Neuer Favorit der Makler in der Unfallversicherung

8.4.2019 – Die Haftpflichtkasse ist der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von privaten Unfallversicherungs-Policen geht. Dahinter folgt die Interrisk. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2019. Insgesamt wird das Unfall-Geschäft zunehmend schwieriger für Makler und Mehrfachvertreter.

WERBUNG

In der privaten Unfallversicherung haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer in den vergangenen zwölf Jahren durchgängig um die 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro erzielt.

Das Prämienvolumen stagniert seit 2010 zwischen knapp 6,4 und rund 6,5 Milliarden Euro. Beim Vertragsbestand zeigt die Kurve deutlich nach unten. Von 2007 auf 2017 ist ein Minus von etwa einem Achtel auf nur noch 25,4 Millionen Policen zu beobachten (VersicherungsJournal 11.3.2019).

Gewachsen ist zuletzt nur noch die Kraftfahrt-Unfallversicherung, wie sich auf einer Fachkonferenz zeigte (VersicherungsJournal 6.12.2018). Um hier gegenzusteuern, setzen die Anbieter verstärkt auf neue Leistungseinschlüsse und/oder neue Tarife (VersicherungsJournal 31.5.2018, 25.6.2018, 1.10.2018), 26.2.2019).

Zunehmend schwierigeres Geschäft für unabhängige Vermittler

Für Versicherungsmakler macht diese Vielfalt das Geschäft nicht einfacher. Dies zeigt die Absatzhitparade von unabhängigen Vermittlern. Diese wird quartalsweise im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends ermittelt.

Die Untersuchungen von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH beruhen auf Umfragen zu diversen Vertriebsthemen unter jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der aktuellen Auflage I/2019 ist die Unfallversicherung aus der Top Ten herausgefallen und belegt mit Position 13 so gerade eben noch einen Platz im oberen Drittel der Rangliste (VersicherungsJournal 21.3.2019).

Zuletzt berichteten nur noch rund 45 Prozent von einem „(sehr) guten“ Geschäft. Auf der anderen Seite bewertet aber auch fast jeder sechste Befragte den Absatz als „(sehr) schlecht“.

Die Vermittlerfavoriten in Sachen Unfallversicherung

Gefragt wird im Rahmen der Asscompact Trends auch nach den favorisierten Anbietern in fast 40 verschiedenen Produktlinien. Ihre Favoriten können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der privaten Unfallversicherung liegen drei Gesellschaften mit mehr als zehn Prozent Anteil an den Favoritennennungen an der Spitze. Auf den größten Anteil (knapp ein Sechstel) kommt die Haftpflichtkasse VVaG. Ein gutes Siebtel der Befragten votierte für die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group.

Im engen Rennen um den Bronze Rang setzte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG gegen die Basler Sachversicherungs-AG durch. Die VHV nannte fast jeder neunte unabhängige Vermittler, die Basler annähernd jeder zehnte.

Ab- und Aufsteiger

Nach vielen Quartale ohne Veränderungen an der Spitze zog jetzt die Haftpflichtkasse an der Interrisk vorbei auf die Spitzenposition. Die VHV holte sich den dritten Platz zurück, den sie im Quartal zuvor an die Basler verloren hatte,

Unverändert an fünfter Stelle liegt die die Rhion Versicherung AG. Einen riesigen Satz nach oben machte die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, für es von 19 auf sechs aufwärts ging.

Um immerhin noch zehn Positionen verbesserte sich die Janitos Versicherung AG, die aktuell Rang neun belegt. Diesen teilt sie sich mit der Hansemerkur Allgemeinen Versicherung AG, für die es vom siebten über den achten auf den nun neunten Platz nach unten ging. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG rutschte vom siebten auf den achten Rang ab. Die Stuttgarter Versicherung AG steigerte sich von der neunten auf die siebte Position.

Weitere Studiendetails

Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends I/2019“ basiert auf einer im Januar durchgeführten Onlinebefragung von 387 unabhängigen Vermittlern. Im aktuellen Sonderthema die „Schadenregulierung im gewerblichen Schaden-/ Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 5.3.2019, 6.3.2019).

Der 166-seitige Berichtsband kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.