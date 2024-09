Mehrheit der Kommunen nicht auf Extremwetterereignisse vorbereitet

16.9.2024 – Knapp ein Viertel aller Kommunen in Deutschland hat sich an einer Studie des Umweltbundesamts beteiligt. 77 Prozent von ihnen waren in den vergangenen zehn Jahren schon einmal von extremen Wetterereignissen betroffen. 87 Prozent sind der Meinung, dass der Klimawandel für sie vor allem negative Folgen hat.

Viele Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland haben sich bereits auf den Weg gemacht, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dies zeigt die am Freitag vorgelegte Studie „Kommunalbefragung Klimaanpassung 2023“ (PDF; 2,9 MB) des Umweltbundesamts.

Zur Befragung waren 4.691 Kommunen eingeladen worden, darunter 16 Landeshauptstädte, 92 kreisfreie Städte, 294 Landkreise und 1.207 Gemeindeverbände. Aus dem Rücklauf konnten 1.062 gültige Datensätze gewonnen werden.

Die Onlinebefragung wurde vom 19. September bis 3. November 2023 durch die Soko Institut GmbH durchgeführt. Die Auswertung der Daten erfolgte federführend durch die Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH.

Fast alle nehmen Veränderungen wahr

Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer schätzt die Veränderungen durch den Klimawandel als „stark“ (48 Prozent) oder „sehr stark“ (acht Prozent) ein. Weitere 40 Prozent sagen, die Veränderungen seien „leicht“. Damit nehmen insgesamt 95 Prozent Veränderungen durch den Klimawandel wahr. Nur zwei Prozent geben an, dass sie gar keine Veränderungen spüren.

Von den Folgen extremer Wetterereignisse und/oder anderer negativer Klimawandelfolgen waren 77 Prozent in den vergangenen zehn Jahren schon einmal direkt betroffen. 87 Prozent sind der Meinung, dass der Klimawandel für sie vor allem negative Folgen hat.

Kommunen befürchten Schäden in der Zukunft

Eine große Mehrheit der Kommunen musste sich bereits vor allem mit den Auswirkungen von Starkregenereignissen, Hitze und Dürre auseinandersetzen. Auffällig sei außerdem, dass bei fast allen genannten Extremwetterereignissen und Klimafolgen häufiger eine verstärkte zukünftige Betroffenheit erwartet wird, als sie bisher erfahren wurde, heißt es. Einzige Ausnahme seien intensive Schneefälle.

Dabei nehmen die Kommunen ab 50.000 Einwohnern die stärkste Betroffenheit in der Vergangenheit und in der Zukunft wahr bezüglich der Antwortoptionen „Starkregen und Sturzfluten“, „lang anhaltende Hitzeperioden“, „steigende Durchschnittstemperaturen“ und „lang anhaltende Dürreperioden“.

Betroffenheit von Extremwetterereignissen und anderen Klimafolgen; ISOE; n= 1.062, Frage: „Welche extremen Wetterereignisse, negativen Folgen extremer Wetterereignisse und/oder langfristige Klimaveränderungen haben Ihrer Einschätzung nach bereits zu Schäden oder Problemen in Ihrer Kommune geführt? Beurteilen Sie bitte auch, wo Sie zukünftig von einer verstärkten Betroffenheit ausgehen“ (Mehrfachnennung möglich).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Umweltbundesamt)

Finanzielle Mittel fehlen

Den Handlungsbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen in den kommenden zehn Jahren schätzen 64 Prozent als „hoch“ oder „sehr hoch“ ein. Ein „mittlerer Bedarf“ wird von etwa einem Drittel (32 Prozent) und „wenig Handlungsbedarf“ von nur vier Prozent gesehen.

Allerdings haben erst zwölf Prozent aller befragten Kommunen ein Klimaanpassungskonzept ausgearbeitet und ebenso wenige einen Klimaanpassungsmanager engagiert. Wenn, dann wird das Thema Klimaanpassung in anderen Fachstrategien bearbeitet. Dies tun je nach Kommune 16 Prozent bis 31 Prozent der Befragten.

„Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen sind die bedeutendsten Hemmnisse bei der Planung oder Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen“, heißt es dazu als Begründung im Bericht.