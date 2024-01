MSK: Hochwasser-Versicherung für alle unter 200 Euro

18.1.2024 – Würden alle Gebäude in Deutschland gegen die finanziellen Folgen von Überschwemmungsschäden versichert werden, würde dazu laut MSK eine Einheitsprämie von 190 Euro ausreichen. Deutschlandweit ist gut die Hälfte der Wohngebäude gegen Elementarschäden versichert, in einigen Bundesländern liegt die Anbindung aber unter 35 Prozent. Die Aktuare wollen das Werkzeug für die Kalkulation der Risiken liefern. Einfache Lösungen versprechen die Aktuare auch kleinen Pensionskassen.

Trotz der Milliardenschäden aus dem Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) im Sommer 2021 und der anschließenden politischen Diskussion gibt es für eine bundesweite Absicherung von Gebäuden gegen Hochwasserschäden zwar weitere Vorschläge, aber keine Lösung (24.11.2023, 31.3.2023).

Auftrieb erhielt das Thema durch die jüngsten vor allem Niedersachsen betreffenden Hochwasserereignisse, die infolge einer doch noch günstigen Wetterwende nach Berechnungen von Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH nur Schäden von weniger als einer Milliarde Euro angerichtet haben (9.1.2024, 17.1.2024).

Einheitsprämie von 190 Euro

Müssten alle Gebäude in Deutschland gegen die finanziellen Folgen von Starkregen, Hochwasser und Rückstau versichert werden, würde dazu nach MSK-Berechnungen eine Einheitsprämie von 190 Euro ausreichen. „An der Kalkulation wird eine elementare Pflichtversicherung nicht scheitern“, sagte Carina Götzen, leitende Beraterin bei MSK, am Mittwoch in einem Pressegespräch.

Deutschlandweit ist zwar inzwischen gut die Hälfte der Wohngebäude gegen Elementarschäden versichert, in einigen Bundesländern liegt die Anbindung aber unter 35 Prozent, so Götzen. Über 90 Prozent des Schadenvolumens in der Elementarversicherung sind Überschwemmungsschäden.

Hohe Selbstbehalte und Ausschluss

200.000 beziehungsweise 100.000 Gebäude gelten als besonders stark von Hochwasser betroffen und sind daher den höchsten Zürs-Klassen 3 und 4 zugeordnet. Die Elementar-Prämie kostet diese durchschnittlich 2.600 beziehungsweise 3.000 Euro im Jahr und beinhalte nicht selten hohe Selbstbehalte. Oft sei die Elementarversicherung auch nur unter Ausschluss des Hochwasserrisikos erhältlich.

Die Versicherungsquote bezifferte Götzen für die Klasse 3 auf 15 Prozent und für 4 auf zehn Prozent. Während in der Gefährdungsklasse 1 ein Selbstbehalt von 10.000 Euro die Prämienhöhe um mehr als die Hälfte senke, seien in den Klassen 3 und 4 mindestens 100.000 Euro Selbstbehalt nötig, um die Prämie um 42 Prozent zu mindern.

Übrige Elementarrisiken kosten extra

MSK will sich nicht in die politische Diskussion einbringen, aber das Werkzeug für die Kalkulation liefern. Man kann sich vorstellen, die Einheitsprämie mit Selbstbehalten und Maßnahmen zur Prävention zu kombinieren.

Die errechneten 190 Euro Einheitsprämie beinhalten bereits die Versicherungsteuer, beziehen sich aber nur auf das Hochwasserrisiko. Für die Deckung der übrigen elementaren Risiken (Schneedruck, Vulkanausbruch et cetera) werden weitere 50 Euro veranschlagt.

MSK-Modell zu Starkregen-Risiken

Zur Identifikation und Steuerung von Starkregen-Risiken hatte MSK vor einiger Zeit den „Rain Chaser“ entwickelt und vorgestellt (13.1.2023). Anders als ein ähnliches Werkzeug des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) arbeitet dieses nicht mit drei sondern vier Risikozonen.

Es basiert auf einer geophysikalischen Modellierung, das heißt, aufgrund eines Höhenmodells wird erkannt, ob Starkregen grundsätzlich abfließen kann oder nicht. Somit verändert die infolge des Klimawandels zu erwartende Zunahme von Starkregenereignissen die Zuordnung von Gebäuden zu einer Risikoklasse nicht. Bei der Starkregen-Zonierung des Verbandes sei nach den Ereignissen viel umgestuft worden.

Das MSK-Modell wird eigenen Angaben zufolge inzwischen von einigen Versicherern verwendet und stößt insgesamt auf ein „sehr großes“ Interesse in der Branche.

Marion Beiderhase (li.) und Carina Götzen (re.) (Bild: MSK)

Hilfe für kleine Pensionskassen

Marion Beiderhase, leitende Beraterin bei MSK, kündigte Lösungen an für die „Pensionskassen im Würgegriff der Regulatorik“. Von den rund 130 Pensionskassen verfügten 83 Häuser über eine Bilanzsumme von weniger als einer Milliarde Euro. Die steigenden Anforderungen der Aufsicht könnten diese Kleinen oft nur mit externer Unterstützung bewältigen, was die Kosten treibe.

Insbesondere bei den Anforderungen an die eigene Risikobeurteilung (ERB) hält sie mehr proportionale Lösungen für sinnvoll. Um dies voranzutreiben, hat MSK eine Fokusgruppe gegründet, die eigenen Angaben zufolge auf reges Interesse stößt.

Die Pensionskassen müssen alle drei Jahre sowie bei Bedarf ad hoc eine eigene Risikobeurteilung durchzuführen. Letzteres ist aufgrund des veränderten Zinsumfeldes der Fall: Denn die stillen Reserven von netto rund 30 Milliarden Euro 2021 haben sich 2022 durch den Zinsanstieg in fünf Milliarden Euro stille Lasten verwandelt. Eine Bedeckung des Sicherungsvermögens zu Marktwerten sei somit nicht immer gegeben, so Beiderhase.

Genaue Anleitung erwartet

Für die mehrjährige Projektionsrechnung und das Update der ERB können laut Beiderhase Daten genutzt werden, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) schon vorliegen.

Aber auch bei dem von der Aufsicht geforderten intensiveren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken fühlten sich viele Pensionskassen „allein gelassen und hätten ganz gerne eine genaue Anleitung dazu,“ so die Versicherungs-Mathematikerin.

Zusammen mit den kleinen Pensionskassen will MSK in der Fokusgruppe auch proportionale Lösungen entwickeln, für das absehbare Szenario, das ab 2030 der CO2-Preis massiv steigt und damit Marktwerte insbesondere von Aktien und Unternehmensanleihen, in Abhängigkeit der Branchenzugehörigkeit, deutlich zurückgehen.