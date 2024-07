Lebensversicherung: Stornoquote blieb 2023 unter 2,6 Prozent

25.7.2024

Die Stornoquote (gemessen an der Zahl der Verträge) betrug im vergangenen Jahr 2,56 Prozent. Das sind laut der am Mittwoch veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2024“ 0,05 Prozentpunkte mehr als 2022.

In der Publikation des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2022 dargelegt (VersicherungsJournal 24.7.2024).

Damit ist die Quote zum dritten Mal in den zurückliegenden 15 Jahren gestiegen, blieb aber zum vierten Mal in Folge unterhalb von 2,6 Prozent. Der historische Tiefststand wurde vor Jahresfrist mit 2,51 Prozent erreicht (14.7.2023).

2014 waren es zum letzten Mal über drei Prozent. 2008 stand letztmals eine Vier vor dem Komma, wie früher vom Versichererverband veröffentlichte Zahlen zeigen.