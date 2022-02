Milliardenschäden durch Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“

21.2.2022

Mehrere Stürme mit Orkanböen sind am Donnerstag und am Wochenende über Deutschland hinweggezogen und haben in fast allen Regionen für Verwüstungen gesorgt. Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden beim Leuchtturm „Alte Weser“ mit 162 Kilometern pro Stunde gemessen.

Das Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) rechnet mit versicherten Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro durch „Ylenia“ und über 900 Millionen Euro durch „Zeynep“. Damit haben die beiden Stürme die bisher größten versicherten Schäden des Jahres 2022 verursacht.

Vor rund zweieinhalb Wochen wütete ihre Schwester „Nadia“ vor allem in Norddeutschland und hinterließ versicherte Schäden in Höhe von 100 bis 150 Millionen Euro (VersicherungsJournal 2.2.2022). „Zeynep“ ist nach Angaben von MSK-Geschäftsführer Onnen Siems der intensivste Sturm seit „Kyrill“, der 2007 mehr als drei Milliarden Euro kostete (12.3.2008).

An diesem Wochenende waren laut den Aktuaren neben Deutschland besonders Großbritannien, die Niederlande und Belgien betroffen. „In Großbritannien war es der stärkste Sturm seit 1990, auf der Isle of Wight wurde ein neuer Landesrekord mit einer Spitzenböe von 196 km/h gemessen“, erklärt Siems.