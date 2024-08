Neue Sterbetafel veröffentlicht: Lebenserwartung steigt wieder

21.8.2024 – Neugeborene Jungen können laut der neuen Sterbetafel 2021/2023 von Destatis der Statistik nach damit rechnen, 78,6 Jahre alt zu werden. Bei neugeborenen Mädchen sind es 83,3 Jahre. In beiden Fällen ist eine Zunahme um je 0,4 Jahre zu beobachten.

Nach der am Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) vorgelegten Periodensterbetafel 2021/2023 betrug die statistische Lebenserwartung für 2023 neugeborene Jungen 78,6 Jahre. Für neugeborene Mädchen waren es 83,3 Jahre.

Im Vergleich zur Sterbetafel 2020/2022 (25.7.2023) stieg die Lebenserwartung um jeweils 0,4 Jahre. Damit stoppte die negative Entwicklung der beiden Vorjahre (27.7.2022, 12.7.2021), in denen sich die Lebenserwartung um insgesamt 0,6 Jahre reduziert hatte.

Das Niveau der Vorpandemiezeit wurde noch nicht wieder erreicht. Nach der Sterbetafel 2017/2019 konnten 2019 geborene Männer (Frauen) der Statistik nach damit rechnen, 78,6 (83,4) Jahre alt zu werden (30.9.2020).

Unterschiede zwischen Ost und West

Wie das Amt weiter mitteilte, ist die Lebenserwartung bei Geburt in Ostdeutschland nach starken Rückgängen in den ersten beiden Jahren der Coronapandemie bereits 2022 wieder angestiegen. In Westdeutschland war sie noch zurückgegangen. Im vergangenen Jahr war in beiden Landesteilen ein Anstieg zu beobachten. Der fiel im Osten etwas stärker als im Westen.

„Frauen in beiden Landesteilen leben nun wieder annähernd gleich lang. Bei Männern beträgt die Differenz 1,4 Jahre zugunsten der Westdeutschen. Während der Pandemie war dieser Unterschied von einem ähnlichen Niveau im Jahr 2019 auf 2,3 Jahre im Jahr 2021 angestiegen“, so die Statistiker.

50-Jährige haben durchschnittlich noch etwa 30 Jahre vor sich

20-jährige Männer können nach der aktuellen Tafel im statistischen Mittel damit rechnen, fast 79 Jahre alt zu werden. Für 50-Jährige liegt der Wert bei annähernd 80 Jahren, für 80-Jährige bei knapp 88 Jahren.

20-jährige Frauen können der Statistik zufolge damit rechnen, 83,4 Jahre alt zu werden. Für 50-Jährige liegt der Wert bei etwas über 84 Jahren, für 80-Jährige bei fast 89,5 Jahren.

Im Vergleich zur Sterbetafel 2000/2002 ist die (fernere) Lebenserwartung für männliche (weibliche) Neugeborene um fast drei (knapp zwei) Jahre gestiegen. Bei den 50-Jährigen sind es genau zwei Jahre (Männer) beziehungsweise fast 1,4 Jahre (Frauen), bei den 80-Jährigen knapp 0,8 Jahre (Herren) beziehungsweise fast 0,9 Jahre (Damen).

Unterschiede in den Bundesländern

Deutliche Unterschiede zeigen sich auf der Ebene der einzelnen Bundesländer. So liegt die Lebenserwartung bei Geburt für einen Jungen in einer Spannbreite zwischen 75,5 Jahren in Sachsen-Anhalt sowie 79,6 Jahren in Baden-Württemberg.

Bei den Mädchen sind es statistisch minimal etwa 81,9 Jahre im Saarland und maximal 83,9 Jahre in Baden-Württemberg, wie aus den jetzt vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Daten weiter hervorgeht.

In allen Bundesländern ging die Lebenserwartung zurück. Besonders deutlich rückläufig war sie für Jungen (Mädchen) in Hamburg (Niedersachsen) mit 0,44 (0,34) Jahren. Am niedrigsten ausgeprägt war die Verminderung bei den männlichen (weiblichen) Neugeborenen in Berlin (Rheinland-Pfalz) mit 0,03 (0,09) Jahren.

Noch nicht auf Basis des Zensus 2022

Destatis weist ausdrücklich darauf hin, dass die jetzt veröffentlichten Ergebnisse „auf den fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen des Zensus 2011“ beruhen. Die Berücksichtigung der Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus 2022 zum Stichtag 15. Mai 2022 (26.6.2024) „wird sich auch geringfügig auf die Werte für die Lebenserwartung der Kalenderjahre 2022 und 2023 auswirken.

Die Ergebnisse zur Lebenserwartung der Einzeljahre 2022 und 2023 auf Basis des Zensus 2022 werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 zur Verfügung stehen“, so das Amt.

Versicherer mit eigenen Sterbetafeln

Auch für die Versicherer sind Lebenserwartung und Sterbewahrscheinlichkeit wichtige Größen für die Tarifkalkulation. Allerdings arbeitet die Versicherungswirtschaft nicht mit den Destatis-Daten.

Hierzu hatte die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) vor einigen Jahren auf Anfrage erklärt, dass bei den DAV-Sterbetafeln grundsätzlich beachtet werden müsse, dass Versicherer bei Renten- oder Lebensversicherungsverträgen langfristige Garantien aussprechen würden.

Sie seien deshalb vom Gesetzgeber verpflichtet worden, die Versicherungstarife vorsichtig zu kalkulieren. „Aufgrund dieser Sicherheitszuschläge weichen die Daten der DAV zur Sterblichkeit der Versicherten nachweislich von den Zahlen der Bevölkerung, die durch das Statistische Bundesamt errechnet werden, ab“ (23.4.2015).

Jährliche Aktualisierung in der PKV

In der privaten Krankenversicherung werden die Sterbetafeln seit 2007 jährlich aktualisiert. „Da die Krankheitskosten in der Regel mit zunehmendem Alter steigen, kommt den Sterbe-Wahrscheinlichkeiten eine sehr hohe Bedeutung zu“, erläutert die Aktuarvereinigung in der Ausgabe 41 von „Aktuar Aktuell“, dem Verbandsorgan der DAV.

„Die PKV-Sterbetafeln berücksichtigen, dass die Lebenserwartung der Versicherten höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Durch regelmäßige Aktualisierungen dieser Sterbetafeln werden sprunghafte Beitragsänderungen aufgrund steigender Lebenserwartung vermieden“, heißt es weiter.