Morgen & Morgen: Die besten Berufsunfähigkeits-Versicherungen

4.5.2023 – In der am Donnerstag veröffentlichten Neuauflage ihres „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ haben die Analysten von Morgen & Morgen 617 Berufsunfähigkeits-Tarife von rund 60 Anbietern unter die Lupe genommen. Mehr als drei Viertel der Tarife erhielten die Höchstbewertung fünf Sterne („ausgezeichnet“).

WERBUNG

Nach der Premierenauflage des „M&M Rating BU-Nachversicherung“ (VersicherungsJournal 6.4.2023) hat die Morgen & Morgen GmbH (M&M) am Donnerstag ein Update ihres „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden darin 617 Tarife und Tarifkombinationen von etwa fünf Dutzend Anbietern.

Deutlich mehr Neugeschäft

Nach Angaben der Analysten befänden sich derzeit in etwa 275.000 (Vorjahre: 271.000; 267.000; 260.000) Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen in der Leistungsphase (4.5.2022, 14.5.2020).

Das Volumen der ausgezahlten BU-Renten bezifferte das Analysehauses auf rund 2,4 (2,3; 2,2; rund zwei) Milliarden Euro. Zum Vergleich: Vor acht Jahren waren 250.000 ausgezahlte BU-Renten mit über 1,7 Milliarden Euro genannt worden (16.4.2015).

Das Analysehaus teilte im Rahmen der Veröffentlichung des 28. Jahrgangs des Ratings weiter mit, das Neugeschäft sei 2022 um zehn (Vorjahre: 0,4; 1,8; 2,5) Prozent gestiegen. Die eingenommenen Beiträge seien um sechs (Vorjahre: jeweils gut drei) Prozent gewachsen.

Methodische Hinweise

Das Rating basiert auf vier Teilratings. Die Bedingungen (29 Leistungsfragen) gehen nach wie vor mit 40 Prozent Gewichtung in die Gesamtbewertung ein. Weitere Komponenten sind neben der Beitragsstabilität (20 Prozent Gewichtung) die Antragsfragen (zehn Prozent) und die BU-Kompetenz (30 Prozent).

Nach einer umfangreichen Überarbeitung der Ratingsystematik vor vier Jahren (25.4.2019) ging es aktuell auf dieser Ebene wesentlich ruhiger zu. So wurden nach Unternehmensangaben im Teilrating BU-Bedingungen die Leistungsfragen zur Nachversicherung angepasst.

Es „sind vier Leistungsfragen entfallen und sechs Leistungsfragen aus dem BU-Nachversicherungsrating inkludiert worden. Darüber hinaus wurden die Fragen in Themenkomplexen angeordnet“, heißt es in der Ratingdokumentation (PDF, 7 MB).

In dieser wird weiter erläutert, dass in Sachen Kompetenz und Beitragsstabilität die Versicherungs-Gesellschaft beurteilt wird, in Sachen Bedingungen und Antragsfragen der jeweilige Tarif.

Mehr als drei von vier Angeboten mit der Höchstnote

Die Bewertung nimmt Morgen & Morgen in Form von Sternen vor. Fünf Sterne bedeuten die Note „ausgezeichnet“, vier Sterne „sehr gut“, drei Sterne „durchschnittlich“, zwei Sterne „schwach“ und ein Stern „sehr schwach“. Dabei kann das Gesamturteil nicht besser sein als das Ergebnis des Teilratings BU-Bedingungen.

Aktuell hat das Analysehaus 617 Tarife von etwa fünf Dutzend Versicherungs-Gesellschaften nach obigem Bewertungsschema unter die Lupe genommen. Dabei wurde an mehr als drei von vier Produkten die Höchstnote „fünf Sterne“ vergeben.

Rund jede 18. (Vorjahre: 15.; mehr als jede zehnte) Offerte wurde mit „vier Sternen“ bewertet, rund jede achte (neunte, achte) mit „drei Sternen“. Circa jedes 31. (24.; 18.) Angebot schnitt „(sehr) schwach“ ab. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass es sich bei Letzteren in der Regel um abgespeckte Tarifvarianten handelt.

51 Produktgeber mit mindestens einer Fünf-Sterne-Bewertung

Insgesamt erhielten 51 Produktgeber für mindestens einen Tarif eine Fünf-Sterne-Bewertung. Zu dieser Gruppe gehören:

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Zahlreiche Vergleiche von Berufsunfähigkeitsversicherungen

Die BU-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet.

Zuletzt waren das neben der Franke und Bornberg GmbH (5.4.2023, 22.3.2023) auch die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) (20.1.2023) und die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (12.8.2022, 25.10.2022).

Welche Versicherer aus Vermittlersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. bei ihren Partnerbetrieben erfragt (9.3.2022).

Die Kundenorientierung aus Verbrauchersicht hat die Servicevalue GmbH im vergangenen Sommer untersucht (18.7.2022). Zu Jahresbeginn haben die Marktforscher aus Köln eine Untersuchung zur Leistungsregulierung veröffentlicht (12.1.2023).