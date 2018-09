Mit Insurtechs gegen die Defizite bei Kfz-Flotten

7.9.2018 – Veränderungen in der Kfz- und Cyber-Versicherung zeigen die Marktreports der Versicherungsmakler Aon und Marsh auf. Neue Impulse wird es künftig bei den Kfz-Policen durch Assistenzsysteme und veränderte Mobilitätskonzepte geben. Cyber-Versicherungen werden sich im Markt etablieren und die Prämien werden leicht steigen

Diese Woche sind der „Update Versicherungs-Marktreport 2018“ (PDF, 741 KB) der Marsh GmbH und der „Marktreport 2018“ der Aon Holding Deutschland GmbH erschienen. Die größten Veränderungen im laufenden Jahr stellen die Makler für die industrielle Sachversicherung und die D&O-Versicherung fest (VersicherungsJournal 6.9.2018).

Einen mittelfristigen Wandel, getrieben durch neue Technologien und Angebote, sehen die Autoren der jeweiligen Marktreporte auch in der Kfz-Sparte. Derzeit erwirtschafte der Auto-Versicherungsmarkt für Privatkunden allerdings wieder leichte Gewinne und die Schaden-/Kostenquote liege insgesamt knapp unter 100 Prozent, unterstreichen beide Makler in ihren Ausführungen.

Die Einnahmen der Kfz-Versicherer seien so hoch wie nie: Nach ersten Prognosen werden die Anbieter 2018 für 65,2 Millionen Fahrzeuge eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, prognostiziert Aon. Auch in der aktuellen Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) liegen die Policen vorne (VersicherungsJournal 24.8.2018).

Flottenversicherung weiter im Minus

Bei den gewerblichen Verträgen ergibt sich ein anderes Bild. „In der Kfz-Flottenversicherung schreiben die Versicherer in diesem Jahr mit einer Schaden-/Kostenquote von 105 Prozent unverändert rote Zahlen“, so die Makler von Aon (VersicherungsJournal 21.3.2018).

Als Konsequenzen führt der Marsh-Report auf: „Punktuell werden die Versicherer versuchen, negativ verlaufende Verträge zu sanieren.“ Allgemeine Beitragsanpassungen, sofern sie von den Gesellschaften überhaupt erhoben würden, fielen aber sehr gering aus.

Um die Schaden-/Kostenquote in der Flottenversicherung zu senken, seien die Anbieter „gut beraten, ihre Dienstleistungen in naher Zukunft komplett digital abzuwickeln“, empfehlen die Experten von Aon. Der Trend gehe hier bereits zu Kooperationen der etablierten Gesellschaften mit Insurtechs.

Veränderungen im Kfz-Markt verstärken Wettbewerb

Neue Technologien wie Assistenzsysteme setzten bereits positive Impulse, wie sinkende Zahlen bei Unfällen und Verkehrstoten zeigten, erklären die Autoren des Marsh-Reports. Mit den Neuerungen sei aber auch ein Anstieg der Schadenkosten verbunden, stellen beide Prognosen klar.

Die Allianz Versicherungs-AG sieht dagegen durchaus positive Effekte der Assistenzsysteme auf die Ausgestaltung der Prämien in der Kaskoversicherung (VersicherungsJournal 6.9.2018).

In ihrem Ausblick auf den Kfz-Versicherungsmarkt gehen die Aon-Autoren von einem verstärkten Wettbewerb um den direkten Kunden-Zugang aus. Fahrzeughersteller, Insurtechs und die großen Internetkonzerne, die bereits erste Verhandlungen führen, um als Assekuradeure in den Kfz-Versicherungsmarkt einzutreten, würden in den kommenden Jahren den Wettbewerb befeuern.

„Ein neuer Preiskampf ist daher wahrscheinlich“, resümieren die Experten des Maklers. Auch neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing sehen die Autoren mittelfristig als Faktor für sinkende Beitragseinnahmen der Kfz-Versicherer.

Auf dem deutschen Markt herrscht seit Jahren ein großer Wettbewerb, der zu niedrigen Preisen und kundenfreundlichen Versicherungs-Bedingungen führte. „Marktreport 2018“, Aon Holding Deutschland GmbH, über Cyber-Deckungen

Schadenfälle bei Cyber-Policen steigen

Der Marktreport von Aon nahm auch die noch junge Sparte Cyber-Versicherung unter Lupe. Während die Unternehmenskunden umdenken und die Bedeutung des Schutzes vermehrt erkennen (VersicherungsJournal 15.3.2018), sind „die Versicherer mittlerweile deutlich zurückhaltender bei der Bereitstellung von Deckungsschutz“, erklären die Makler (VersicherungsJournal Medienspiegel 31.8.2018).

Als Grund geben die Autoren die „rasant steigenden Schadenzahlen“ in dieser Sparte an. Auch die Prämien stiegen in Deutschland leicht an. Die Versicherer wollten somit Schadenquoten über 100 Prozent vermeiden.

„Auf dem deutschen Markt herrscht seit Jahren ein großer Wettbewerb, der zu niedrigen Preisen und kundenfreundlichen Versicherungs-Bedingungen führte“, erläutern die Autoren die aktuelle Marktsituation.

Cyber-Versicherung etabliert sich

Der Makler geht davon aus, dass sich die noch junge Sparte in den kommenden Jahren zu einer etablierten Deckung entwickeln werde. Allerdings seien die Zeiten, in denen Versicherer auf ausführliche Risikoinformationen verzichten, vorbei.

Als weiteren Trend beobachtet Aon, dass die Versicherer den Leistungsumfang der Cyber-Versicherung immer klarer von anderen Sparten abgrenzten. „Viele Versicherer nehmen zum Beispiel Produkt- und Leistungsausschlüsse in ihre Bedingungen auf, um eine klare Abgrenzung zwischen Cyber-Versicherung und IT-Haftpflicht zu ziehen“, erklärt der Makler.

Das Unternehmen empfiehlt gerade produzierenden Firmen zusätzlich eine IT-Haftpflicht oder eine Tech E&O-Deckung abzuschließen (VersicherungsJournal 7.11.2017). Der Grund: Die Produkte der Unternehmen enthielten immer mehr Software.