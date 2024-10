Lob und Kritik an der Reform der geförderten privaten Altersvorsorge

29.10.2024 – Der vom Bundesfinanzministerium vorgelegte Reformvorschlag zur staatlich geförderten privaten Altersvorsorge läuft auf einen Paradigmenwechsel hinaus, schreibt Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP, in seinem Gastbeitrag. Mit Blick auf die Auszahlungsphase werden die Karten neu gemischt. Lebensversicherer könnten das Nachsehen haben. Die Gegenüberstellung von alter und neuer Regelung zeigt einige Verbesserungen wie eine Vereinfachung durch die beitragsproportionale Zulagensystematik. Es gibt aber auch vier Kritikpunkte, unter anderem was die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos angeht.

Am 30. September 2024 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den Referentenentwurf zum Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) veröffentlicht. Kurz umschrieben geht es darin um die Reform der sogenannten Riester-Rente.

Michael Hauer (Bild: IVFP)

Über die Vorschläge und Inhalte dieser Reform kann lange diskutiert werden (VersicherungsJournal 2.10.2024). Entscheidend dabei ist jedoch, dass es überhaupt Veränderungen bei der Riester-Rente gibt. Denn die Situation in den letzten Jahren war eher von Zurückhaltung bei der privaten Altersvorsorge geprägt – und dies ist wohl das schlechteste Szenario, das man sich wünschen kann.

Die Bausteine des Reformvorschlages

Was sind nun die wesentlichen Bausteine dieses Reformvorschlags? Im Grunde geht es darum, die bestehende Systematik der Riester-Rente zu vereinfachen und darüber hinaus das Produktangebot zu erweitern. Dabei sind zwei wesentliche Komponenten mit ins Spiel gebracht worden, die einen Paradigmenwechsel bei der geförderten privaten Altersvorsorge darstellen.

Zum einen ist es die Aufnahme von Produkten ohne Garantie in die Palette der geförderten Produkte und zum anderen die Abkehr von der Pflicht, eine lebenslange Rente zu gewährleisten. Wobei beides, also sowohl eine Garantie (80 beziehungsweise 100 Prozent Beitragsgarantie) als auch eine Leibrente, weiterhin zugelassen sind.

Als Alternative zur lebenslangen Rente ist ein Auszahlplan bis frühestens zum 85. Lebensjahr vorgesehen. Daher wird es also perspektivisch ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit und ohne Garantie sowie mit einer Leibrente wie auch einem Auszahlplan geben, was das Angebot an staatlich geförderter Altersvorsorge breiter und flexibler gestaltet.

WERBUNG

Karten in der privaten Altersvorsorge werden neu gemischt

Die neue allgemeine Bezeichnung für die staatlich geförderte Altersvorsorge dürfte zukünftig „Altersvorsorgedepot“ heißen. Dieses löst damit die eher unglückliche Bezeichnung „Riester-Rente“ ab. Entscheidend dabei ist, dass das Altersvorsorgedepot ohne Garantie und mit einem Auszahlplan insbesondere auch von Banken und Fondsgesellschaften angeboten werden kann.

Bisher ging speziell bei der Umsetzung der Leibrente kein Weg an den Lebensversicherern vorbei. Man kann also sagen, dass die Karten im Angebot der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge neu gemischt werden. Wer bei diesem Spiel die besseren Chancen haben wird, wird sich zeigen. Es ist jedoch höchstwahrscheinlich, dass die Versicherer von dem Kuchen etwas abgeben werden müssen.

Auch der Wohn-Riester soll zukünftig noch erlaubt sein – dies sei an dieser Stelle ebenfalls angemerkt. Inwieweit er dann noch eine Bedeutung bei der Umsetzung haben wird, ist schwer zu beurteilen, da diese Lösung nach wie vor eher kompliziert sein dürfte.

Zum Inhalt des Gesetzes

Die neue geplante Regelung wird in der nachfolgenden Übersicht im Vergleich zum alten Modus dargestellt.

Bisherige private Altersvorsorge und Reformvorschlag im Vergleich Alte Regelungen Neue Regelungen Mindesteigenbeitrag pro Jahr 60 Euro Sockelbeitrag; für die volle Zulage vier Prozent vom Vorjahresbruttoeinkommen 120 Euro Grundzulage pro Jahr 175 Euro 0,20 Euro pro eingezahltem Euro, maximal 600 Euro Kinderzulage pro Jahr Vor 2008 geboren: 185 Euro Nach 2008 geboren: 300 Euro 0,25 Euro pro Kind und pro eingezahltem Euro, maximal 300 Euro pro Kind Berufseinsteigerbonus Einmalig 200 Euro Drei jährliche Zahlungen in Höhe von 200 Euro Geringverdienerbonus pro Jahr - Bruttoeinkommen unter 26.250 Euro: 175 Euro Maximaler Sonderausgabenabzug pro Jahr Bis 31.12.2024: 2.100 Euro inklusive Zulagen Ab 1.1.2025: 3.500 Euro inklusive Zulagen Ab 1.1.2026: 3.000 Euro Ab 1.1.2030: 3.500 Euro Jeweils zuzüglich der Zulagen Mindesteigenbeitrag für die volle Zulage pro Jahr Vier Prozent vom Vorjahresbrutto inklusive der Zulagen, maximal jedoch 2.100 Euro Für die maximal mögliche Grundzulage: 3.000 Euro Für die maximal mögliche Kinderzulage: 1.200 Euro

Die Förderung wurde also auf eine beitragsproportionale Zulagensystematik umgestellt. Dies erleichtert den Verwaltungsaufwand beachtlich, da somit keine Abhängigkeit mehr vom Vorjahreseinkommen besteht.

Das Einkommen spielt lediglich noch bei den Geringverdienern mit einem jährlichen Einkommen unter 26.250 Euro eine Rolle. Sie erhalten zusätzlich zu den 0,20 Euro pro eingezahltem Euro eine Bonuszulage von 175 Euro.

Jeder Inhaber eines alten Riester-Vertrages hat per Gesetz das Recht, ab 2026 in die neue Regelung zu wechseln. Für die meisten dürfte sich dies lohnen, jedoch muss es im Einzelfall analysiert werden.

Lob und Kritik am Reformvorhaben

Die soeben dargestellte Vereinfachung durch die beitragsproportionale Zulagensystematik ist auf jeden Fall lobenswert. Auch die Erweiterung der zugelassenen Produkte auf reine Produkte ohne Garantie ist positiv zu bewerten. Denn somit können insbesondere bei langen Laufzeiten die Chancen auf den Kapitalmärkten besser genutzt werden – vor allem, wenn der Sparer eine chancenorientierte Anlegermentalität besitzt.

Ebenso stellt die Erhöhung des Sonderausgabenabzugs auf 3.500 Euro ab 2025 für Bestandsverträge eine echte und längst überfällige Verbesserung dar.

Auch wenn es eine Selbstverständlichkeit darstellen sollte, dass das wichtige Thema der Altersvorsorge immer wieder vom Gesetzgeber aktualisiert wird: Man muss jetzt ein Lob aussprechen, dass überhaupt etwas passiert. Denn in den letzten Jahren wurde dieses gleichwohl komplizierte Thema gleich gar nicht angefasst.

Dem gegenüber gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen vier Kritikpunkte – zumindest die ersten beiden können noch durch Änderungen im Gesetzesentwurf geheilt werden.

Erster Kritikpunkt

Bei den Geringverdienern mit einem Bruttoeinkommen unter 26.250 Euro gibt es zwar einen Geringverdienerbonus in Höhe von 175 Euro. Die Kinderzulage in Höhe von 300 Euro, wie sie im alten Verfahren vorhanden ist, gibt es jedoch nur, wenn mindestens 1.200 Euro als Eigenbeitrag gezahlt werden.

Insbesondere bei diesem Personenkreis ist es fraglich, ob sich die Menschen das leisten können. Zahlt man weniger, gibt es auch nur eine entsprechend geringere Kinderzulage. Dies führt dazu, dass gerade bei den Geringverdienern die alte Regelung besser ist als die neue. Das kann nicht im Interesse der Regierung sein. Dieser Punkt könnte leicht nachgebessert werden, indem man die Kinderzulage für die Geringverdiener weiterhin auf 300 Euro pro Kind setzt.

Zweiter Kritikpunkt

Der Referentenentwurf sieht vor, dass im Altersvorsorgedepot auch eine Anlage in alle in Europa an einer Börse zugelassenen Einzelaktien möglich sein soll. Damit ist eine Spekulation an der Börse mit erhöhten Risiken möglich. Negative Beispiele selbst bei DAX-Aktien gibt es genügend – und hierfür muss man nicht unbedingt Wirecard heranziehen.

Auch Werte wie zum Beispiel die Bayer AG (minus 80 Prozent seit 2015) oder ThyssenKrupp AG (minus 87 Prozent seit 2017) zeigen, welche Verluste möglich sind. Daher sollte die Zulassung von Einzelaktien aus dem Altersvorsorgedepot herausgenommen werden, denn mit der Altersvorsorge spielt man nicht.

Dritter Kritikpunkt

Eine wesentliche Vereinfachung der bestehenden Riester-Förderung wäre durch die Abschaffung der Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Riester-Förderbarkeit zu erreichen gewesen. Dies hatte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in einem Konzeptpapier zur Reform der privaten Altersvorsorge auch vorgeschlagen. Die Umsetzung könnte sehr leicht erfolgen, indem alle Steuerpflichtigen in den Kreis der Förderfähigen einbezogen werden.

Leider bleibt man beim alten Verfahren, was zukünftig weiterhin zu Problemen führt. Denn es kommt immer wieder vor, dass sich der Status der Förderbarkeit bei den Menschen ändert, zum Beispiel beim Wegfall der Kindererziehungszeit oder beim Wechsel der Beschäftigung hin zur Selbständigkeit.

Dieser Verbesserungsvorschlag stellt eine wesentliche Änderung dar, die jetzt nach der Veröffentlichung des Referentenentwurfs nicht mehr umsetzbar sein dürfte.

Vierter Kritikpunkt

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Abkehr von der Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Die Möglichkeit eines Auszahlplans, der nach dem vorliegenden Konzept tatsächlich dazu führt, dass mit 85 Jahren nahezu kein Kapital mehr vorhanden ist, deckt zwar einen gewissen Zeitraum ab. Doch das Langlebigkeitsrisiko entsteht eben erst nach dem Erreichen des 85. Lebensjahres.

Von den Menschen wird das finanzielle Risiko des langen Lebens in der Regel unterschätzt, daher werden sich viele Menschen für den Auszahlplan entscheiden. Das Risiko, die Versorgung im Alter dieser Menschen zu gewährleisten, übernimmt also zukünftig der Staat.

Wie hoch dieses Risiko ist, hängt auch sehr stark von der medizinischen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ab. Denn die Auswirkungen werden erst ab circa 2050 relevant bemerkbar sein – nämlich dann, wenn einige Babyboomer nicht schon mit 85, sondern erst mit 90, 95 oder 100 versterben. Der Gesetzgeber trifft also heute eine Entscheidung, die zu wesentlichen Belastungen der zukünftigen Generationen führen dürfte.

Bisher wurde in der privaten Altersvorsorge die Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos auf die Versicherer verlagert. Das Vertrauen der Politik in deren Kalkulationen scheint jedoch nicht mehr vorhanden zu sein – ob aus Klugheit, Unwissenheit oder aus ideologischen Gründen, bleibt wahrscheinlich für immer ein Geheimnis.

Professor Michael Hauer

Der Autor ist Geschäftsführer der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP).