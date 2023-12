Nimmt die Aktienrente 2024 einen neuen Anlauf?

22.12.2023 – Die Planungen der Koalitionsfraktionen sehen vor, im Rentenpaket II ein Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahre 2039 zu garantieren sowie das Generationenkapital einzuführen. Das Paket soll im ersten Quartal beschlossen werden.

Nachdem das Bundes-Verfassungsgericht Mitte November geurteilt hat, dass die Bundesregierung zur Bekämpfung der Coronakrise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz verwenden darf, musste das Kabinett den Rotstift ansetzen. Auf der Streichliste für den Bundeshaushalt 2023 befand sich kaum zwei Wochen später das „Generationenkapital“ (VersicherungsJournal 28.11.2023).

Nun liegt bereits eine Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 vor. Die Details der Vereinbarung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Dr. Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wurden dem Kabinett am Mittwoch zur Kenntnis gegeben, berichtet Steffen Hebestreit, Sprecher der Bundesregierung.

Verabschiedung Anfang Februar

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sei derzeit dabei, die Verabredung technisch umzusetzen und gemeinsam mit den betroffenen Ministerien die nötigen Formulierungshilfen für den Deutschen Bundestag zügig zu erarbeiten.

Nach den Planungen der Koalitionsfraktionen soll Mitte Januar der Haushaltsausschuss über das Paket beraten und Ende Januar der Bundestag den Bundeshaushalt 2024 beschließen. Der Bundesrat könnte in seiner Sitzung am 2. Februar das Gesetzgebungsverfahren abschließen, so Hebestreit.

Neues Finanzloch

Zuvor gilt es jedoch, nach der 60-Milliarden-Lücke aus dem November ein neues Finanzloch zu stopfen. Denn der Bundestag hat einem Überschreitensbeschluss zugestimmt, der mit den Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Energiepreise hierzulande und der Flutkatastrophe 2021 begründet wird.

Die Folge: Für das Jahr 2024 sieht die Regierung einen „Anpassungsbedarf“ für den Bundeshaushalt und für den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds von fast 30 Milliarden Euro. Dies bedeutet Einsparungen – um die bereits heftig gerungen wird.

Bundeszuschuss zur GRV wird gekürzt

Das von Scholz, Habeck und Lindner geschnürte Sparpaket sieht neben einer Abschaffung von „klimaschädlichen Subventionen“ und Anpassungen des Klima- und Transformationsfonds unter anderem auch acht Beiträge verschiedener Bundesministerien vor.

In einem Punkt heißt es: „Der Bundeszuschuss an die Gesetzliche Rentenversicherung wird um 600 Millionen Euro reduziert. Im Rahmen des Rentenpakets II, das im ersten Quartal 2024 beschlossen werden soll, wird ein Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahre 2039 garantiert und das Generationenkapital zur Dämpfung von Beitragssatz-Steigerungen eingeführt.“ Weitere Details sind nicht enthalten.

Jedes Jahr zehn Milliarden Euro

Zur Erinnerung: Mit dem „Generationenkapital“ ist die „Aktienrente“ (26.9.2022, 23.9.2022) gemeint, bisweilen auch „Aktienrücklage“ (6.12.2022, 7.11.2022) genannt. Das Vorhaben soll eine zusätzliche Komponente der gesetzlichen Rentenversicherung sein und zur langfristigen Stabilisierung der Kassen beitragen.

Geplant ist eine Teilkapitaldeckung. Dazu soll ein Kapitalstock gebildet werden. Zunächst war von einmalig zehn Milliarden Euro die Rede. Zuletzt hatte Lindner jährlich zehn Milliarden Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren angekündigt (13.1.2023). Ursprünglich sollten Ende dieses Jahres die ersten Gelder fließen (8.6.2023).