Map-Report: Drei „hervorragende“ Lebensversicherer im Bilanzrating

5.11.2024 – Die Allianz erhielt im aktuellen Map-Report 936 „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ nur noch die dritthöchste Punktzahl. Besser schnitten die LV 1871 als neuer Testsieger und die Universa ab. Alle drei bekamen die Bestnote „mmm+“ („hervorragend“). Dahinter folgen, angeführt von der Hannoverschen und der Inter, zwölf Akteure mit „mmm“ („sehr gut“).

Am Mittwoch hat die Map-Report-Redaktion mit dem Heft 936 zum vierten Mal (VersicherungsJournal 30.11.2020) ein „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer“ vorgelegt. Die Analysten haben 53 Gesellschaften unter die Lupe genommen.

Allerdings erhalten nicht alle Anbieter aus der Bilanzanalyse eine Bewertung. Versicherer im Run-off sowie ohne Neugeschäft fließen nur in die Grenzwertbestimmung ein. Für die Bewertung relevant sind hingegen nur aktiv am Markt agierende Gesellschaften, wird zum Bewertungshintergrund erläutert. Weiteres Kriterium: ein Bestand an Rentenversicherungen von mehr als 15.000 Policen.

Immer weniger Marktteilnehmer in der Lebensversicherung

Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages hebt im aktuellen Heft zur Branchenentwicklung hervor, dass sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Schnitt ein Lebensversicherer vom Markt verabschiedet habe. So seien im Bilanzteil der Untersuchung im Jahr 2004 mit 100 noch fast doppelt so viele Gesellschaften analysiert worden.

Von diesen haben nicht nur 15 das Neugeschäft eingestellt oder sind in den Run-off gegangen. 24 wurden auf andere verschmolzen. Zuletzt seien

die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG auf die Nürnberger Lebensversicherung AG (28.8.2024),

die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG auf die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG (21.10.2024) verschmolzen worden und

der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a.G. auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen worden (4.9.2024).

Fusionierte Lebensversicherer zum Teil nicht mit berücksichtigt

„Obwohl diese Fusionen erst rückwirkend zum 1. Januar 2024 rechtskräftig wurden, berücksichtigt das Bilanzrating diese Zusammenführungen bereits. Dafür wurden die Daten des Bewertungszeitraums 2019 bis 2023 der jeweiligen Gesellschaften aggregiert“, so Klages. Als Grund nennt er Interdependenzen des Map-Report-Ratings zu anderen Veröffentlichungen von Franke und Bornberg.

In der reinen Bilanzübersicht ohne Bewertung seien die Fusionen hingegen nicht berücksichtigt worden. So werde eine klare Sicht auf die Geschäftsentwicklung der einzelnen Gesellschaften ermöglicht und man könne sehen, welche Unternehmen von den Zusammenschlüssen (nicht) profitieren konnten.

So wurde im Bilanzrating bewertet

Im aktuellen Bilanzrating wurde auf die im Vorjahr neu justierte Bewertungssystematik (8.11.2023) zurückgegriffen. Das Gerüst für die Bewertung bilden 13 Kennzahlen von „A“ wie Abschlusskosten über „R“ wie Rechnungszinsanforderung bis „V“ wie Verwaltungskosten. Um kurzfristige Einflüsse zu glätten, aber nicht unberücksichtigt zu lassen, wurden bei den Kennzahlen Fünfjahresdurchschnitte (2019 bis 2023) gebildet.

In den Kennzahlen waren zwischen zehn und 80 Punkte zu erreichen. Die Ergebnisse in den 13 Segmenten wurden addiert und das Ergebnis zu einer Gesamtnote verdichtet. Insgesamt waren 400 Zähler zu erreichen.

(Bild: Franke und Bornberg)

Ab 340 Zählern (85 Prozent der Maximalpunktzahl) wurde die Höchstnote „mmm+“ („hervorragend“) vergeben. Für ein „mmm“ („sehr gut“) mussten 300 Punkte erreicht werden, für ein „mm“ („gut“) 260 Zähler und für ein „m“ („befriedigend“) 220 Punkte.

LV 1871 mit der höchsten Punktzahl

Die höchste Punktzahl erzielte aktuell die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Sie verbesserte sich von 354 auf weiterhin „hervorragende“ 376 Punkte und kletterte von Platz zwei auf eins nach oben. Dabei bekam der Testsieger in neun der 13 Kennzahlen (unter anderem nicht bei den Verwaltungs- und Abschlusskosten sowie Beitragswachstum) die Maximalpunktzahl.

Einziger deutlicher Ausreißer nach unten ist die Rechnungszinsanforderung. Hier schnitten nur sieben Anbieter schlechter ab. Dafür schaffte es das Unternehmen bei der Gesamtreservequote auf den Spitzenplatz und bei Ertragsquote sowie Nettoverzinsung jeweils auf Rang drei.

Universa vor Allianz auf dem Silberrang

Den Silberrang belegt die Universa Lebensversicherung a.G., die sich von „sehr guten“ 337 auf „hervorragende“ 357 Zähler steigerte. Sie erreichte in sechs Kennzahlen 100 von 100 Punkten, wobei sie bei der RfB-Zuführung alle Wettbewerber hinter sich ließ.

An dritter Stelle liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG, die in den drei Vorjahren jeweils am besten abgeschnitten hatte (2.11.2022, 19.11.2021). Sie verschlechterte sich um 14 auf 340 Punkte.

Der Marktführer schaffte zwar in etwa der Hälfte der Kriterien die Höchstpunktzahl und landete bei der Nettoverzinsung an zweiter Stelle. Andererseits kam das Unternehmen bei der Sicherheitsmittelquote über Platz 48 und bei der RfB-Zuführung gar über Rang 50 (von 53) nicht hinaus.

Franke und Bornberg vergab zwölf Mal die Note „mmm“

Insgesamt ein Dutzend Marktteilnehmer schaffte mit „mmm“ die zweitbeste Ratingnote. Zu dieser Gruppe gehören

Dabei schrammte die Hannoversche nur um ein und die Inter nur um zwei Pünktchen an der Höchstnote vorbei. Andererseits lag die Dialog mit 302 Zählern nur hauchdünn über der Punktgrenze für ein „sehr gut“.

Viele Branchengrößen fehlen in der Spitzengruppe

Auffällig ist, dass es von den Branchenschwergewichten mit mehr als 2,5 Milliarden Prämieneinnahmen (4.9.2024) nur der Marktführer Allianz unter die Akteure mit einer der beiden besten Ratingnoten schaffte.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (277 Punkte, Rang 26), die R+V Lebensversicherung AG (Position 29 mit 272 Zählern) und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (mit 263 Punkten an 32. Stelle) kamen nur in die Riege der mit „mm“ („gut“) bewerteten Testkandidaten.

Lediglich zu einem „befriedigend“ („m“) reichte es für die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (253 Zähler) und den Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (237 Punkte).

Der Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 195 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2023) von bis zu 78 Anbietern. Das Heft ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.