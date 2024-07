Marktanalyse: Versicherungswirtschaft wird profitabler

16.7.2024 – Neun große Versicherungskonzerne im Check: Für 2024 erwartet LBBW Research einen Anstieg der Eigenkapitalrentabilität. Der ROE soll von 16,6 Prozent 2023 auf 17,5 Prozent steigen. Auch für die Ebit-Marge zeigt die Prognose 2024 und 205 nach oben. Dies sollte auch „die Attraktivität der Versicherungsbranche für langfristig orientierte Investoren tendenziell erhöhen“.

Wie profitabel, wie rentabel arbeiten europäische Versicherer im Vergleich zu anderen Branchen?

„Für die Beantwortung dieser Frage eröffnen die nun anzuwendenden Bilanzierungsstandards IFRS 9 (Kapitalanlagen) und IFRS 17 (Versicherungsverträge) neue Perspektiven“, schreibt Autor Werner Schirmer in einer neuen Marktanalyse von LBBW Research, einer Marke der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

In die Betrachtung einbezogen wurden die börsennotierten Versicherer Allianz SE, Axa SA, Generali S.p.A., Hannover Rück SE, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), Swiss Re AG, Talanx AG, Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) und Zurich Insurance Group AG.

Die Daten in der langfristigen Betrachtung basieren ab 2022 auf IFRS 9/17, für die Zeit davor auf den zuvor geltenden Regelungen. Hinweis zwei: Swiss Re berichtete bis zum Geschäftsjahr 2023 gemäß US-GAAP und wechselt aktuell zum IFRS.

Eigenkapitalrentabilität im 20-Jahres-Schnitt

Als „Gradmesser“ der Rentabilität dient hier das Verhältnis von Gewinn nach Steuern und Minderheiten zum durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapital (Eigenkapitalrendite: Return on Equity, ROE).

Der Analyse zufolge haben die Stoxx600-Versicherer in den vergangenen 20 Jahren im Durchschnitt (Median) einen ROE von 12,9 Prozent erzielt. Der Median aller Branchen lag demgegenüber bei höheren 16,5 Prozent.

Nur in vier der insgesamt 25 Branchen lag er unter jenem der Versicherer, nämlich – am niedrigsten – bei den Banken (8,2 Prozent) sowie in den Branchen Halbleiter und Halbleiter-Zulieferer, Equity Real Estate Investment Trusts sowie Real Estate Management & Development. Den Höchstwert hatte die Branche „Medien und Unterhaltung“ mit 36,3 Prozent.

Der jährliche Median der ROEs der neun von der LBBW analysierten Versicherer bewegte sich 2004 bis 2022 stets unter dem der anderen im Stoxx600-Index enthaltenen Branchen, wie der Bericht feststellt. „Über den gesamten Zeitraum hinweg lag der Median dieser Versicherer lediglich bei 10,1 Prozent.“

Umstieg auf IFRS 9/17 macht sich bemerkbar

Der Umstieg auf IFRS 9/17 wirkte sich auf den ROE der untersuchten Neuner-Gruppe sichtlich aus: „Nach unseren Berechnungen senkte der Wechsel den ROE von 12,8 Prozent auf 8,2 Prozent“, heißt es in der Analyse zum Jahr 2022.

Als Ursachen genannt werden die neue Art der Ergebniskalkulation, „die – mit Ausnahme der Munich Re – zu niedrigeren Gewinnen führte“, sowie ein Anstieg des ausgewiesene Eigenkapitals bei allen Versicherern, ausgenommen Zurich.

ROE der Versicherer stieg 2023 und soll 2024 weiter steigen

2023 stieg der durchschnittliche ROE der untersuchten Versicherer auf 16,5 Prozent. Er erreichte somit „nicht nur ein 20-Jahres-Hoch, sondern übertraf auch erstmals seit mindestens zwei Jahrzehnten den Durchschnitt der anderen Stoxx600-Branchen in diesem Jahr (14,4 Prozent)“.

Grund für die Ergebnissteigerungen sei unter anderem der Wegfall von Belastungen, die 2022 insbesondere in Form von Hurrikan Ian aufgetreten waren. Sieht man „von der auch im Jahr 2023 stark durch Großschäden belasteten W&W“ ab, seien alle 2023er-ROEs in einer Bandbreite von 13,5 Prozent (Generali) bis 19,0 Prozent (Hannover Re) gelegen.

Für 2024 und 2025 „rechnen wir, mit Ausnahme der W&W, bei allen von uns analysierten Unternehmen mit ROEs von mindestens 13 Prozent – wobei Zurich mit Werten von 22 Prozent bis 23 Prozent an der Spitze liegen dürfte.“

Der Median der LBBW-Prognosen für 2024 beträgt 17,5 Prozent. Die Schätzungen für 2025 würden für die neun Versicherer im Schnitt „mit einem ROE in Höhe von 16,2 Prozent einhergehen“.

Nach neuen Regeln höhere Profitabilität

Für sehr langfristig orientierte Investoren habe eine nachhaltig hohe Profitabilität eines Unternehmens aber größere Relevanz als der ROE. „Investoren messen die Profitabilität eines Unternehmens gerne anhand von Umsatzmargen (wie zum Beispiel der Ebit-Marge)“, so der Bericht.

Auch hier zunächst ein Rückblick: Der 20-Jahres-Median (2004 bis 2023) der neun Versicherer erreichte nur 9,2 Prozent, während alle berücksichtigten Branchen zusammen auf 12,0 Prozent kamen.

„Das Jahr 2022, für das uns sowohl Angaben gemäß IFRS 4 und IAS 39 als auch IFRS 9/17 vorliegen, zeigt den deutlichen Unterschied bei der Kalkulation der Ebit-Marge der Versicherer“: Die alten Bilanzierungsregeln ergaben einen Median von 7,4 Prozent, die neuen einen Sprung auf 9,4 Prozent.

Der für 2023 pro forma berechnete Umstieg von US-GAAP auf IFRS 9/17 ergab bei Swiss Re jedoch einen Margenrückgang um 1,3 Prozentpunkte.

Ebit-Marge der Versicherer 2023 im Median nach oben geklettert

Der Durchschnitt der Ebit-Margen der neun Versicherungskonzerne lag 2022 und 2023 bei 9,4 beziehungsweise 10,7 Prozent. Nicht in dieser Zahl berücksichtigt ist die W&W, „vor allem aufgrund deren hohen Ergebnisanteils des Bauspargeschäfts“.

Wenn man die IFRS-9/17-Abschlüsse 2022 und 2023 vergleicht, „so ergab sich lediglich für Munich Re ein signifikanter Rückgang der Ebit-Marge (von 12,3 Prozent auf 9,8 Prozent) und für Talanx ein minimales Minus“, schreibt Schirmer.

Die anderen Unternehmen konnten hingegen einen Zuwachs verzeichnen. Besonders im Fall der Generali sei dieser – mit einer Steigerung von 9,8 auf 12,2 Prozent – kräftig ausgefallen.

Profitabilität der Assekuranz sollte weiter zunehmen

Für die nächsten Jahre prognostiziert LBBW Research einen Anstieg der Median-Ebit-Marge der untersuchten Versicherer, und zwar von den erwähnten 10,7 Prozent 2023 auf 11,9 (2024) und 12,4 (2025).

Auch für die darauffolgenden Jahre erwartet LBBW Research, dass „die Profitabilität der europäischen Versicherer im Trend näher am Gesamtmarkt“ liegt als in der Vergangenheit. „Dies sollte die Attraktivität der Versicherungsbranche für langfristig orientierte Investoren tendenziell erhöhen.“