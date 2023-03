Map-Report: Die stabilsten Berufsunfähigkeits-Versicherer

22.3.2023 – Im Map-Report Nummer 928 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ – werden die Lebensversicherer LV 1871, Europa, Volkswohl Bund, Allianz, Provinzial Rheinland, Continentale und BL die Bayerische mit der Höchstnote „mmm+“ ausgezeichnet. Bei Nürnberger, Generali, Ergo Vorsorge und HDI wird auf die Höchstnote im BU-Unternehmensrating verwiesen.

Am Mittwoch hat die Franke und Bornberg GmbH den Map-Report Nummer 928 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ veröffentlicht. Darin wurde die Leistungsfähigkeit von 60 im Neugeschäft aktiven Lebensversicherern aus Verbrauchersicht untersucht.

Im Vergleich zur Vorjahresauflage, bei der 67 Anbieter im Rennen waren (VersicherungsJournal 13.4.2022), wurde die Bewertungssystematik deutlich geändert. Dabei wurde der Prämienbereich „deutlich breiter aufgestellt.

Statt wie bisher Brutto- und Nettoprämien für drei Berufe zu berücksichtigen, fließen jetzt zehn Tätigkeiten in die Benotung ein“, erläutert Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages im Vorwort des aktuellen Heftes. Dabei seien die bisherigen drei Profile beibehalten und um die sieben am häufigsten berechneten Berufe in den Tools der Fb research GmbH (16.12.2022) ergänzt worden.

Fast 30 Kriterien mit unterschiedlichem Gewicht

Die Bewertung erfolgt über 29 unterschiedlich gewichtete Kriterien aus den drei Bereichen „Beitrag“, „Stabilität“ und „Finanzstärke“.

Durch die vorgenannten Änderungen verschob sich die Gewichtung in der „Beitrags“-Teilkategorie „Kalkulation“ von etwa 25 auf nunmehr rund 30 Prozent Anteil an der Grundgesamtheit. Bei den weiteren Teilsegmenten „Dynamik“ und „Scoring“ nahm die Gewichtung von zusammen circa 20 auf rund 15 Prozent ab.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Franke und Bornberg)

Insgesamt konnten 1.650 Punkte erreicht werden. Mit mindestens erreichten 85 Prozent erhielten die Kandidaten die Bewertung „mmm+“ für „hervorragende“ Leistungen. Ab 75 Prozent wurde die Note „mmm“ für „sehr gute“ Leistungen vergeben. 65 Prozent Zielerreichung verschafften ein „mm“ („gut“) und 55 Prozent ein „m“ („befriedigend“).

Vier Lebensversicherer sind „hervorragend“

Die Höchstnote „mmm+“ erreichten sieben Versicherer:

Dabei schafften neben der Europa auch die Provinzial Rheinland, die Continentale und die Bayerische den Aufstieg in die Spitzengruppe. Die drei letztgenannten Akteure profitierten dabei „vor allem von der breiter aufgestellten Prämienbewertung und der reduzierten Gewichtung für die Bereiche Scoring und Dynamik“, heben die Analysten hervor.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen

Nicht mehr zur Spitzengruppe zählt die Hannoversche Lebensversicherung AG, die die Schwelle für die Höchstnote nur haarscharf verpasste. Sie führt die Gruppe der insgesamt 24 Testteilnehmer mit einem „mmm“ an – mit hauchdünnem Vorsprung vor dem DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (84,7 Prozent).

Weitere fünf Testteilnehmer bekamen das Rating „mm“ und zwei ein „m“. Die übrigen untersuchten Gesellschaften erhielten wegen unvollständiger Daten kein Gesamturteil. Darunter waren Versicherer, die nicht nach deutschem Recht bilanzieren und deshalb nicht vergleichbar sind.

Vier Versicherer im Unternehmensrating

Ebenfalls nicht im Stabilitätsrating enthalten sind vier Anbieter, die sich dem umfangreicheren Berufsunfähigkeits- (BU-) Unternehmensrating von Franke und Bornberg (12.10.2022) unterzogen haben und dort die Höchstnote „FFF+“ mit mindestens 80 Prozent erreichten. Das sind:

Nach Angaben der Map-Report-Analysten sind die Bewertungen der vorgenannten Akteure aufgrund der zusätzlich verfügbaren Daten nicht vollständig vergleichbar. „Das Benchmarkverfahren sorgt aber dafür, dass die Prozent-Ergebnisse die gleiche Aussagekraft haben“, wird erläutert.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 928 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen.

Er enthält auf 125 Seiten die vollständige Bewertung von 42 Anbietern. Für weitere 17 Gesellschaften werden Teilauswertungen geliefert. Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.