neuen Anbietern zu akzeptieren, höher.

Zu diesem Ergebnis kommt die Managementberatung Bain & Company Germany, Inc. in der Studie „Deutscher Versicherungsreport: Die Entschlüsselung der Kunden-DNS“. Für diese befragte das Unternehmen weltweit 174.000 Versicherte, darunter 13.000 in Deutschland. Im Mittelpunkt stand die Zufriedenheit in Bezug auf den Umgang mit Sach- und Lebenspolicen, schreiben die Autoren.

Lücke zwischen Anbietern

Ausgewertet hat Bain den Net-Promoter-Score (NPS). Die Antworten werden drei Kategorien zugeordnet. Dabei habe sich gezeigt, dass nur Werte von neun oder zehn für wirklich loyale Konsumenten stehen („Promotoren“). Sieben und acht sind passive Versicherungsnehmer ohne Empfehlungsbereitschaft. Bewertungen von sechs oder weniger stufen die Berater als Kritiker ein.

In Deutschland hat die Weiterempfehlungs-Bereitschaft von Versicherungskunden zum zweiten Mal in Folge (VersicherungsJournal 11.1.2018) zugenommen. Unverändert klaffe jedoch eine Lücke zwischen den Spitzenreitern im Loyalitätsranking und den Mitbewerbern.

Differenzierung fehlt

Deutschlands Versicherern fehlten, zum Beispiel im Vergleich zum US-Markt, eindeutige Differenzierungsmerkmale: Die Mehrzahl der Deutschen bewertet die Leistung ihres Anbieters bei den einzelnen Nutzen-Elementen eher mäßig.

Die Befragten billigen beispielsweise Sachversicherern durchaus die Fähigkeit zu, Risiken und Ängste zu reduzieren. Doch was einfache Interaktionen angeht, sehen sie Defizite.

Die Kunden wissen sehr genau, was sie wollen. Die Versicherer müssen liefern. Dr. Henrik Naujoks, Bain & Company

„Die Kunden wissen sehr genau, was sie wollen“, betont Dr. Henrik Naujoks, Bain-Partner und Co-Autor der Studie. „Die Versicherer müssen liefern. Doch gerade beim Thema Einfachheit gibt es häufig noch Defizite.“

Versicherer öffnen Fremdanbietern die Tore

Zudem unterschätzen viele Anbieter laut der Studie den Stellenwert emotionaler Faktoren, wie ein Blick in die USA zeige. Dort zählen für unter 35-Jährige Motivation, Belohnung und das Gefühl dazuzugehören bereits zu den wichtigsten Werten.

„Der Community-Gedanke ist ein zentraler Bestandteil der DNS jüngerer Kunden“, so Naujoks. „Funktionale Exzellenz ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Ein gutes Gefühl wird deshalb zunehmend zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für Versicherer.“

Die Konsequenz: Gerade hier öffne sich ein Einfallstor für Technologieunternehmen, die über langjährige Erfahrungen mit Communities verfügen.

Hohe Loyalitätswerte kurbeln Umsatz an

Mit regelmäßigen, überzeugenden Interaktionen sowie dem Ausbau ihres Leistungsspektrums könnten die etablierten Versicherer dagegenhalten. Welche entscheidende Rolle Interaktionen spielen, will Bain mit seinem NPS verdeutlichen, der die Verbraucherloyalität misst.

Bei nur einem Kontakt mit dem Vertragspartner im Jahr liege der NPS-Wert in der Sachversicherung bereits 16 Prozentpunkte höher als bei absoluter Kontaktlosigkeit. In der Lebensversicherung sprechen die Berater von 23 Prozentpunkten.

Ein derart hoher NPS habe unmittelbare wirtschaftliche Konsequenzen. Loyale Kunden blieben einem Anbieter länger treu, empfehlen ihn häufiger weiter und kaufen mehr Produkte.

In der Sachversicherung liegen laut der Studie die Huk-Coburg Versicherungen sowie das Tochter-Unternehmen Huk24 AG in der Gunst ihrer Versicherten vorne. Auch in der Lebensversicherung dominiere der Versicherer. Anbieter, die dahinter liegen, nennt die Studie nicht.

Digitaler Versicherer Lemonade als Vorbild

Mittlerweile ist bei den deutschen Anbietern die Hälfte der Konsumenten online aktiv, die Werte bei Direktversicherern liegen noch höher. Das Mobil- und Onlineangebot vieler deutscher Assekuranz-Gesellschaften überzeuge die Kunden aber nicht, so die Berater.

Als Vorreiter nennt Bain die US-amerikanische Lemonade Insurance Company. Das Unternehmen biete seinen Kunden ein überschaubares Portfolio und schaffe es, mit Chatbots und dem Einsatz künstlicher Intelligenz auf individuelle Bedürfnisse seiner Klientel einzugehen.

Online-Kunden sind weniger loyal

In Deutschland liegt Loyalität digital aktiver Verbraucher dagegen unter den Werten der Nutzer herkömmlicher Kanäle. Auch daher halten viele Deutsche am persönlichen und telefonischen Kontakt fest. Bei Sach- und Lebensversicherungen suchen jeweils mehr als 40 Prozent, beispielsweise bei Vertragsabschlüssen und -verlängerungen, das persönliche Gespräch.

Auf die Frage, warum sie den Menschen und nicht die Maschine kontaktierten, erklärte gut die Hälfte der nur Offlinekanäle nutzenden Kunden deutscher Sachversicherer, dass sie persönliche Hilfe bevorzugen würden. Weitere knapp 30 Prozent sind der Meinung, dass sich ihre Fragen im persönlichen Gespräch leichter klären lassen als über digitale Kanäle.

Mit Mehrwerten beim Kunden punkten

Neben einer guten Aufstellung im Kerngeschäft und kontinuierlichen Innovationen gibt es laut der Studienautoren einen dritten Erfolgsfaktor: den Auf- und Ausbau von Serviceökosystemen.

Dazu zählen die Berater zusätzliche Dienstleistungen, die Versicherer über die klassische Police hinaus anbieten: Dazu zählen beispielsweise Reparaturservices, Handwerkernetze oder Gesundheitsprogramme.

Die Befragten würden diese Vorstöße begrüßen. Laut der Studie ist jeder Zweite in Deutschland an solchen Dienstleistungen von seinem Versicherer interessiert.