Mehrheit der privat Krankenversicherten hat bereits über eine Rückkehr zur GKV nachgedacht

8.10.2025 (€) – Die Mehrheit der privat Krankenversicherten ist zufrieden mit ihrem Versicherungsschutz – dennoch dachten sechs von zehn Privatversicherten auch bereits über einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung nach. Das zeigt die Umfrage eines Versicherungsmaklers. Die drohenden Beitragskosten im Alter werden als wichtigster Anlass genannt.

Gesetzliche Krankenversicherung · Marktforschung · Private Krankenversicherung · Versicherungsmakler
