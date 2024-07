Markt für Kaufimmobilien: Preisdynamik schwächt sich ab

2.7.2024 – Berlin ist die einzige Millionenstadt mit einem Preisrückgang bei Bestandswohnungen aus den 1990er-Jahren in Folge. München, Hamburg und Köln dagegen legen auch im zweiten Quartal zu. Den größten Anstieg verzeichnet Hannover. Leichte Rückgänge verbuchen dagegen Frankfurt und Stuttgart. Dies zeigt der aktuelle „Immowelt Preiskompass“.

Die Angebotspreise für Bestandswohnungen sind im zweiten Quartal dieses Jahres deutschlandweit um durchschnittlich 0,3 Prozent gestiegen. Damit hat sich die Preisdynamik im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt, als die Kaufpreise um 2,7 Prozent anzogen. Dies zeigt der 14. „Immowelt Preiskompass“ der Aviv Germany GmbH, Betreiber des Portals Immowelt.de.

Angebotspreise von Eigentumswohnungen berücksichtigt

Die Analyse basiert stets auf Immobilienanzeigen. Berücksichtigt werden Angebotspreise von Eigentumswohnungen. Für eine Vergleichbarkeit wird eine Standardwohnung (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre, keine weiteren Besonderheiten) zugrunde gelegt.

„Damit die Heterogenität und die zeitliche Entwicklung des Immobilienmarktes der jeweiligen Stadt berücksichtigt werden können, wird für die Preisberechnung eine hedonische Anpassungsmethode verwendet. Diese basiert auf der langjährigen Expertise in der Preisberechnung des französischen Partnerportals Meilleurs Agents“, schreiben die Autoren zur Methodik.

Weiter im Aufwärtstrend

Trotz nachlassender Dynamik haben ihren Angaben zufolge die jüngsten Preissteigerungen dazu geführt, dass der aktuelle Durchschnittspreis inzwischen wieder leicht über dem Vorjahresniveau liegt. Aktuell kostet der Quadratmeter einer Wohnung aus den 1990er-Jahren im Schnitt 3.111 Euro und somit 0,2 Prozent mehr als im Juli 2023.

„Wir sehen, dass sich der Markt für Kaufimmobilien nach zwei Jahren Krisenmodus seit Anfang dieses Jahres merklich erholt“, wird Immowelt-Geschäftsführer Piet Derriks zitiert. Als Hauptgrund führt er an, dass Finanzierungen leichter zu stemmen seien als im vergangenen Jahr.

Hinzu komme, dass die Europäische Zentralbank positive Botschaften sende, was weitere Zinssenkungen angehe. „Wir gehen davon aus, dass sich die Preise auch im weiteren Jahresverlauf nach oben entwickeln – erst recht, wenn die Bauzinsen stärker fallen sollten“, so Derriks.

Hannover mit größtem Plus

Die Entwicklung in den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern folgt annähernd dem Deutschlandtrend. In neun der 15 Metropolen ist zwischen April und Juni das Preisniveau für Eigentumswohnungen gestiegen und liegt inzwischen höher als vor einem Jahr. Dagegen haben in fünf Städten die Kaufpreise nachgegeben.

Zum Vergleich: Im ersten Quartal verbuchten noch 14 von 15 Städte Verteuerungen (VersicherungsJournal 4.4.2024).

Im Aufwärtstrend befindet sich unter anderem weiterhin München (Quartal zwei: plus 1,8 Prozent; Quartal eins: plus 3,1 Prozent), wo der Quadratmeter im Schnitt jetzt 8.153 Euro kostet. Ebenso Hamburg (plus 2,1 Prozent; plus 0,6 Prozent) mit einem aktuellen Quadratmeterpreis von 5.904 Euro. Auch Köln legt zu (plus 0,4 Prozent; plus 7,5 Prozent) und erreicht nun 4.729 Euro pro Quadratmeter.

Den stärksten Anstieg verzeichnet Hannover (plus 3,1 Prozent; plus 4,0 Prozent) auf nunmehr 3.266 Euro. In Düsseldorf (4.219 Euro) stiegen die Preise für Bestandswohnungen aus den 1990er-Jahren um 2,5 Prozent, in Bremen (2.941 Euro) und Leipzig (2.504 Euro) um jeweils 0,8 Prozent und in Nürnberg (3.482 Euro) um 0,7 Prozent.

(Bild: Aviv Germany; Quelle: Immowelt)

Berlin bestätigt Preisrückgang

Berlin dagegen stemmt sich weiterhin gegen den Trend. Erneut sinken in der Hauptstadt die Kaufpreise (minus 0,2 Prozent; minus 0,7 Prozent). Hier müssen gegenwärtig 4.879 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch gelegt werden.

In Frankfurt (minus 0,6 Prozent; plus 5,5 Prozent) und Stuttgart (minus 08,9 Prozent; plus 3,9 Prozent) hat sich Entwicklung wieder gedreht. Momentan sind in den beiden Großstädten 5.199 Euro pro Quadratmeter beziehungsweise 4.638 Euro pro Quadratmeter zu zahlen.