Lebensversicherungen gewinnen wieder an Vertrauen hinzu

18.12.2024 – Die gesetzliche Rente verliert weiter an Vertrauen. Nur etwa jeder sechste bis siebte Deutsche zählt sie zu den vertrauenswürdigsten Möglichkeiten, das Alter abzusichern. Ganz oben auf der Liste der vertrauenswürdigsten Vorsorgeoptionen thront hingegen das Eigenheim. Auch Wertpapiere erfreuen sich steigender Beliebtheit.

In welche Arten der Altersvorsorge haben die Bundesbürger das meiste Vertrauen? Dieser Frage ging die HDI Berufe-Studie 2024 nach: eine repräsentative Umfrage unter 3.748 erwerbstätigen Personen. Durchgeführt wurde sie von der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der HDI Lebensversicherung AG.

Vertrauensranking Vorsorgeformen.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: HDI)

Dabei sollten die Teilnehmer auf die Frage antworten: „Zu welcher der nachstehenden Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen, haben Sie das größte Vertrauen?“ Maximal waren bis zu drei Nennungen möglich. Die Umfrage fand im Zeitraum vom 15. Juni bis 4. Juli 2024 statt.

Eigenheim und Wertpapiere schlagen Rente

Das größte Vertrauen sprechen die Befragten dem eigenen Haus oder der Eigentumswohnung aus. Immerhin 42 Prozent der Befragten zählen diese Vorsorgeoption zu den drei vertrauensvollsten. Dabei hat sie gegenüber 2020 sogar eingebüßt: Damals sagten noch 51 Prozent, dass die eigene Immobilie eine besonders vertrauensvolle Altersvorsorge sei.

Bereits auf dem zweiten Platz rangiert die Altersvorsorge mit Wertpapieren wie Aktien, Fonds und Anleihen. Genau jeder Vierte – also 25 Prozent der Bundesbürger – hält ein solches Investment für sehr vertrauenswürdig, was einem Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (22 Prozent) entspricht.

Allerdings zeigt ein Vergleich der Ergebnisse von 2020 bis 2024, dass das Vertrauen in Wertpapiere schwankt: mit leichtem Aufwärtstrend. So büßte es beispielsweise zwischen 2022 und 2023 drei Prozentpunkte ein. Im Jahr 2020 vertrauten lediglich 19 Prozent der Befragten dieser Form der Altersvorsorge (Werte gerundet).

Lebensversicherungen auf dem dritten Rang im Vertrauensranking

Private Lebens- und Rentenversicherungen können sich den dritten Rang im Vertrauensranking sichern. Exakt jeder Fünfte beziehungsweise 20 Prozent halten sie für besonders vertrauenswürdig.

Allerdings hatte das Vertrauen in die private Lebensversicherung in den Jahren zuvor gelitten. 2020 zählte sie noch fast jeder Vierte (24 Prozent) zu den vertrauenswürdigsten Altersvorsorgen. In den beiden Jahren vor der aktuellen Umfrage verloren die Leben-Produkte dann deutlich: mit dem Tiefpunkt von 18 Prozent im Jahr 2023.

Vertrauen in Betriebsrenten gestiegen

Ebenfalls leicht gestiegen ist das Vertrauen in Betriebsrenten im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleiben die Zustimmungswerte niedrig: 19 Prozent der Erwerbstätigen zählen die Betriebsrente zu ihren drei vertrauenswürdigsten Optionen. Im Jahr 2020 lag die Zustimmung mit 20 Prozent etwas höher.

Spareinlagen beziehungsweise das eigene Sparkonto halten ebenfalls 19 Prozent für sehr vertrauenswürdig, gefolgt von Bargeld mit 18 Prozent. Die vermietete Immobilie hat hingegen in den letzten Jahren an Zuspruch verloren: von 22 Prozent im Jahr 2020 auf nur noch 17 Prozent im Jahr 2024.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Die gesetzliche Rentenversicherung verlor in jedem Jahr seit 2020

Ein fast besorgniserregender Rückgang zeigt sich beim Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung. 2020 rangierte sie noch auf Platz vier der vertrauenswürdigsten Altersvorsorgen, und 22 Prozent der Erwerbstätigen sprachen ihr damals ihr Vertrauen aus.

Bis 2024 ist dieser Wert jedoch deutlich gesunken: Nur noch 16 Prozent der Befragten halten die gesetzliche Rente für vertrauenswürdig – ein Rückgang um sechs Prozentpunkte oder 27,3 Prozent. In jedem Jahr hat die gesetzliche Rente weiter an Vertrauen verloren.

Aktuell platziert sich die gesetzliche Rente nur noch auf dem achten Rang im Vertrauensranking. Sie schlägt leicht Wertgegenstände wie Gold und Schmuck (15 Prozent) sowie Versorgungswerke für Berufsgruppen wie Ärzte und Anwälte (fünf Prozent). Letztere dürften für viele Befragte aber ohnehin keine Option sein, weil sie schlicht einen anderen Beruf ausüben.