Nächster Schritt zum „Verlässlichen Generationenvertrag“

16.5.2018

Das Bundeskabinett hat gestern formell das Einsetzen der im Koalitionsvertrag vereinbarten Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ beschlossen. Das Gremium war von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) bereits vorgestellt worden (VersicherungsJournal 4.5.2018).

WERBUNG

Es soll bis März 2020 Vorschläge unterbreiten, wie das Drei-Säulen-System der Altersvorsorge aus gesetzlicher Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und privater Altersvorsorge ab dem Jahr 2025 zukunftsfest gemacht werden sollte.

Die Rentenkommission „Verlässlichen Generationenvertrag“ (Bild: BMAS)

Bis zum Jahr 2025 haben die Koalitionsparteien von CDU/CSU und SPD Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und beim Beitrag von höchstens 20 Prozent vereinbart. Aus heutiger Sicht könnten diese auch gehalten werden; droht das Rentenniveau aber unter 48 Prozent zu sinken, dann muss Finanzminister Scholz den Bundeszuschuss zur Deutschen Rentenversicherung Bund erhöhen. Noch in diesem Jahr will Heil die Rentenformel so ändern, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken kann.