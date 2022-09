Neun Krankenversicherer schwächeln

7.9.2022 – Im diesjährigen PKV-Unternehmensrating von Morgen & Morgen haben Alte Oldenburger, LVM, Hansemerkur, R+V und Signal Iduna erneut die Höchstnote erzielt. Der Universa gelang der Sprung in die Spitzengruppe. Von 30 Teilnehmern schnitten 13 überdurchschnittlich und neun unterdurchschnittlich ab. Schlusslichter mit der Note „sehr schwach“ sind Bayerische Beamtenkrankenkasse, Huk-Coburg, Nürnberger, VRK und UKV.

Die Morgen & Morgen GmbH hat am Mittwoch die aktuelle Ausgabe ihres jährlichen Unternehmensratings der privaten Krankenversicherer (PKV) vorgelegt.

Darin wurden die nach Ansicht des Analysehauses wichtigsten zehn Bilanzkennzahlen von (wie in den Vorjahren) 30 Anbietern bewertet (VersicherungsJournal 8.9.2021, 29.9.2020). Vor vier Jahren waren es noch 31 Gesellschaften. Der Deutsche Ring ist nach dem Verschmelzen auf die Signal Iduna (16.8.2017) nicht mehr dabei.

Nicht berücksichtigt hat das Analysehaus die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK). Diese kam 2021 auf 26.130 (2020: 26.584) Vollversicherte und auf gebuchte Bruttobeitragseinnahmen von 57,5 (51,5) Millionen Euro. Ebenfalls fehlt die im Jahr 2017 gegründete Ottonova Krankenversicherung AG.

Ausgewertete Kennzahlen

Im „M&M Rating KV-Unternehmen“ werden Kennzahlen (PDF, 248 KB) aus drei Gruppen ausgewertet:

Erfolgs- und Leistungsgrößen: Abschlusskostenquote, Nettoverzinsung, versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote, Verwaltungskostenquote;

Wachstums- und Bestandsgrößen: Wachstumsraten der Voll- und Ergänzungsversicherten;

Sicherheit und Finanzierbarkeit: Bewertungsreservequote, Eigenkapitalquote, RfB-Quote, RfB-Zuführungsquote.

Betrachtet wurden die Geschäftsjahre 2017 bis 2021. Einzelheiten zum Bewertungsverfahren haben die Analysten in ihrer Rating-Dokumentation veröffentlicht, die in Kürze auf dieser Internetseite zu finden ist. Ergebnis der Berechnungen sind Noten von fünf Sternen („ausgezeichnet“) bis zu einem Stern („sehr schwach“).

WERBUNG

Sechs Anbieter mit der Bestnote

Die Höchstnote erhielten aktuell sechs (2021: fünf; 2020: drei; 2019: vier; 2018: fünf) Unternehmen. Dazu gehören wie im Vorjahr die Alte Oldenburger, die Hansemerkur, der LVM, die Signal Iduna und die R+V. Neu in die Spitzengruppe aufgestiegen ist die Universa.

Die Zahl der Vier-Sterne-Versicherer verringerte sich von neun auf sieben Akteure, da sich die Arag von vier auf drei Sterne verschlechterte. Hinzu kommen acht (Vorjahr: sechs) „durchschnittliche“ Krankenversicherer (drei Sterne) und vier (sechs) Anbieter mit zwei Sternen („schwach“).

Die Gruppe der „sehr schwachen“ Gesellschaften (ein Stern) umfasst neben Huk-Coburg, Bayerischer Beamtenkrankenkasse, VRK und UKV neuerdings auch die Nürnberger. Jeweils um eine Ratingklasse besser schnitten ferner mit aktuell drei Bewertungssternen die Barmenia und die DKV ab. Ein Klasse nach unten ging es für die SDK (auf zwei Sterne).

Kapitalmarkt beeinflusst Kennzahlen

Zur Marktentwicklung im Jahr 2021 teilte Morgen & Morgen mit, dass sich das Minus bei den natürlichen Personen in der Vollversicherung auf 0,2 Prozent halbiert habe. Hingegen hätten sich Zusatzpolicen nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Die Steigerungsrate bezifferten die Analysten auf 3,0 (Vorjahr: 2,3) Prozent.

Während die Kostenquoten „nahezu“ konstant geblieben seien, habe sich die Nettoverzinsung nach dem Absinken auf den Tiefststand von 2,8 Prozent wieder leicht auf 2,9 Prozent erholt. Auf ein neues Fünfjahreshoch gestiegen (plus 2,1 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent) ist den Angaben zufolge die versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote.

Die Bewertungsreservequote sank infolge der gestiegenen Zinsen um 4,2 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent, teilten die Analysten weiter mit. Ebenfalls auf ein neues Fünfjahrestief sank die Eigenkapitalquote (von 16,8 auf 16,3 Prozent). Die RfB-Quote stieg von 34,3 auf 35,6 Prozent, während die RfB-Zuführungsquote auf ein neues Fünfjahreshoch von 13,9 (2020: 10,7) Prozent nach oben schnellte.

Das Ratinghaus führt weiter aus: „Der durchschnittliche Rechnungszins im Bestand lag 2021 bei etwa 2,3 Prozent und setzt damit den fallenden Trend der Vorjahre fort. Dies liegt insbesondere an den Rechnungszinsen des Neugeschäfts, teilweise wurde auch der Zins der Bestandstarife angepasst.“

So wirkte sich Corona auf die Branche aus

Morgen & Morgen äußerte sich auch zu den Auswirkungen der Pandemie, die für die privaten Krankenversicherer noch nicht ausgestanden sei. Dazu Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei M&M:

„Pandemiebedingt höheren Ausgaben in den Bereichen Prävention, Hygienemaßnahmen und Tests standen verminderte Ausgaben aufgrund aufgeschobener Behandlungen gegenüber. Insgesamt wurden so weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen“. Auch in den kommenden Jahren rechne die Branche mit steigenden Ausgaben.

Die Versicherungs-Gesellschaften sehen mit verpassten Vorsorgebehandlungen, den damit einhergehenden unerkannten Krankheiten als auch mit den Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen und Isolation zukünftig steigende Leistungsausgaben auf sich zukommen. Sie reagieren entsprechend und bilden weiterhin zusätzliche Schadenrückstellungen“, so Bohrmann weiter.