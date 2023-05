Kunden erwarten von Versicherern mehr Risikobereitschaft

12.5.2023 – Den großen deutschen Industrieversicherern fehlt es nach Einschätzung des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft an der „Lust auf Risiko“. Der Verband wünscht sich eine konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe und präsentierte konkrete Wünsche.

Der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) hat am Donnerstag anlässlich seiner Hauptversammlung seine Erwartungen an die Assekuranz geäußert.

Der Mangel am Geschäftswillen beschränkt sich dem neuen Verbands-Vorsitzenden Dr. Patrick Fiedler zufolge nicht allein auf neue Technologien für die Transformation, sondern betrifft auch klassische Sparten.

Er habe „ein Gefühl, dass die Relevanz der Industrieversicherung im Sinkflug ist“, so der Senior Vice President der Corporate Insurance der BASF.

Patrick Fiedler (Bild: Lier)

Algorithmen bestimmen die Kalkulation der Industrieversicherer

Die Verbandsmitglieder beobachten, dass ist sich die großen Industrieversicherer die schlechten Eigenschaften der US-Versicherer zu eigen machen. So werden nach Einschätzung des stellvertretenden Vorsitzenden Christian Böhm Risiken nicht mehr individuell kalkuliert, sondern auf Basis von „Schubladendenken und Algorithmen“.

Wer eine bestimmte Größe überschreite und zu Problemsparten wie Pharma, der Automobil-Zuliefererindustrie oder Chemie gehöre, finde unabhängig von seinen eigenen Risikobemühungen keinen ausreichenden Versicherungsschutz mehr.

Ziel der Versicherer seien nur noch konstante Margen. Das habe mit dem Versicherungsgedanken des Risikoausgleichs über die Zeit aber nichts mehr zu tun, so Böhm. Die Anbieter zögen sich auf defensive Positionen zurück, statt Risiken mit innovativen Konzepten versicherbar zu machen.

Versicherungsnehmer beklagen fehlenden Dialog

Zudem wird der fehlende Dialog mit dem Underwriting beklagt. Oftmals säßen die für das Industrierisiko verantwortlichen Vorstände – auch deutscher Häuser – im Ausland. Die oftmals jungen Risikoverantwortlichen zeichneten nur umsatz- und spartenbezogen.

Lasst uns miteinander reden! Antje Beck, GVNW

Ausschüsse seien nicht mehr verhandelbar, auch wenn man das eine oder andere anders regeln könnte, beklagt GVNW-Vorständin Antje Beck: „Lasst uns miteinander reden!“

„Wir wollen aber nicht so sehr schimpfen, sondern selbstbewusst einen konstruktiven Dialog mit den Versicherern führen,“ sagte Fiedler. Was er sich darunter vorstellt, konkretisierte er am Beispiel Nachhaltigkeit (ESG).

So habe die diesjährige Verbandsumfrage zum Renewal 2022/23 gezeigt, dass die Nachhaltigkeitspolitik der Industrieversicherer bei 18 Prozent der GVNW-Mitglieder die aktuelle Vertragsverlängerung erschwert habe. Als negative Folgen nannten 68 Prozent Deckungseinschränkungen, 61 Prozent höhere Prämien und 55 Prozent eine Abnahme der Anbieter.

Industrie wünscht sich kooperativen Spirit mit der Assekuranz

Die Verhandlungen fänden in einer Atmosphäre statt, bei der man als Versicherungskunde das Gefühl habe, es werde nach Gründen gesucht, um Risiken nicht zu versichern, so Böhm.

Hier wünschen sich die Verbandsmitglieder einen „kooperativen Spirit, der ESG-Themen inhaltlich voranbringe“. Diskutiert werden müsse auf Augenhöhe, die Versicherungsnehmer seien nicht nur die Adressaten, so Fiedler.

Statt Versicherungs-Ausschlüssen fordert der GVNW positive Incentivierung. Ausschlüsse dürften nur ein ultimatives Mittel sein und erforderten eine „gesteigerte Erklärungspflicht des Versicherers unter Berücksichtigung des Gesamtbilds“.

Da es sich bei der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft um einen Prozess handele, müssten entscheidende Kennziffern, insbesondere zur Reduktion von Green House Gas Emissions, einen Entwicklungsprozess abbilden.

Holschuld von Informationen

Hinsichtlich von ESG-Ratings und ESG-Fragebögen, die teils sehr lang seien, wird mehr Transparenz und Mitsprache gefordert. Der Versicherer sei zur Selbstständigen Beschaffung von ESG-Informationen von Kunden verpflichtet – „statt überbordender Fragebögen zu Lasten der Kunden“.

Der Verband schlägt die Entwicklung eines Musterfragebogens vor, der den Austausch von ESG-Informationen vereinfachen soll.

Es wäre schön, wenn [Makler] sich weniger mit sich selbst beschäftigen würden. Christian Böhm, GVNW

Im Maklersegment beobachtet der GVNW mit Sorge den Trend zu Fusionen. „Es wäre schön, wenn sie sich weniger mit sich selbst beschäftigen würden“, so Böhm.

Wie überall in der Wirtschaft herrscht auch bei den Maklern Fachkräftemangel. Damit fehlt es dem GVNW an Qualität und Know-how bei den Vermittlern. Aber auch die im GVNW organisierten Risikomanager und Versicherungseinkäufer räumen ein, in der Vergangenheit zu wenig Inhouse-Broker ausgebildet zu haben.

Digitalisierung des Geschäfts

„Wir wollen eine Plattform“, sagte Fiedler auf Journalistennachfrage. Mit verschiedenen Häusern arbeite der Verband aktiv an einer Lösung, um Industrieversicherungen digital ausschreiben und abwickeln zu können.

Fiedler ist bereits seit 2017 als Delegierter und seit 2022 als stellvertretender Schriftführer im GVNW-Vorstand agiert. Er folgt auf Dr. Alexander Mahnke (VersicherungsJournal 23.11.2022)