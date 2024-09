Nicht anschnallen kann teuer werden

4.9.2024

Ein mit 1,76 Promille alkoholisierter Mann kam mit seinem Pkw mit Tempo 150 bis 160 statt der erlaubten 70 von der Fahrbahn ab und rammte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. In diesem Auto erlitten die Insassen schwere Verletzungen. Das berichtet Legal Tribune Online (LTO).

Obwohl die alleinige Schuld des Betrunkenem an dem Unfall außer Frage stand, wollte sein Kfz-Haftpflichtversicherer den Schaden der Beifahrerin in dem gerammten Pkw nur zu 30 Prozent tragen. Der Grund: Die hinter ihr auf der Rückbank sitzende Passagierin sei nicht angeschnallt gewesen und sei deshalb in die Rückenlehne der Beifahrerin eingedrungen und habe sie dadurch erheblich verletzt.

Das Oberlandesgericht Köln ließ in seinem Urteil vom 27. August 2024 (3 U 81/23) dieses Argument nicht gelten und bestätigte die Urteile beider Vorinstanzen.

Zwar habe die Passagieren die Anschnallpflicht verletzt und sich damit grundsätzlich schadenersatzpflichtig gemacht. Aber im Lichte des „strafwürdigen, grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens“ des Unfallverursachers trete eine mögliche Mithaftung der nicht angeschnallten Beklagten zurück, zitiert LTO das Gericht.