Massiver Anstieg bei Diebstählen

31.3.2023 – Die Diebstahlskriminalität hat 2022 deutlich zugenommen (plus ein Fünftel auf fast 1,8 Millionen erfasste Delikte). Besonders deutlich erhöhte sich die Zahl der Taschen- und Ladendiebstähle (jeweils plus mehr als ein Drittel). Zudem wurden deutlich mehr Wohnungseinbruchs- (plus über ein Fünftel) und Kraftwagen-Diebstähle (plus über ein Sechstel) registriert. Dies zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik 2022.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mit fast 5,63 Millionen rund 11,5 Prozent mehr Straftaten verübt als im Jahr zuvor. Dies teilte das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2022 mit.

Mehr Straftaten wurden zuletzt 2017 mit 5,76 Millionen erfasst. Danach waren die Zahlen fünf Mal in Folge nach unten gegangen. In den Jahren davor waren es noch jeweils um die sechs Millionen.

2021 war mit unter 5,05 Millionen der niedrigste Stand seit 1993 erreicht worden (VersicherungsJournal 7.4.2022). Die Aufklärungsquote sank vom Höchststand von 58,7 Prozent auf 57,3 Prozent.

Diebstahlskriminalität deutlich angestiegen

Die aktuelle Entwicklung ist unter anderem auf den überproportional starken Anstieg der Diebstahlskriminalität zurückzuführen (plus ein Fünftel auf 1,78 Millionen Fälle).

Dabei hat etwa die Zahl der amtlich registrierten Wohnungseinbruchs-Diebstähle um 21,5 Prozent auf 65.908 zugenommen. Dies stellt allerdings immer noch den zweitniedrigsten Wert in diesem Jahrtausend dar. Der Tiefststand wurde ein Jahr zuvor mit 54.236 erreicht, der Höchststand 2015 mit mehr als 167.000.

GDV-Zahlen fallen um einiges höher aus

Von einer Zunahme in ähnlicher Größenordnung hat kürzlich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) berichtet (plus rund 10.000 auf etwa 80.000 Delikte). Die GDV-Zahlen sind um einiges höher als diejenigen aus der PKS. Ein Grund hierfür ist, dass in der Verbandsstatistik auch Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume enthalten sind.

Der GDV hat in diesem Zusammenhang erläutert, dass nach dem Ende der Corona-Maßnahmen zwar immer noch viele Menschen von zu Hause aus arbeiteten und so das Entdeckungsrisiko für Einbrecher erhöhten. Jedoch habe sich die organisierte Kriminalität darauf offenbar eingestellt (29.3.2023).

Deutliche mehr Autodiebstähle

Nicht ganz so stark stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Kraftwagendiebstähle (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme). Hier ging es um 18,2 Prozent auf 25.511 erfasste Taten nach oben. Dies entspricht dem drittniedrigsten Wert seit 2000. Nur in den beiden ersten Coronajahren wurden weniger Delikte verzeichnet (19.4.2021).

Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag die Zahl der polizeilich erfassten Taten noch bei über 30.000 (5.4.2019), 2011 sogar bei über 40.000. 2005 wurden noch über 50.000, 2002 gar noch über 70.000 Autos geklaut. Im Vergleich zum Jahr 2000 mit mehr als 83.000 Delikten beläuft sich das Minus auf über zwei Drittel. Die Aufklärungsquote ging den Angaben zufolge minimal auf 31,1 Prozent zurück.

Deutlich mehr Taschen- und Ladendiebstähle

Deutlich gestiegene Fallzahlen sind der PKS auch für viele andere Bereiche zu entnehmen. Bei den polizeilich erfassten Ladendiebstählen ging es insgesamt um 34,3 Prozent auf fast 344.700 Fälle aufwärts. Die Zahl der Taschendiebstähle erhöhte sich sogar um 35,1 Prozent (auf gut 98.500 Delikte).

Wie das BKA weiter mitteilte, blieb die Zahl der Diebstahlsfälle insgesamt um 2,3 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Beim Wohnungseinbruchs-Diebstahl sowie in dem Segment Einbruch in/aus Dienst-, Büro- und Lagerräumen wurden zuletzt sogar jeweils fast ein Viertel weniger Fälle dokumentiert als 2019. In letztgenanntem Feld ging es im Berichtsjahr um 10,8 Prozent auf 71.632 Taten nach oben.

Andererseits wurde das Niveau des Vor-Corona-Jahres beim Taschendiebstahl um fast fünf Prozent und beim Ladendiebstahl um fast sechs Prozent überschritten.