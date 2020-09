Lebenserwartung: Werden bald alle im Durchschnitt 90?

30.9.2020 – Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist nach der jüngsten Sterbetafel weiter angestiegen. Nach Modellrechnungen könnten heute geborene Mädchen im Durchschnitt 93 Jahre und Jungen 90 Jahre alt werden. Die höchste Lebenserwartung haben nach der neuen Sterbetafel die Menschen in Baden-Württemberg.

WERBUNG

Die am Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentliche Sterbetafel 2017/2019 zeigt gegenüber derjenigen von 2016/2018 einen Zuwachs bei der Lebenserwartung bei neugeborenen Mädchen auf 83,4 Jahre und bei Jungen auf 78,6 Jahre. Das sind jeweils rund 0,1 Jahre mehr als zuvor.

Diese Werte unterscheiden sich regional.

Je nach Bundesland ist die Lebenserwartung deutlich unterschiedlich

Die Menschen in Baden-Württemberg die höchste Lebenserwartung. Die dort geborenen Mädchen dürften im Durchschnitt 84,2 Jahre alt werden und Jungen 79,8 Jahre.

Die niedrigsten Werte würden weiterhin neugeborene Mädchen im Saarland mit 82,2 Jahren aufweisen. Sachsen-Anhalt bildet entsprechend bei den Jungen mit 76,4 Jahren das Schlusslicht. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern zugunsten der Mädchen sei mit 6,3 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern am größten und in Hessen mit 4,3 Jahren am geringsten.

Die Sterbetafel sei eine sogenannte Perioden-Sterbetafel und eine Momentaufnahme, erklärte Destatis. Diese setze die Zahl der in den Jahren 2017 bis 2019 Gestorbenen ins Verhältnis zur Bevölkerung in den einzelnen Altersjahren. Die hieraus abgeleitete Sterbetafel enthalte keine Annahmen dazu, wie sich die Lebenserwartung künftig entwickeln werde, betonten die Statistiker.

Die Kohorten-Sterbetafel liefert längere Lebenserwartungen

Destatis verweist zudem auf Kohorten-Sterbetafeln, die nicht nur auf die aktuelle Situation eingingen, sondern auch die künftige Entwicklung auf Basis gegenwärtig absehbarer Trends berücksichtigten.

Danach könnte die durchschnittliche Lebenserwartung der heute geborenen Mädchen je nach Schätzvariante zwischen 87 und 93 Jahre liegen. Bei Jungen ergäbe sich eine entsprechende Spannbereite von 83 bis 90 Jahre.

Eine Kohorten-Sterbetafel beschreibt den Angaben zufolge einen Geburtsjahrgang (Kohorte) auch auf Basis von Annahmen zur künftigen Entwicklung der Sterblichkeit. Deutlich höhere Lebenserwartungen ergäben sich dann, wenn sich die über einen längeren Zeitraum zu beobachtende Abnahme der Sterbe-Wahrscheinlichkeiten in den einzelnen Altersjahren fortsetzen würde.