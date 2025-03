Map-Report kürt die stabilsten Berufsunfähigkeitsversicherer

Für die aktuelle Ratingauflage wurde eine neue Kategorie eingeführt. Zum Hintergrund erläutern die Analysten: „Insbesondere die Einführung des Verzichts auf die konkrete Verweisung sowie der Verzicht auf die Prüfung der Umorganisation bei Selbstständigen lösten intensive Diskussionen aus. Diese Neuerungen bergen das Risiko, die Balance zwischen Versicherbarkeit und Solidität zu beeinträchtigen. Insbesondere der Verzicht auf die konkrete Verweisung übertritt die Linie zwischen Versicherungsschutz und sinnlosen Geschenken an einzelne Versicherte. Deshalb wurden die Aspekte als stabilitätsgefährdend im Rating aufgenommen und entsprechend mit Punktabzügen berücksichtigt.“ Weiter wird mitgeteilt, dass kleine Bestände mit weniger als 15.000 Policen als kalkulatorisches Risiko eingestuft würden. „Ein Versicherer mit einem kleinen Bestand an BU-Versicherungen ist einem erhöhten wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt, insbesondere im Schadenfall. Die Ursachen dafür liegen in der fehlenden Risikostreuung, der Volatilität einzelner Schäden und den fehlenden Skaleneffekten. Eine stabile Kalkulation basiert auf einem großen Versichertenpool, bei dem sich Schäden im Durchschnitt ausgleichen“, so die Analysten. Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages hält fest: „Bei einem kleinen Bestand können bereits wenige teure Leistungsfälle eine große finanzielle Belastung darstellen. Die hohe Volatilität kann dazu führen, dass ein einzelner Versicherungsfall unverhältnismäßig stark die Schadenquote beeinflusst“.