Mit diesen Kfz-Serviceversicherern sind Kunden am zufriedensten

22.10.2025

Im Rahmen der Studie „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2025“ hat die Servicevalue GmbH neben der Kundenorientierung, für die 35 Einzelkriterien aus sieben Leistungsdimensionen zur Bewertung standen (VersicherungsJournal 1.10.2025), unter anderem auch die Gesamtzufriedenheit der Autoversicherungskunden mit ihrem Anbieter ermittelt.

Bewerten konnten die Verbraucher bis zu zwei Versicherer, bei denen sie in den letzten zwölf Monaten Kunde waren. Dazu stand ihnen eine fünfstufige Skala von „ausgezeichnet“ (1) bis „schlecht“ (5) zur Verfügung. Die Frage lautete: „Wie bewerten Sie […] insgesamt?“ Im Rahmen der Onlineumfrage kamen 3.573 Urteile zu 31 Kfz-Versicherern mit Vermittlernetz zusammen. Weitere Informationen zur Studie sind in diesem Studienflyer (PDF, 536 KB) zu finden.

Am besten schnitt die Alte Leipziger Versicherung AG ab (Mittelwert: 1,57). Sie kam auf die mit Abstand meisten Bewertungen „ausgezeichnet“ (60 Prozent). Nur zwölf Prozent votierten mit „mittelmäßig“ oder „schlecht“. Weniger solcher Beurteilungen bekam nur die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G., die insgesamt an zweiter Stelle landete (1,58). Dahinter folgen die

Von den Branchengrößen mit mindestens einer Milliarde Euro Umsatz und mindestens vier Millionen Verträgen im Bestand () sind nur Allianz und Huk-Coburg in den Top Ten vertreten. Es fehlen Axa Versicherung AG, DEVK Versicherungen, Huk24 AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., R+V Allgemeine Versicherung AG und VHV Allgemeine Versicherung AG.