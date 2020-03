Mit diesen Versicherern sind Kunden insgesamt am zufriedensten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Servicevalue hat erstmals untersucht, wie zufrieden Versicherungskunden mit der von den Gesellschaften angebotenen Möglichkeit zum Online-Vertragsabschluss in 16 verschiedenen Leistungsbereichen sind. Die Ergebnisse sind teilweise sehr überraschend. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...

Um soziale Medien kommt die Assekuranz nicht mehr herum. Wie erfolgreich sie im Social Web ist, welche Strategien darin gefördert werden und welche an Bedeutung verlieren, zeigen einige aktuelle Untersuchungen. (Bild: Absolit) mehr ...

Für welche Anbieter sich Verbraucher in verschiedenen Kategorien beim Kauf erneut entscheiden würden, hat Servicevalue kürzlich ermittelt. Für die Assekuranz fallen die Ergebnisse im Vergleich der knapp 200 aufgelisteten Branchen wenig schmeichelhaft aus. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2019 aus Kundensicht in rund drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer sich in den Kategorien „Versicherungen“ und „Direkt-Versicherungen“ durchsetzen konnte. mehr ...

Deutsche Kunden haben bewertet, welche Unternehmen den Titel „Service-Champions“ verdienen und wer in seinem Gebiet den besten Job macht. In der Versicherungsbranche weist die Auswertung 14 Gewinner in verschiedenen Bereichen aus. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...