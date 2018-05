LVRG: Schulterschluss der Branche oder getrennt marschieren?

28.5.2018 – Mit Blick auf die anstehende Evaluierung des LVRG durch die Politik gab sich BVK-Präsident Michael H. Heinz am Freitag in Berlin im Rahmen der Mitgliederversammlung kämpferisch. Die Vermittler hätten ihren Teil geleistet. In der Diskussion mit Vorständen von Versicherern wurde deutlich, dass die Umsetzung von Solvency II zu neuen Kosten geführt hat und die Kostenoptimierungs-Prozesse weitgehend ausgereizt sind. Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte, sie rechne in der zweiten Jahreshälfte mit dem Start der Evaluierung.

Wie ein Damoklesschwert hängt die anstehende Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes durch die Politik über der Branche (VersicherungsJournal 20.4.2018, 13.4.2018). Die muss sich fragen lassen, ob sie sich vereint der Politik stellen will, oder ob Vermittler und Versicherer getrennte Wege gehen wollen.

So gab sich Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), am Freitag auf der Mitgliederversammlung seines Verbandes und vor der Presse in Berlin kämpferisch. Die Vermittler hätten jedenfalls ihren Teil durch Provisionskürzungen geleistet. Mehr gehe nicht.

Michael H. Heinz (Bild: Brüss)

„Verrat an den eigenen Vermittlern“

Heinz sparte zwar nicht mit Kritik am Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), hofft aber gleichwohl, dass man sich am Ende doch zusammenrauft. Heinz plädierte für einen fairen Wettbewerb zwischen dem stationären Vermittler und den neuen Online-Angeboten der Versicherer. „Die Versicherer schrecken vor Verrat an den eigenen Vermittlern nicht zurück“, sagte Heinz zu Journalisten.

GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler appellierte an den BVK mit Blick auf die anstehende Evaluierung des LVRG zur Gemeinsamkeit. Es helfe nicht, wenn einer mit dem Finger auf den anderen zeige. Viele Politiker würden nur die Versicherungsbranche als Ganzes sehen und nicht nach Vermittlern und Versicherern differenzieren.

BVK-Präsident Heinz: „Wir sind kampfbereit!“

Für Heinz kommen jedenfalls neuerliche Provisionsabsenkungen nicht in Frage. Auch von einem „atmenden Deckel“ mit einer Grundcourtage von 2,5 Promille und weiteren bis zu 1,5 Promille Qualitätszuschlag hält Heinz wenig.

Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Finanzausschusses Bettina Stark-Watzinger warnte, dass man – wenn man erst einmal ein solches Instrument geschaffen habe – dieses auch weiterentwickeln werde. „Wir sind kampfbereit“, sagte Heinz. Man habe auch gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) nachgewiesen, wie in Folge des LVRG die Provisionen gesunken seien. „Mal sehen, wie die Schlacht ausgeht.“

Bettina Stark-Watzinger (Bild: Brüss)

Versicherer: Kaum noch Kostensenkungs-Spielräume

Dr. Michael Fauser, Mitglied des Vorstands der Ergo Deutschland AG, sagte, regulatorische Anforderungen würden nun mal Geld kosten. Und eine hochwertige Beratung brauche eine entsprechende Vergütung. „Es ist nicht die Aufgabe des Staates, Vergütungen zu regeln.“

Und auch Dr. Gerrit Böhm, Vorstandsmitglied der Volkswohl Bund Versicherungen, schlug in dieselbe Kerbe. Allein Solvency II habe durch damit verbundene Neueinstellungen zu Kostensteigerungen geführt. Und im eigentlichen Versicherungsgeschäft sei man in der Prozessoptimierung schon sehr weit. Da gebe es kaum noch Kostensenkungs-Spielräume.

Auch die neue Vermittlerverordnung hängt in der Schwebe

Die Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Versicherungsvertriebs-Richtlinie in nationales Recht ist in Deutschland fristgerecht Ende Februar in Kraft getreten (VersicherungsJournal 14.3.2018).

Allerdings steht die Neufassung der Versicherungsvermittlungs-Verordnung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie noch aus (VersicherungsJournal 17.4.2018). Nach Informationen des VersicherungsJournals hängt die Verordnung derzeit in der Ressortabstimmung.

Im BVK wird damit gerechnet, dass die Verordnung in der zweiten Junihälfte durch das Bundeskabinett verabschiedet werden könnte. Dann hat sich auch der Bundestag ein Mitspracherecht ausbedungen. Der Bundestag könnte dann noch vor der Sommerpause eine erste Lesung durchführen. Vor Herbstbeginn dürfte der Bundesrat allerdings nicht abschließend beraten haben.

Weiterbildungsmaßnahmen

BKV-Vizepräsident Gerald Archangeli sagte mit Blick auf die von Vermittlern nach IDD zu leistenden 15 vollen Weiterbildungsstunden: „Wir sind mit ‚gut beraten‘ gut aufgestellt“ (VersicherungsJournal 22.1.2018, 18.1.2018).

Ein kritischer Punkt sei, ob und wie die Weiterbildungsmaßnahmen überprüft werden sollen. Eine stichprobenartige Überprüfung durch die Industrie- und Handelskammern wäre wohl der bessere Weg. Die Kammern dürften dann aber auch eine Gebührenordnung erlassen.