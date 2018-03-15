Millionenschaden durch Veruntreuung im Innen- und Außendienst

6.1.2026 – Den Versicherungsunternehmen ist 2024 ein Schaden von über 10,4 Millionen Euro durch Unregelmäßigkeiten entstanden. Täter waren hauptsächlich Vermittler. Der größte Anteil an den konkret ausgewiesenen Tatmodalitäten entfiel laut Bafin-Zahlen ein weiteres Mal auf fingierte Verträge.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) listet in ihrer jährlich erscheinenden Statistik der Erstversicherungsunternehmen zahlreiche Bilanz- und weitere Branchenkennzahlen auf.

Die Publikation gibt unter anderem auch Aufschluss über Veruntreuungen von Versicherungsmitarbeitern beziehungsweise -vermittlern. Grundlage ist die Sammelverfügung vom 10. Dezember 2015 zur Meldung von Unregelmäßigkeiten im Versicherungsaußen- und Versicherungsinnendienst.

Zu den Unregelmäßigkeiten zählt die Aufsicht neben Fällen der Provisionserschleichung „alle strafbaren Handlungen einschließlich strafbarer Versuche aus Eigentums- und Vermögensdelikten wie zum Beispiel Diebstahl, Betrug, Untreue, Unterschlagung von Inkasso-Geldern und Computermanipulationen, die zum Beispiel zur Verbuchung von Drittgeldern auf Konten des Vermittlers führen“.

Deutlich gestiegener Schaden durch Veruntreuung

Für das Berichtsjahr 2024 wurden der Aufsicht Unregelmäßigkeiten mit einem Volumen von über 10,4 Millionen Euro angezeigt. Damit hat sich der Betrag im Vergleich zum Jahr zuvor, als ein neuer Höchstwert erreicht wurde, mehr als halbiert (VersicherungsJournal 7.1.2025).

Auch 2014, 2015, 2017, 2018 und 2020 waren es mehr als zehn Millionen Euro (27.2.2020, 8.3.2019). Der Tiefststand von knapp 3,2 Millionen Euro wurde 2021 gemessen (7.9.2022).

Beteiligt an den Delikten waren 177 Personen (2023: 230; 2022: 204; 2021: 195; 2020: 267; 2019: 212; 2018: 302; 2017: 329; 2016: 342).

Übeltäter und Schadenanteile

Wie in den Vorjahren besaßen die meisten Täter den Status „gebundener Vermittler“, wobei der Anteil von fast drei Vierteln auf zuletzt knapp zwei Drittel sank. Diese Gruppe war allerdings für nur ein gutes Viertel des veruntreuten Betrags verantwortlich.

Etwa jeder achte (2023: 14.) Betrüger war dem Lager der Makler zuzuordnen. Diese Gruppe verursachte mit über einem Drittel (weniger als einem Vierzigstel) den größten Anteil am Gesamtschaden.

Nur drei Mehrfachvertreter sorgten für über ein Fünftel des Schadens. Der Anteil der betrügerischen produktakzessorischen Vermittler an den Übeltätern fiel mit einem Zwanzigstel nicht einmal halb so groß aus wie der Anteil am veruntreuten Betrag (über ein Neuntel).

Lediglich 0,3 Prozent (weit über ein Drittel) der veruntreuten Summe gingen auf das Konto von Innendienstlern. Diese kommen auf einen Anteil von etwa einem Vierzehntel (über einem Zehntel) an den Übeltätern. Ähnlich verhält es sich beim angestellten Außendienst: Ein Elftel (Sechszehntel) der Betrüger verursachte 0,01 (0,03) Prozent des veruntreuten Betrags.

Täter sind größtenteils Vermittler

An den gemeldeten Unregelmäßigkeiten über 5.000 Euro, für die eine Aufschlüsselung auch nach Sparten vorgenommen wird, waren im Berichtsjahr 68 Personen beteiligt. Der veruntreute Betrag belief sich den Daten der Aufsicht zufolge hier auf gut 10,3 Millionen Euro.

Mit knapp 30.000 Euro wurde nur ein Bruchteil des ergaunerten Betrages von angestellten Außen- und Innendienstmitarbeitern verursacht. Diese machten nicht einmal sechs Prozent der Täter aus.

Der Rest des Gesamtbetrages (99,7 Prozent Anteil) ging auf das Konto von Vermittlern. Knapp 3,9 Millionen Euro (fast 40 Prozent Anteil) wurden von 15 Maklern widerrechtlich in die eigene Tasche gesteckt. Bei den 36 gebundenen Vermittlern waren es in Summe knapp 2,9 Millionen Euro, bei den zwei Mehrfachvertretern annähernd 2,2 Millionen Euro und bei den neun produktakzessorischen Vermittlern über 1,2 Millionen Euro.

Fingierte Verträge sorgten für ein hohes Schadenvolumen

Wie den Aufstellungen der Bafin weiter zu entnehmen ist, entstand über die Hälfte des Schadens in der Lebensversicherung und fast 40 Prozent in der Schaden-/Unfallversicherung. Das verbleibende knappe Achtel war der substitutiven Krankenversicherung zuzurechnen.

Der Großteil der veruntreuten Summe (über zwei Drittel) entstand durch nicht näher bezeichnete Ursachen (Kategorie: Sonstiges). Unter den konkret genannten Tatmodalitäten kamen fingierte Verträge (insbesondere in der Lebensversicherung) mit einem Siebtel auf den größten Anteil.

Rund ein Neuntel entfiel auf die Unterschlagung von Inkassogeldern, wovon fast ausschließlich die Krankenversicherung betroffen war. Jeweils ein knappes Fünfzigstel war den Segmenten Schadenmanipulation (vor allem in Schaden/Unfall) sowie Provisionsabgabe (hauptsächlich in Leben) zuzuordnen.