Nach Kabinettsbeschluss: Versicherer und Vermittler uneins über Riester-Reform

17.12.2025 – Für Sparer hierzulande soll es attraktiver werden, Geld für den Ruhestand zurückzulegen. Entsprechende Pläne hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Der GDV kritisiert in einer aktuellen Stellungnahme die starren Grenzen für drei Garantiestufen bei den Produkten, die ab 2027 angeboten werden sollen. Der BVK und der AfW sehen es kritisch, dass ein neues Standardprodukt ohne qualifizierte Beratung und mit Kostendeckel vertrieben werden soll.

Die Bundesregierung hat in einer Kabinettssitzung am Mittwoch eine grundlegende Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen. Mit ihr soll es für Verbraucher attraktiver werden, mögliche Versorgungslücken im Rentenalter mit Hilfe persönlicher Sparverträge zu schließen.

Als dritte Säule neben der gesetzlichen und einer eventuellen betrieblichen Rente haben die 2002 eingeführten Riester-Verträge mit sinkendem Bestand und einer hohen Zahl an Kündigungen (VersicherungsJournal 25.9.2025) zu kämpfen. Doch nun kündigt die Regierung an: „Die Riester-Rente wird durch neue, flexiblere, renditenstärkere und kostengünstigere Produkte ersetzt.“

Ein zentraler Bestandteil der Reform sei, dass nun auch ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie steuerlich gefördert wird. Sparer könnten also zum Beispiel in Aktienfonds investieren. Und: „Für Menschen, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, wird weiterhin auch der Abschluss von Garantieprodukten möglich sein.“

Antwort auf den demografischen Wandel

„Die Politik setzt bei der Altersvorsorge stärker auf kapitalgedeckte Elemente – das ist richtig. Viele Länder sind diesen Weg bereits vor über 20 Jahren gegangen“, kommentiert Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

„Dieser Ansatz ist eine notwendige Antwort auf den rapiden demografischen Wandel“, so Asmussen weiter. Das Altersvorsorgereformgesetz (8.12.2025) ist aus Sicht der Versicherer der zentrale Baustein eines Gesamtpakets. Das Kabinett hat am Mittwoch auch die Eckpunkte zur Frühstart-Rente (14.11.2025) und die Einsetzung einer neuen Rentenkommission (5.12.2025) beschlossen.

Dem von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Anfang Dezember vorgelegten Gesetzentwurf müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Die neuen Produkte sollen den Plänen zufolge ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden.

100, 80 oder null Prozent Beitragsgarantie

An der geplanten Riester-Reform lobt der Interessenverband der Versicherer in Deutschland insbesondere, dass sie „mehr Flexibilität und eine stärkere Kapitalmarktorientierung ermöglicht und damit bessere Renditechancen eröffnet“. Denn die Kunden sollen künftig zwischen drei Garantiestufen – 100, 80 oder null Prozent Beitragsgarantie – wählen können. „Das schafft zusätzliche Spielräume in der Kapitalanlage“, betont der GDV.

Bislang ist bei Riester-Produkten trotz jahrelanger Kritik noch immer eine 100-prozentige Bruttobeitragsgarantie vorgeschrieben. Doch diese entspricht nur selten den Verbraucherwünschen – anders als eine gelockerte Garantievorgabe von 80 Prozent, wie Umfragen zeigen (27.1.2025).

Produkte mit abgesenkten Garantien sollen zukünftig auch in der Rentenphase möglich sein. Sie werden den Plänen zufolge ergänzt um eine garantierte Sockelrente, die ein Mindestversorgungsniveau bis ins hohe Alter absichert.

Kosten werden über Vertragslaufzeit verteilt

Der GDV meldet allerdings auch Verbesserungsbedarf an. „Die starre Begrenzung auf drei Garantiestufen sollte durch einen flexiblen ‚Schieberegler‘ ersetzt werden“, fordert der Verband. So könnten die Kunden ihre individuellen Garantieniveaus zwischen null und 100 Prozent einstellen und „ihre persönliche Balance zwischen Sicherheit und Renditechancen wählen“.

Kritisch bewertet Asmussen außerdem die Möglichkeit, beim Anbieterwechsel erneut Abschlusskosten auf bereits angespartes Kapital zu erheben. „Aus Sicht des GDV darf ein Wechsel nicht zu doppelten Abschlusskosten führen.“

Der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V., der die Belange unabhängiger Finanz- und Versicherungsvermittlerbetriebe vertritt, kritisiert hingegen, dass die Abschluss- und Vertriebskosten zukünftig über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden sollen (10.12.2025).

Beratung für BVK und AfW unverzichtbar

Ein Dissens zwischen den Anbietern und Vermittlern von Policen besteht auch hinsichtlich eines weiteren Plans der Bundesregierung. Demnach soll zukünftig nämlich „bei jedem Anbieter von Altersvorsorgeprodukten ein kostengünstiges Standardprodukt verfügbar sein“.

Asmussen bezeichnet dies als „positiv“. Aber: „Damit das Standardprodukt im digitalen Direktvertrieb tatsächlich funktioniert und gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, fordert der GDV, die heute für Versicherer gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht zu streichen.“

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sieht es hingegen kritisch, dass das Standardprodukt womöglich auch ohne qualifizierte Beratung und mit einem Kostendeckel von maximal 1,5 Prozent vertrieben wird. Dieser Kritik hat sich zu Monatsbeginn unter anderem der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. angeschlossen (9.12.2025).

Die Möglichkeit, das Standarddepot auf eigene Faust abzuschließen, stehe auch im Widerspruch zu bisherigen Bemühungen der Politik. „Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit bewusst die Anforderungen an eine qualifizierte Beratung erhöht“, betont der AfW. Hierzu gehörten der IHK-Abschluss, die Weiterbildungspflicht oder die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen (20.5.2025).

Christian Hilmes

